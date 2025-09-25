English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

TG High court on Smita sabharwal: సీనియర్ ఐఏఎస్ స్మితా సబర్వాల్ కు తెలంగాణ హైకోర్టు భారీ శుభవార్త చెప్పింది. కోర్టు తీర్పుతో తాజాగా.. అధికారిణికి భారీ ఊరటనిచ్చిందని చెప్పుకొవచ్చు. మరోవైపు సీబీఐ కాళేశ్వరంపై ప్రాజెక్ట్ అవకతవకలపై రంగంలోకి దిగి ప్రాథమికంగా విచారణ ప్రారంభించింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 25, 2025, 01:34 PM IST
  • సీనియర్ అధికారిణికి హైకోర్టు బిగ్ రిలీఫ్..
  • కాళేశ్వరంకేసుపై కీలక ఆదేశాలు..

Smita Sabharwal: స్మితా సబర్వాల్‌కు భారీ గుడ్ న్యూస్.. కాళేశ్వరంకేసుపై తెలంగాణ హైకోర్టు సంచలన ఆదేశాలు..

Telangana high court gives big relief to Senior ias smita Sabharwal: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ అంశం రాజకీయంగా దుమారంగా మారిన విషయం తెలిసిందే. ఇప్పటికే దీనిపై రేవంత్ రెడ్డి సర్కారు.. గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం  భారీగా అవకతవకలకు పాల్పడిందని, లక్షల కోట్ల ప్రజాధనంను  వృథా చేశారని ఆరోపణలు చేసింది. దీనిపై పీసీ  ఘోష్ కమిషన్ కూడా వేసింది.

అయితే.. ఈ కమిషన్ లో  గత పాలకులతో పాటు, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లకు సంబంధించి అనేక మంది అధికారులపై కూడా చర్యలు తీసుకొవాలని పీసీ ఘోష్ కమిషన్ తన నివేదికలో పేర్కొంది. దీనిలో సీనియస్ ఐఏఎస్ అధికారిణి పేరు ఉండటం పెను సంచలనంగా మారింది.

కాళేశ్వరంలో కమిషన్ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ను స్మితా సబర్వాల్ తెలంగాణ హైకోర్టులో సవాల్ చేశారు. దీనిలో  నోటీసుల జారీ, వాంగ్మూలంను నమోదు చేసిన విధానంను అధికారిణి కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేసి, ఆ నివేదికను కొట్టివేయాలని కోరారు.  తదుపరి చర్యలు తీసుకొకుండా ఆదేశాలివ్వాలని కోరారు.

 ఈ క్రమంలో దీనిపై విచారణ జరిపిన తెలంగాణ హైకోర్టు.. జస్టిస్ పీసీ ఘోష్ కమిషన్ సమర్పించిన నివేదిక ఆధారంగా సీనియర్ అధికారిణి స్మితా సబర్వాల్ పై చర్యలు తీసుకోవద్దని హైకోర్టు మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఇప్పటికే దాఖలైన పిటీషన్లతో కలిపి చీఫ్ జస్టిస్ ధర్మాసనం దీనిపై విచారించింది. మరోవైపు తెలంగాణ హైకోర్టు ఆదేశాలు సీనియర్ అధికారిణికి మాత్రం బిగ్ రిలీఫ్ గా చెప్పుకొవచ్చు.

 

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Ias Smita Sabharwalkaleshwaram caseCM Revanth ReddyTelangana High courtts high court big relief

