  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Telangana: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఈ 2 రోజుల భారీ వర్షాలు.. 18 జిల్లాలకు ఎల్లో అలెర్ట్‌ జారీ..!

Telangana: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఈ 2 రోజుల భారీ వర్షాలు.. 18 జిల్లాలకు ఎల్లో అలెర్ట్‌ జారీ..!

2 Days Rains In Telangana:  నైరుతి బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడనున్న అల్పపీడనం వల్ల తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. నేడు, రేపు పలు జిల్లాలో వర్షాలు కురుస్తాయని సూచించింది. ఏపీలోని కోస్తా రాయలసీమ జిల్లాల్లో కూడా తేలికపాటి వర్షాలు పడతాయని తెలంగాణలోని 18 జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు గురించి అవకాశం ఉందని ఎల్లో అలెర్ట్‌ జారీ చేసింది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Feb 22, 2026, 08:49 AM IST

Telangana: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఈ 2 రోజుల భారీ వర్షాలు.. 18 జిల్లాలకు ఎల్లో అలెర్ట్‌ జారీ..!

2 Days Rains In Telangana: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా నైరుతి రుతుపవనాల వల్ల పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు నమోదు అవుతాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ఈ ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే ఛాన్స్ ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ శాఖ కూడా ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. ప్రధానంగా తెలంగాణలోని ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, వరంగల్ జిల్లా సహా 18 జిల్లాల్లో ఈ భారీ వర్షాలు పడతాయి. ఇవి తొలి అకాల వర్షాలు అవుతాయి. అంతేకాదు వడగళ్ల వర్షాలు కూడా పడే అవకాశం ఉంది. మూడు రోజులపాటు ఈ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని కొన్ని రోజులుగా వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిస్తేనే ఉంది.

 ఇది ప్రధానంగా నైరుతి బంగాళాఖాతంలో ఉపరితల ఆవర్తనం వల్ల ఈ వర్షాలు పడతాయని హైదరాబాద్ వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిస్తోంది. పశ్చిమ వాయువ్య దిశగా కదిలే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో దక్షిణ భారత రాష్ట్రాలపై దీని ప్రభావం ఉంటుంది.  తెలంగాణలో తేలికపాటి నుంచి మోస్తారు వర్షాలు అక్కడక్కడ కురుస్తాయి. 18 జిల్లాలకు మాత్రం ఎల్లో అల్లరి జారీ చేశాయి. ఈ ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షాలు, వడగళ్ల వానలు పడతాయి. నిజామాబాద్, జగిత్యాల, జయశంకర్ భూపాళపల్లి, కొమరం భీమ్, ఆసిఫాబాద్, ఆదిలాబాద్, మహబూబాబాద్, మంచిర్యాల, హనుమకొండ, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, సిద్దిపేట, సంగారెడ్డి, మెదక్, కామారెడ్డి తదితర ప్రాంతాల్లో నమోదవుతాయి.

 

 

తెలంగాణ వ్యాప్తంగా రేపటి నుంచి రెండు రోజులపాటు ఇదే పరిస్థితి ఉంటుంది. పలు జిల్లాలో తేలికపాటి నుంచి మోస్తారు వర్షాలు పడతాయి. ప్రస్తుతం ఎండల తీవ్రత కూడా ఫిబ్రవరిలోనే ఎక్కువ అయిన సంగతి తెలిసిందే. ఉదయం సమయంలో వాతావరణంలో చలి, మధ్యాహ్నం సమయంలో ఎండ తీవ్రత ఎక్కువవుతుంది. మళ్ళీ రాత్రి సమయంలో యథావిధిగా ఉంటుంది.

 తెలంగాణ వ్యాప్తంగా రేపు కూడా ఇదే పరిస్థితి ఉంటుంది. వరంగల్, హనుమకొండ, కరీంనగర్ ,పెద్దపల్లి, జయశంకర్, భూపాలపల్లి, సిద్ధిపేట ఈ ప్రాంతాల్లో అక్కడక్కడ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. హైదరాబాద్ లో కూడా పాక్షికంగా ఆకాశం మేఘావృతమై ఉంటుంది. రాత్రి వేళలో పొగుమంచు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. ఉష్ణోగ్రతలు కూడా కనిష్టంగా 32 డిగ్రీల నుంచి ఈ 18 డిగ్రీలకు పడిపోయే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇక ఏపీ వ్యాప్తంగా కూడా దీని ప్రభావం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా రాయలసీమ, దక్షిణ తీర ప్రాంతాల్లో వర్షాలు పడతాయి. తిరుపతి, చిత్తూరు, కడప జిల్లాలో పిడుగులతో కూడిన మోస్తారు వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిస్తోంది. ప్రధానంగా రైతులు పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.

Also Read:​ రేపటి నుంచి ఇంటర్మీడియెట్‌ పరీక్షలు.. 10.57 లక్షల విద్యార్థులకు కీలక అప్‌డేట్,  పరీక్షలో కొత్త విధానం ఇదే!

Also Read:​ మరో బాంబు పేల్చిన ట్రంప్‌.. గ్లోబల్‌ టారీఫ్స్‌ 15 శాతానికి పెంపు, భారత్‌కు ఇదే వర్తిస్తుందంటూ క్లారిటీ..!

 

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Telangana heavy rainsTelangana Yellow Alerthyderabad weather updateIMD rainfall warning2 days rains in Telangana

