Telangana Rains: తెలంగాణలో మరో 3 రోజులు వర్షాలు.. పలు జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్..

Telangana Rains: తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకు బిగ్ అలర్ట్ ప్రకటకటించింది వాతావరణశాఖ. ఇవాళ్టి నుంచి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మూడు రోజుల పాటు వర్షాలు పడే అవకాశం ఉన్నట్లు హైదరాబాద్ వాతావరణ శాఖ కేంద్రం హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 7, 2026, 12:02 PM IST

5
Telangana Weather Update: తెలంగాణలో విచిత్రమైన వాతావరణం నెలకొంది. ఏప్రిల్ నెల కావడంతో ప్రజలు బయటకు వెళ్లాలంటే భయపడే పరిస్థితులు నెలకున్నాయి. కొన్ని చోట్ల ఇప్పటికే ఉష్ణోగ్రతలు 40 డిగ్రీలు దాటాయి. ముఖ్యంగా రామగుండం, భద్రాచలం, పెద్దపల్లి, కాగజ్ నగర్, బెల్లంపల్లి వంటి ఏరియాల్లో పగటి ఉష్ణోగ్రతలు గరిష్ఠానికి చేరుకున్నాయి. ఉదయం 9 గంటల నుంచే సూర్యుడు సుర్రుమనిపిస్తున్నాడు. ఒకవైపు మాడు పగలగొట్టే ఎండలతో పాటు మరోవైపు వడగల్ల వానలు కురుస్తున్నాయి. 

ఈ రోజు  భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి, ఖమ్మం, నల్గొండ, మహబూబాబాద్, వరంగల్, సిద్దిపేట, రాజన్న సిరిసిల్ల, సూర్యాపేట లాంటి జిల్లాలలో అక్కడక్కడా మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు పడతాయని తెలిపింది. మూడు రోజుల తర్వాత గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు రెండు నుంచి మూడు డిగ్రీల మేర పెరిగే అవకాశం ఉన్నట్లు కూడా స్పష్టం చేసింది వాతావరణ శాఖ. 

ఈ నెల 10వ తేదీ నుంచి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పొడి వాతావరణం ఏర్పడే ఛాన్స్ ఉందని వెల్లడించింది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని కోరింది. బయటకు వెళ్లాలంటే తలపై టోపి పెట్టుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అంతేకాదు వెంట కూల్ డ్రింక్స్ వంటివి కాకుండా... కొబ్బరి నీళ్లు, మజ్జిగ, పుదీనా నీళ్లు వంటివి తాగితే వేసవి తాపం నుంచి బయటపడవచ్చు. కూల్ డ్రింక్స్ తాగడం వల్ల డీ హైడ్రేషన్ కు గురయ్యే అవకాశాలున్నాయి. మరోవైపు వీళైనంతగా ఎండలో కాకుండా నీడలో ఉండిపని చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అత్యవసరమైతే తప్ప బయటకు వెళ్లొద్దు. వెళితే.. ఒదులుగా ఉండే దుస్తులు..కళ్ల జోడు వంటివి పెట్టుకోవాలని నిపుణులైన డాక్టర్లు సూచిస్తున్నారు.

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

