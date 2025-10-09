Telangana Sarpanch elections: సర్పంచ్ ఎన్నికల పై ఇంకా సస్పెన్స్.. హైకోర్టులో విచారణ..

Telangana Local Body elections: బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తూ ప్రభుత్వం జారీ చేసిన జీవో 9ను సవాలు చేస్తూ కోర్టులో కొన్ని పిటిషన్లు దాఖలయ్యాయి. ప్రభుత్వ జీవో ఆధారంగా నేటి నుంచి పంచాయతీ ఎన్నికలకు నేటి నుంచి నామినేషన్లు దాఖలు కానున్నాయి. అయితే ఈ నామేనషన్ల పై స్టే విధించాలని పిటిష్నర్లు కోర్టును కోరగా అందుకు ధర్మాసనం అంగీకరించలేదు. దీంతో ఇక 42 శాతం రిజర్వేషన్లతోనే ఎన్నికలంటూ ప్రభుత్వం ఆనందం వ్యక్తం చేస్తోంది. మరో వైపు ఇది షెడ్యూల్ మత్రమేనంటూ పిటిషనర్లు చెబుతుతన్నారు. ఇక కోర్టు తీర్పు ఎలా వుండబోతుందోనన్న ఆసక్తి నెలకొంది.
తెలంగాణలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నిర్వహణ అంశంపై ఇవాళ స్పష్టత రానుంది. బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లను కేటాయిస్తూ ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన జీవో 9ను సవాలు చేస్తు హైకోర్టులో దాఖలైన పిటిషన్లపై నిన్న విచారణ జరిగింది. జీవో ప్రకారం రాష్ట్రంలో అన్ని సామాజిక వర్గాలకు కలిపి రిజర్వేషన్లు 50 శాతానికి మించుతున్నాయని, ఇది సుప్రీంకోర్టు తీర్పునకు, పంచాయతీరాజ్ చట్టానికి విరుద్ధమంటూ పలువురు హైకోర్టులో పిటిషన్లు దాఖలు చేసిన సంగతి తెలిసిందే కదా. దాంతో హైకోర్టు ఏం తేలుస్తుందన్న అంశం ఉత్కంఠగా మారింది. మరికాసేట్లో తీర్పు వెలువడనుంది.
మరోవైపు తెలంగాణలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ మరికాసేట్లో విడుదల కానుంది. ఉదయం 10.30 గంటలకు స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ నోటిఫికేషన్ జారీ చేయనుంది. కాగా మొదటి దశలో 2,963 ఎంపీటీసీ, 292 జడ్పీటీసీ స్థానాలకు ఎన్నికల సంఘం నోటిఫికేషన్ జారీ చేయనుంది. ఇందుకు అనుగుణంగా 31 జిల్లాల కలెక్టర్లు అనుబంధ నోటిఫికేషన్ జారీ చేస్తారు.
