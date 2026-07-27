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AV Ranganath: తెలంగాణ హైకోర్టు సంచలనం.. హైడ్రా కమిషనర్‌గా ఏవీ రంగనాథ్‌ తొలగించాలని ఆదేశం

Telangana High Court Sensational Orders Remove HYDRAA Commissioner: తెలంగాణలో విధ్వంసం సృష్టిస్తున్న హైడ్రాపై తెలంగాణ హైకోర్టు సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. హైడ్రా కమిషనర్‌గా ఏవీ రంగనాథ్‌ను తొలగించాలని సంచలన ఆదేశాలు జారీ చేసింది. హైకోర్టు ఆదేశాలకు సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 27, 2026, 04:04 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 04:18 PM IST
AV Ranganath: తెలంగాణ హైకోర్టు సంచలనం.. హైడ్రా కమిషనర్‌గా ఏవీ రంగనాథ్‌ తొలగించాలని ఆదేశం
Image Credit: Telangana High Court AV Ranganath (Source: X)

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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