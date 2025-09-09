TGPSC: TGPSC కి హైకోర్టు షాక్.. సంచలన తీర్పు వెలువరించిన ఉన్నత న్యాయస్థానం..

High Court Big Shock to TGPSC: రేవంత్ సర్కార్ కు తెలంగాణ రాష్ట్ర హైకోర్టు బిగ్ షాక్ ఇచ్చింది. గతంలో టీజీపీఎస్సీ (TGPSC) ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన గ్రూప్ -1 పై హైకోర్టు సంచలన తీర్పు వెలువరించింది. గతంలో ప్రకటించిన మెయిన్స్ ఫలితాలను రద్దు చేస్తూ తీర్పు ఇచ్చింది. గతంలో నిర్వహించిన పేపర్లను మళ్లీ మూల్యాంకనం చేయాలని తన తీర్పులో పేర్కొంది. దానినే బేస్ చేసుకునే ఫలితాలు వెల్లడించాలని TGPSCని ఆదేశించింది. అది సాధ్యం కాకపోతే పరీక్ష మళ్లీ నిర్వహించాలని హైకోర్టు తెలిపింది. కాగా మూల్యాంకనంలో అక్రమాలు జరిగాయంటూ కొందరు అభ్యర్ధులు గతంలో హైకోర్టులో పిటిషన్లు వేశారు. విచారణ సందర్భంగా హైకోర్టు బెంచ్ పై విధంగా స్పందిస్తూ తీర్పు వెలువబరించింది.
అయితే హైకోర్టు తీర్పుపై బీఆర్ఎస్ నేత.. మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు స్వాగతించారు. ఈ తీర్పు తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి చెంపపెట్టు అన్నారు. గ్రూప్ పరీక్ష మూల్యాంకంనం ఎన్నో తప్పుడు విధానాలు అవలంబించారు. పరీక్ష కేంద్రాల కేటాయింపు దగ్గర నుండి హాల్ టికెట్ల జారీ పరీక్ష ఫలితాల్లో అనుమానాలు, అక్రమాల నేపథ్యంలో హైకోర్టు సరైన సమయంలో సరైన తీర్పు ఇచ్చిందన్నారు.
లోకభూయిస్టంగా పరీక్షలు నిర్వహించి విద్యార్ధుల జీవితాలతో ప్రభుత్వం చెలగాటమాడిందన్నారు. హైకోర్టు తీర్పు పై ముఖ్యమంత్రి రేవంత రెడ్డి ఏం సమాధానం చెబుతారని ప్రశ్నించారు. హడావుడిగా పరీక్షలు నిర్వహించడం.. అందులో అవకతవకలకు పాల్పడటం మూలానా విద్యార్ధులు, నిరుద్యోగులు బలవుతున్నారు. గప్పాలు కొట్టే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి పరీక్షలు ఎలా నిర్వహించాలనే సోయి కూడా లేదంటూ ఎక్స్ వేదిక ట్వీట్ చేశారు.
గ్రూప్ 1 పరీక్ష మూల్యాంకనంలో అవకతవకలు..
పరీక్ష కేంద్రాల కేటాయింపు, హల్ టికెట్ల జారీ, పరీక్ష ఫలితాల్లో అనుమానాలు, అక్రమాల ఆరోపణల నేపథ్యంలో నేడు హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి చెంపపెట్టు.
లోప భూయిష్టంగా పరీక్షలు నిర్వహించి విద్యార్థుల జీవితాలతో చెలగాటమాడుతున్న…
— Harish Rao Thanneeru (@BRSHarish) September 9, 2025
పరీక్షలు నిర్వహించడం, ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు కల్పించడం అంటే విద్యార్ధులను, నిరుద్యోగులను రెచ్చగొట్టి చిల్లర రాజకీయాలు చేయడం కాదంటూ రేవంత్ పై ఓ రేంజ్ లో ఫైర్ అయ్యారు. ఇప్పటికైనా రేవంత్ రెడ్డి మూసుకున్న కళ్లు తెరవాలన్నారు.
