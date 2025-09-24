English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

High Court: గ్రూప్-1 ర్యాంకర్లకు గుడ్‌న్యూస్.. టీజీపీఎస్సీకి హైకోర్టులో భారీ ఊరట..!

Group-1: గ్రూప్-1 మెయిన్స్ అభ్యర్థులకు హైకోర్టులో ఊరట లభించింది. సింగిల్ జడ్జి బెంచ్ జారీ చేసిన తీర్పును కొట్టివేస్తూ.. డివిజన్ బెంచ్ మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. తుది తీర్పునకు లోబడి నియామకాలు ఉంటాయని పేర్కొంటూ.. కేసు విచారణను అక్టోబర్ 15కు వాయిదా వేసింది.   

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Sep 24, 2025, 02:19 PM IST

Telangana High Court: తెలంగాణ హైకోర్టు గ్రూప్-1 మెయిన్స్ విషయంలో సంచలన తీర్పు ఇచ్చింది. గతంలో సింగిల్ బెంచ్ ఇచ్చిన తీర్పును డివిజన్ బెంచ్ రద్దు చేసి, తదుపరి విచారణను అక్టోబర్ 16, 2025కి వాయిదా వేసింది. ఈ తీర్పుతో టీజీపీఎస్సీకి పెద్ద ఊరట లభించింది. గ్రూప్-1 తుది మార్కుల జాబితా, ర్యాంకింగ్స్‌ను సింగిల్ బెంచ్ రద్దు చేసిన నేపథ్యంలో టీజీపీఎస్సీ డివిజన్ బెంచ్‌లో అప్పీల్ చేసింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

గ్రూప్-1 పరీక్షలు 2011లో జరిగాయి. 2022లో మళ్లీ నిర్వహించగా, సుప్రీంకోర్టు వాటిని రద్దు చేసింది. 14 ఏళ్ల తర్వాత ఇప్పుడు నియామకాలు జరుగుతున్నాయి. అయితే, సింగిల్ బెంచ్ ఈ ప్రక్రియను రద్దు చేసి, తెలుగులో జవాబులు రాసిన వారిపై పక్షపాతం జరిగిందని తీర్పు ఇచ్చింది. దీనిపై ప్రభుత్వం తరఫున ఏజీ సుదర్శన్ రెడ్డి వాదిస్తూ, ఆరోపణలకు ఆధారాలు లేవని కోర్టుకు తెలిపారు. తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత గ్రూప్-1 నియామకాలు జరగలేదని, 2014 నుంచి టీజీపీఎస్సీ ద్వారా ఈ పరీక్షలు నిర్వహించలేదని కోర్టు ప్రశ్నించింది.

డివిజన్ బెంచ్ సింగిల్ బెంచ్ తీర్పును సస్పెండ్ చేసి, నియామకాలు కొనసాగించవచ్చని, కానీ అవి తుది తీర్పుకు లోబడి ఉంటాయని స్పష్టం చేసింది. గ్రూప్-1 ర్యాంకింగ్స్‌లో అవకతవకలు జరిగాయని పిటిషన్లు దాఖలు కాగా, సింగిల్ బెంచ్ ఈనెల 9న ర్యాంకులను రద్దు చేసి, ఎనిమిది నెలల్లో రివాల్యూయేషన్ లేదా కొత్త పరీక్షలు నిర్వహించాలని ఆదేశించింది. ఈ తీర్పును సవాల్ చేస్తూ టీజీపీఎస్సీ డివిజన్ బెంచ్‌ను ఆశ్రయించగా.. బుధవారం జరిగిన విచారణలో సింగిల్ బెంచ్ తీర్పును సస్పెండ్ చేస్తూ ర్యాంకర్లకు ఊరట కల్పించింది.

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

telangana group 1Group 1High CourtTGPSCTelangana Group 1 Update

