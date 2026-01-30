TG High Court Job Notification 2026: తెలంగాణ జిల్లా కోర్టుల్లో కొలువుల జాతర.. డిగ్రీ ఉంటే రూ.96 వేల జీతంతో ఉద్యోగాలు..

Telangana High Court Job Notification 2026: తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని నిరుద్యోగ యువతకు ఉన్నత న్యాయస్థానం శుభవార్త అందించింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న వివిధ జిల్లాల కోర్టులో ఖాళీగా ఉన్న 859 పోస్టులను భర్తీ చెయ్యబోతున్నట్లు అధికారికంగా నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ రిక్రూట్మెంట్ ద్వారానే జూనియర్ అసిస్టెంట్, ఆఫీస్ సబార్డినేట్, స్టెనోగ్రాఫర్ వంటి ప్రత్యేకమైన విభాగాల్లో నియామకాలు చేపట్టబోతున్నట్లు అధికారికంగా తెలిపింది. అయితే, ఈ నోటిఫికేషన్ కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
తెలంగాణ ఉన్నత న్యాయస్థానం విడుదల చేసిన ఈ నోటిఫికేషన్లో భాగంగా మొత్తం 859 పోస్టులకు భర్తీ చేయబోతోంది. ముఖ్యంగా ఆఫీస్ సబార్డినేట్ విభాగంలో 319 ఖాళీలు భర్తీ చేసేందుకు శ్రీకారం చుట్టింది. ఇందులో భాగంగానే 1509 జూనియర్ అసిస్టెంట్, 95 ప్రాసెస్ సర్వీస్, 63 కాపిస్ట్, 61 ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్, 49 ఎగ్జామినేర్ తో పాటు మరికొన్ని పోస్టులను భర్తీ చేయబోతున్నట్లు పేర్కొంది. అలాగే ఈ పోస్టుల్లో భాగంగా స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేట్ 3కి సంబంధించిన 35 పోస్టులతో పాటు రికార్డ్ అసిస్టెంట్ 36 పోస్టులు, టైపిస్టు 42 పోస్టులను భర్తీ చేసేందుకు అధికారిక నోటిఫికేషన్ లో వెల్లడించింది. అంతేకాకుండా ఈ నోటిఫికేషన్ లో భాగంగా వయోపరిమితికి సంబంధించిన వివరాలను కూడా అందుబాటులో ఉంచారు. ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని కొనేవారు 18 నుంచి 46 ఏళ్ల మధ్యలో వయస్సును కలిగి ఉండాల్సి ఉంటుంది.
అంతేకాకుండా పోస్టులను బట్టి అర్హతలు ఉంటాయని ఈ నోటిఫికేషన్ లో హైకోర్టు పేర్కొంది. ఇక విద్యార్హతలో భాగంగా.. పోస్టులను బట్టి ఏడవ తరగతి నుంచి డిగ్రీ వరకు ఉత్తీర్ణులైన వారిని అప్లై చేసుకోవచ్చని పేర్కొంది. అభ్యర్థులు ఈ పోస్టులకు నేరుగా ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవచ్చు. హైకోర్టుకు సంబంధించిన అధికారిక వెబ్సైట్ tshc.gov.in ద్వారా అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఈ అధికారిక నోటిఫికేషన్ను తెలంగాణ హైకోర్టు జనవరి 24వ తేదీన విడుదల చేసింది. అయితే ఈ నోటిఫికేషన్ లో భాగంగా ఫిబ్రవరి 13 వరకు చివరి తేదీ ఉండబోతున్నట్లు పేర్కొంది. అంతేకాకుండా ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకునే వారికి.. ఏప్రిల్ లో పరీక్షలు కూడా ఉండబోతున్నట్లు నోటిఫికేషన్ లో తెలిపింది.
ఇక ఈ పోస్టులకు సంబంధించిన జీతాల వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఎంపికైన అభ్యర్థులకు పోస్టులను బట్టి ప్రతినెల రూ.19 వేల నుంచి రూ.96 వేల వరకు వేతనాన్ని అందించబోతున్నట్లు హైకోర్టు అధికారికంగా నోటిఫికేషన్ లో వెల్లడించింది. అయితే, ఈ పోస్టులను అప్లై చేసుకున్న అభ్యర్థులు ఎంపికవడానికి కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్షను రాయాల్సి ఉంటుంది.
అంతేకాకుండా పరీక్ష రాసిన తర్వాత స్కిల్ టెస్ట్ తో పాటు డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ కూడా ఉంటుంది. వీటిల్లో కూడా ఉత్తీర్ణత సాధిస్తే.. జిల్లాకు సంబంధించిన కోర్టుల్లో ఉద్యోగాలు లభిస్తాయి. అలాగే ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలనుకునే వారు తప్పకుండా ఫీజు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.. ఓసి, బీసీ అభ్యర్థులు ఆన్లైన్ ద్వారా అప్లై చేసుకుంటే రూ.600 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.. ఇక ఇతరులకు రూ.400 పరీక్ష ఫీజు ఉండబోతున్నట్లు అధికారికంగా హైకోర్టు తెలిపింది..
Also Read: Giant Cobra Video: కిచెన్లో ఫ్రిజ్ వెనుక భారీ నాగుపాము.. సంచలనం సృష్టిస్తున్న వీడియో..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook