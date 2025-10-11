English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Telangana Local body Elections: పాత పద్ధతిలో ఎన్నికలు పెట్టుకోండి.. సర్కాకు హైకోర్టు క్లారిటీ..

Telangana Local body Elections: పాత పద్ధతిలో ఎన్నికలు పెట్టుకోండి.. సర్కాకు హైకోర్టు క్లారిటీ..

Telangana Local body Elections:బీసీ రిజర్వేషన్లపై సుప్రీంకోర్టులో పోరాడేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం సిద్ధపడట్లు తెలుస్తోంది. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బీసీలకు 42% రిజర్వేషన్‌ల జీవోను, ఎన్నికల నోటిఫికేషన్‌ అమలును నిలిపివేస్తూ హైకోర్టు ఇచ్చిన స్టేపై సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించేయోచనలో ఉంది. దీనిపై స్పెషల్‌ లీవ్‌ పిటిషన్‌ దాఖలు చేయాలని నిర్ణయించినట్లు సమాచారం.

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 11, 2025, 09:35 AM IST

Telangana Local body Elections: పాత పద్ధతిలో ఎన్నికలు పెట్టుకోండి.. సర్కాకు హైకోర్టు క్లారిటీ..

Telangana Local body Elections: తెలంగాణ లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్ పై హైకోర్టు గురువారం స్టే విధించగా.. దానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు.. శుక్రవారం అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత అందుబాటులోకి వచ్చాయి.  పాత పద్ధతి ప్రకారం బీసీలకు 25శాతం ఇవ్వాలన్న హైకోర్టు..42శాతంలో మిగిలిన 17శాతం జనరల్‌ కేటగిరీలో పరిగణించి..స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు నిర్వహించుకోవచ్చని హైకోర్టు తెలిపింది.దీంతో లోకల్‌ బాడీ ఎన్నికలపై క్లారిటీ వచ్చింది. హైకోర్టు తుది ప్రతి ప్రకారం పాత పద్ధతిలో రిజర్వేషన్లు 50శాతం దాటకుండా ఎన్నికలకు వెళ్లవచ్చని చెప్పడంతో ఇప్పుడు బంతి ప్రభుత్వం కోర్టులో పడింది. 

పెంచిన 17శాతం సీట్లను ఓపెన్ కేటగిరీగా నోటిఫై చేసి ఎన్నికలు జరపాలని పేర్కొంది. దీంతో ప్రభుత్వ పరిస్థితి అడకత్తెరలో పోకచెక్కలా మారింది. ఎన్నికల ప్రక్రియను నిలిపివేస్తూ ఇప్పటికే రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది. ఎన్నికల కోడ్‌ కూడా ఎత్తివేసింది. హైకోర్టు తుది ప్రతులు రావడంతో ఇప్పుడు ఏం చేయనుంది.. ఎలా ముందుకు వెళ్లనుందని ఉత్కంఠ నెలకొంది. 

ఎన్నికల ప్రక్రియు సంబధించిన నామినేషన్ల స్వీకరణ కూడా ప్రారంభమైనందున ఇందులో హైకోర్టు జోక్యం సరికాదని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టులో వాదించనుంది. సుప్రీంకోర్టు తీర్పులకు అనుగుణంగా జనాభా గణాంకాలపై సర్వే నిర్వహించి, బీసీ జనాభా 57.6% ఉన్నందున 42% రిజర్వేషన్‌లు కల్పించామన్నారు.  దీనికి అనుగుణంగా రిజర్వేషన్‌ల పరిమితిని సవరిస్తూ చట్టం తీసుకువచ్చిన విషయాన్ని కోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్లనుంది.
దీంతో ఎన్నికల నిర్వహణపై ప్రభుత్వం తదుపరి మంత్రివర్గ సమావేశంలో నిర్ణయం తీసుకోనుంది. మరోవైపు సోమవారం సుప్రీంకోర్టుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం బీసీ రిజర్వేషన్ల అంశంపై సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లనున్నట్టు చెప్పింది. హైకోర్టు తీర్పును స్టడీ చేసిన ప్రభుత్వం.. సీనియర్‌ కౌన్సిల్‌తో సుప్రీంకోర్టులో వాదనలు వినిపించాలని సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు తెలుస్తోంది. 

Read more: గోవా నుంచి మన రాష్ట్రానికి ఎంత మద్యం తీసుకురావచ్చో తెలుసా..! చట్టం ఏం చెబుతోందంటే.. 

Read more: మన దేశంలో అత్యంత సంపన్న మంత్రులు వీళ్లే.. లిస్టులో తెలుగు వాళ్లే టాప్..

