TG High Court On Group-2: గ్రూప్-2 ఉద్యోగులకు పిడుగులాంటి వార్త.. ఏకంగా పరీక్షను రద్దు చేసిన హైకోర్టు.. ఎందుకో తెలుసా..?

Telangana high court cancels 2015-16 group 2 notification: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం గ్రూప్ -1 వివాదం నడుస్తున్న విషయం తెలిసిందే. అనేక అవకతవకలు జరిగాయని అభ్యర్థులు ఇప్పటికి కూడా నిరసనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరోవైపు తాజాగా.. తెలంగాణ హైకోర్టు సంచలన తీర్పు వెల్లడించింది. ముఖ్యంగా 2015-16 లో నిర్వహించిన గ్రూప్ -2 పరీక్షను రద్దు చేస్తూ ఉత్తర్వులు వెలువరించింది. ఈ క్రమంలో అప్పట్లో సీరియస్ గా ప్రిపేర్ అయి జాబ్ లు కొట్టిన వారికి ఇది పిడుగులాంటి వార్త అని చెప్పుకొవచ్చు.
ఓఎంఆర్ షీట్ ట్యాంపరింగ్ కు గురైందని హైకోర్టులు పిటిషన్ ను దాఖలు చేశారు. దీనిపై విచారణ చేపట్టిన హైకోర్టు ధర్మాసనం.. తాజాగా.. పదేళ్ల క్రితం నిర్వహించిన గ్రూప్ -2 పరీక్ష ను మంగళవారం హైకోర్టు రద్దు చేసింది. 2015-16 లో నిర్వహించిన గ్రూప్ -2 పరీక్షను రద్దు చేస్తూ ఉత్తర్వులు వెలువరించింది.
ఈ ఎగ్జామ్ లలో తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీసెస్ కమిషన్ (TGPSC).. హైకోర్టు ఆదేశాలు ఉల్లంఘించిందని న్యాయమూర్తి నగేష్ భీమపాక తెలిపారు. అంతేకాదు టీజీపీఎస్సీ తన పరిధి దాటి వ్యవహరించిందన్నారు. ఈ క్రమంలో.. పునర్మూల్యంకనం చేయాలని టీజీపీఎస్సీ బోర్డును ఆదేశించారు. ఆ తర్వాత మరల అర్హుల జాబితా ప్రకటించాలని తెల్చి చెప్పారు.
అదే విధంగా.. 8 వారాల్లోగా పునర్మూల్యంకనం, జాబితా ప్రకటన ప్రక్రియ ముగించాలని టీజీపీఎస్సీకి హైకోర్టు ధర్మాసనం కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. మరోవైపు పదేళ్ల క్రితం కష్టపడి జాబ్ లు కొట్టిన వారు.. ఆయా డిపార్ట్ మెంట్ లలో పనిచేస్తున్న వారికి హైకోర్టు తీర్పు మాత్రం కంటి మీద కునుకులేకుండా చేసిందని చెప్పుకొవచ్చు.
