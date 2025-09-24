Telangana High Court: తెలంగాణ హైకోర్టు గ్రూప్-1 మెయిన్స్ విషయంలో సంచలన తీర్పు ఇచ్చింది. గతంలో సింగిల్ బెంచ్ ఇచ్చిన తీర్పును డివిజన్ బెంచ్ రద్దు చేసి, తదుపరి విచారణను అక్టోబర్ 16, 2025కి వాయిదా వేసింది. ఈ తీర్పుతో టీజీపీఎస్సీకి పెద్ద ఊరట లభించింది. గ్రూప్-1 తుది మార్కుల జాబితా, ర్యాంకింగ్స్ను సింగిల్ బెంచ్ రద్దు చేసిన నేపథ్యంలో టీజీపీఎస్సీ డివిజన్ బెంచ్లో అప్పీల్ చేసింది.
గ్రూప్-1 పరీక్షలు 2011లో జరిగాయి. 2022లో మళ్లీ నిర్వహించగా, సుప్రీంకోర్టు వాటిని రద్దు చేసింది. 14 ఏళ్ల తర్వాత ఇప్పుడు నియామకాలు జరుగుతున్నాయి. అయితే, సింగిల్ బెంచ్ ఈ ప్రక్రియను రద్దు చేసి, తెలుగులో జవాబులు రాసిన వారిపై పక్షపాతం జరిగిందని తీర్పు ఇచ్చింది. దీనిపై ప్రభుత్వం తరఫున ఏజీ సుదర్శన్ రెడ్డి వాదిస్తూ, ఆరోపణలకు ఆధారాలు లేవని కోర్టుకు తెలిపారు. తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత గ్రూప్-1 నియామకాలు జరగలేదని, 2014 నుంచి టీజీపీఎస్సీ ద్వారా ఈ పరీక్షలు నిర్వహించలేదని కోర్టు ప్రశ్నించింది.
డివిజన్ బెంచ్ సింగిల్ బెంచ్ తీర్పును సస్పెండ్ చేసి, నియామకాలు కొనసాగించవచ్చని, కానీ అవి తుది తీర్పుకు లోబడి ఉంటాయని స్పష్టం చేసింది. గ్రూప్-1 ర్యాంకింగ్స్లో అవకతవకలు జరిగాయని పిటిషన్లు దాఖలు కాగా, సింగిల్ బెంచ్ ఈనెల 9న ర్యాంకులను రద్దు చేసి, ఎనిమిది నెలల్లో రివాల్యూయేషన్ లేదా కొత్త పరీక్షలు నిర్వహించాలని ఆదేశించింది. ఈ తీర్పును సవాల్ చేస్తూ టీజీపీఎస్సీ డివిజన్ బెంచ్ను ఆశ్రయించగా.. బుధవారం జరిగిన విచారణలో సింగిల్ బెంచ్ తీర్పును సస్పెండ్ చేస్తూ ర్యాంకర్లకు ఊరట కల్పించింది.
