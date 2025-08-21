Telangana Heavy Rains: గోదావరి ఉగ్రరూపం.. కాళేశ్వరం, భద్రాచలంలో డేంజర్ బెల్స్..

Telangana rain updates: తెలంగాణలో కాళేశ్వరం వద్ద గోదావరి నది ప్రవాహం ఉదృతంగా ప్రవహిస్తోంది. జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా కాళేశ్వరం త్రివేణి సంగమం వద్ద గోదావరి నది ఉగ్రరూపం దాల్చింది. 12.500 మీటర్ల ఎత్తులో గోదావరి నది ప్రవహిస్తోంది. ప్రాణహిత నది ప్రవాహం, కాళేశ్వరం వద్ద గోదావరి నదికి తోడు కావడంతో ఉగ్రరూపం దాల్చింది. పుష్కర ఘాట్ల మీది నుండి వరద ప్రవహిస్తోంది. 13.460 మీటర్ల ఎత్తులో గోదావరి నది ప్రవహిస్తే మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక ను జారీ చేయనున్నారు. మేడిగడ్డ లక్ష్మీ బ్యారేజ్ వద్ద 9 లక్షల 90 వేల క్యూసెక్కుల ఇన్ ఫ్లో, అవుట్ ఫ్లో కొనసాగుతోంది. మేడిగడ్డ లక్ష్మీ బ్యారేజ్కు వచ్చిన వరదను వచ్చినట్లే దిగువకు పంపిస్తున్నారు. కాళేశ్వరం వద్ద గోదావరి ఉధృతిని జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా కలెక్టర్, ఎస్పీ పరిశీలించారు.
గత కొద్ది రోజుల కురుస్తున్నటువంటి భారీవర్షాలతోటి గోదావరి నది పరుగులు పెడుతుంది. అటు భద్రాచలం నుంచి సహా కాళేశ్వరము, బాసర వరకు కూడా గోదావరి నది ఉగ్రరూపంలో ప్రవహిస్తుంది. ఎగువ నుంచి వస్తున్నటువంటి భారీ వర్షానికి తోడు గోదావరి నది ప్రవాహము నుంచి వస్తున్నటువంటి దాదాపు 5000 క్యూసెక్కుల నీరు దాంతోపాటు ప్రాణహిత నది నుంచి వస్తున్నటువంటి దాదాపు 3 లక్షల క్యూసెక్కుల నీరు. ఇక వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల నుంచి వస్తున్నటు వంటి దాదాపు 2 లక్షల క్యూసెక్ల వాటర్ మొత్తం కలిపితే
దాదాపు 10 లక్షల క్యూసెక్ల నీరు కాళేశ్వరం వద్ద గోదావరి నది దిగవకు వెళ్తుంది మేడిగడ్డ లక్ష్మీ బ్యారేజ్ వద్ద 994వేల
క్యూసెక్ల వాటర్ అక్కనుంచి దిగుక వెళ్తుంది అంటే దాదాపు 10 లక్షలకు క్యూసెక్కుల చేరువల గోదావరి నది ప్రవహిస్తుంది. దీంతో అక్కడ మొదటి ప్రమాదహెచ్చరికను జారీ చేశారు.
అటు భద్రాచలం వద్ద గోదావరి ఉగ్రరూపం దాల్చింది. దీంతో అధికారలు మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు. భద్రాచలం వల్ల గోదావరి ఉదృతంగా ప్రవహిస్తూ ఉండటంతో అధికారులు అప్రమత్తతో వ్యవహరిస్తున్నారు. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరిలిస్తున్నారు. ఈ రోజు కూడా భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.
