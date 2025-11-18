English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • తెలంగాణ
  • TG High Court On Group-2: గ్రూప్-2 ఉద్యోగులకు పిడుగులాంటి వార్త.. ఏకంగా పరీక్షను రద్దు చేసిన హైకోర్టు.. ఎందుకో తెలుసా..?

TG High Court On Group-2: గ్రూప్-2 ఉద్యోగులకు పిడుగులాంటి వార్త.. ఏకంగా పరీక్షను రద్దు చేసిన హైకోర్టు.. ఎందుకో తెలుసా..?

Telangana high court cancels 2015-16 Group-2:  పిటిషనర్ల వాదనలు విన్న  ధర్మాసనం..  పరీక్ష నిర్వహించడంలో హైకోర్టు ఆదేశాలను తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్  ఉల్లంఘించిందని సీరియస్ అయ్యింది. ఈ క్రమంలో ఉద్యోగులకు భారీ షాక్ ఇచ్చింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 18, 2025, 10:33 PM IST
  • పదేళ్ల క్రితం గ్రూప్ 2 ఎగ్జామ్ రద్దు..
  • ఆందోళనల్లో ఉద్యోగులు..

TG High Court On Group-2: గ్రూప్-2 ఉద్యోగులకు పిడుగులాంటి వార్త.. ఏకంగా పరీక్షను రద్దు చేసిన హైకోర్టు..

Telangana high court cancels 2015-16 group 2 notification: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం గ్రూప్  -1 వివాదం నడుస్తున్న విషయం తెలిసిందే. అనేక అవకతవకలు జరిగాయని అభ్యర్థులు ఇప్పటికి కూడా నిరసనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరోవైపు తాజాగా.. తెలంగాణ హైకోర్టు సంచలన తీర్పు వెల్లడించింది. ముఖ్యంగా  2015-16 లో నిర్వహించిన గ్రూప్ -2 పరీక్షను రద్దు చేస్తూ ఉత్తర్వులు వెలువరించింది.  ఈ క్రమంలో అప్పట్లో సీరియస్ గా ప్రిపేర్ అయి జాబ్ లు కొట్టిన వారికి ఇది పిడుగులాంటి వార్త అని చెప్పుకొవచ్చు.

ఓఎంఆర్ షీట్ ట్యాంపరింగ్ కు గురైందని హైకోర్టులు పిటిషన్ ను దాఖలు చేశారు. దీనిపై విచారణ చేపట్టిన హైకోర్టు ధర్మాసనం.. తాజాగా.. పదేళ్ల క్రితం నిర్వహించిన గ్రూప్ -2 పరీక్ష ను మంగళవారం హైకోర్టు రద్దు చేసింది. 2015-16 లో నిర్వహించిన గ్రూప్ -2 పరీక్షను రద్దు చేస్తూ ఉత్తర్వులు వెలువరించింది.

ఈ ఎగ్జామ్ లలో తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీసెస్ కమిషన్ (TGPSC).. హైకోర్టు ఆదేశాలు ఉల్లంఘించిందని న్యాయమూర్తి నగేష్‌ భీమపాక తెలిపారు. అంతేకాదు టీజీపీఎస్సీ తన పరిధి దాటి వ్యవహరించిందన్నారు. ఈ క్రమంలో.. పునర్‌మూల్యంకనం చేయాలని టీజీపీఎస్సీ బోర్డును ఆదేశించారు. ఆ తర్వాత మరల అర్హుల జాబితా ప్రకటించాలని తెల్చి చెప్పారు.

Read more: Indiramma Sarees: మహిళలకు సీఎం రేవంత్ భారీ శుభవార్త.. రేపటి నుంచి ఇందిరమ్మ చీరల పంపిణి.. డిటెయిల్స్..

అదే విధంగా.. 8 వారాల్లోగా పునర్‌మూల్యంకనం, జాబితా ప్రకటన ప్రక్రియ ముగించాలని టీజీపీఎస్సీకి హైకోర్టు ధర్మాసనం కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. మరోవైపు పదేళ్ల క్రితం కష్టపడి జాబ్ లు కొట్టిన వారు.. ఆయా డిపార్ట్ మెంట్ లలో పనిచేస్తున్న వారికి హైకోర్టు తీర్పు మాత్రం కంటి మీద కునుకులేకుండా చేసిందని చెప్పుకొవచ్చు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Group 2 ExamsTelangana High courtTelangana govtTGPSCTelangana groups 2 exams

