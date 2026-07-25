Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /తెలంగాణ
  • /బాధితుల వ్యక్తిగత ప్రైవసీ రక్షణకు తెలంగాణ హైకోర్టు కీలక ఆదేశాలు

బాధితుల వ్యక్తిగత ప్రైవసీ రక్షణకు తెలంగాణ హైకోర్టు కీలక ఆదేశాలు

Telangana High Court Key Order: లైంగిక దాడికి గురయిన బాధితుల వ్యక్తిగత గోప్యత కోసం తెలంగాణ హైకోర్టు కీలక ఆదేశాలు ఇచ్చింది. బాధితుల వ్యక్తిగత గోప్యతకు భంగం కలిగిస్తున్న వీడియోలు, ఫొటోలు, ఇతర కంటెంట్‌ను తొలగించాలని ఆదేశాలు ఇచ్చింది. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 25, 2026, 07:19 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 07:21 PM IST
బాధితుల వ్యక్తిగత ప్రైవసీ రక్షణకు తెలంగాణ హైకోర్టు కీలక ఆదేశాలు
Image Credit: Telangana High Court (Source: File)

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
AP Devotee Tragedy: అరుణాచలం క్షేత్రంలో తీవ్ర విషాదం..మోక్ష మార్గం గుహలో ఇరుక్కొని ఆంధ్రప్రదేశ్ భక్తుడు మృతి!
Tiruvannamalai39 min ago
2
Shravana Masam54 min ago
3
pm Modi1 hr ago
4
brs party1 hr ago
5
Sonam Wangchuk2 hrs ago