Telangana: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఈ 2 రోజుల భారీ వర్షాలు.. 18 జిల్లాలకు ఎల్లో అలెర్ట్‌ జారీ..!

2 Days Rains In Telangana: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా నైరుతి రుతుపవనాల వల్ల పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు నమోదు అవుతాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ఈ ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే ఛాన్స్ ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ శాఖ కూడా ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. ప్రధానంగా తెలంగాణలోని ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, వరంగల్ జిల్లా సహా 18 జిల్లాల్లో ఈ భారీ వర్షాలు పడతాయి. ఇవి తొలి అకాల వర్షాలు అవుతాయి. అంతేకాదు వడగళ్ల వర్షాలు కూడా పడే అవకాశం ఉంది. మూడు రోజులపాటు ఈ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని కొన్ని రోజులుగా వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిస్తేనే ఉంది.
ఇది ప్రధానంగా నైరుతి బంగాళాఖాతంలో ఉపరితల ఆవర్తనం వల్ల ఈ వర్షాలు పడతాయని హైదరాబాద్ వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిస్తోంది. పశ్చిమ వాయువ్య దిశగా కదిలే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో దక్షిణ భారత రాష్ట్రాలపై దీని ప్రభావం ఉంటుంది. తెలంగాణలో తేలికపాటి నుంచి మోస్తారు వర్షాలు అక్కడక్కడ కురుస్తాయి. 18 జిల్లాలకు మాత్రం ఎల్లో అల్లరి జారీ చేశాయి. ఈ ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షాలు, వడగళ్ల వానలు పడతాయి. నిజామాబాద్, జగిత్యాల, జయశంకర్ భూపాళపల్లి, కొమరం భీమ్, ఆసిఫాబాద్, ఆదిలాబాద్, మహబూబాబాద్, మంచిర్యాల, హనుమకొండ, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, సిద్దిపేట, సంగారెడ్డి, మెదక్, కామారెడ్డి తదితర ప్రాంతాల్లో నమోదవుతాయి.
1200 यूटीसी पर आधारित तेलंगाना का 7-दिवसीय पूर्वानुमान (रात) और शाम का अनुमान 2030 बजे IST पर जारी किया गया /7-day forecast(NIGHT) and Evening Inference of TELANGANA based on 1200 UTC issued at 2030 hours IST Dated :21-02-2026 pic.twitter.com/9249Td4wnG
— Meteorological Centre, Hyderabad (@metcentrehyd) February 21, 2026
తెలంగాణ వ్యాప్తంగా రేపటి నుంచి రెండు రోజులపాటు ఇదే పరిస్థితి ఉంటుంది. పలు జిల్లాలో తేలికపాటి నుంచి మోస్తారు వర్షాలు పడతాయి. ప్రస్తుతం ఎండల తీవ్రత కూడా ఫిబ్రవరిలోనే ఎక్కువ అయిన సంగతి తెలిసిందే. ఉదయం సమయంలో వాతావరణంలో చలి, మధ్యాహ్నం సమయంలో ఎండ తీవ్రత ఎక్కువవుతుంది. మళ్ళీ రాత్రి సమయంలో యథావిధిగా ఉంటుంది.
తెలంగాణ వ్యాప్తంగా రేపు కూడా ఇదే పరిస్థితి ఉంటుంది. వరంగల్, హనుమకొండ, కరీంనగర్ ,పెద్దపల్లి, జయశంకర్, భూపాలపల్లి, సిద్ధిపేట ఈ ప్రాంతాల్లో అక్కడక్కడ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. హైదరాబాద్ లో కూడా పాక్షికంగా ఆకాశం మేఘావృతమై ఉంటుంది. రాత్రి వేళలో పొగుమంచు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. ఉష్ణోగ్రతలు కూడా కనిష్టంగా 32 డిగ్రీల నుంచి ఈ 18 డిగ్రీలకు పడిపోయే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇక ఏపీ వ్యాప్తంగా కూడా దీని ప్రభావం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా రాయలసీమ, దక్షిణ తీర ప్రాంతాల్లో వర్షాలు పడతాయి. తిరుపతి, చిత్తూరు, కడప జిల్లాలో పిడుగులతో కూడిన మోస్తారు వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిస్తోంది. ప్రధానంగా రైతులు పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.
Also Read: రేపటి నుంచి ఇంటర్మీడియెట్ పరీక్షలు.. 10.57 లక్షల విద్యార్థులకు కీలక అప్డేట్, పరీక్షలో కొత్త విధానం ఇదే!
Also Read: మరో బాంబు పేల్చిన ట్రంప్.. గ్లోబల్ టారీఫ్స్ 15 శాతానికి పెంపు, భారత్కు ఇదే వర్తిస్తుందంటూ క్లారిటీ..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.