Telangana High Court: 'కాళేశ్వరం కేసు హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు ప్రభుత్వానికి చెంపపెట్టు లాంటిది. మేరుపర్వతం లాంటి కేసీఆర్పై ఉమ్మేస్తే, తిరిగి కాంగ్రెస్ నాయకులపైనే పడింది. తెలంగాణ ప్రజానీకాన్ని ఒకతాటిపైకి తెచ్చి తెలంగాణ సాధించిన గొప్ప నాయకుడు కేసీఆర్' అని మాజీ మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ తెలిపారు. '1969లో తెలంగాణ ఉద్యమం ఉవ్వెత్తున ఎగిసిపడింది. అప్పుడు తెలంగాణ కోసం 420 మంది అమరులయ్యారు. ఆ తర్వాత కేసీఆర్ నాయకత్వంలో నీళ్లు, నిధులు, నియామకాల ట్యాగ్లైన్తో తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని నడిపి తెలంగాణ సాధించిన నాయకుడు కేసీఆర్' అని వివరించారు.
హైదరాబాద్లోని బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయం తెలంగాణ భవన్లో ఏర్పాటుచేసిన మీడియా సమావేశంలో మాజీ మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'సాధించిన తెలంగాణలో రైతులు సంతోషంగా ఉండాలని ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టు కాళేశ్వరం నిర్మించారు. సుంకిశాల వాల్, పెద్దవాగు, వట్టెం మునిగిపోయింది, ఎస్ఎల్బీసీ కుంగిపోయి 8 మంది చనిపోయారు. దీనిపై ఎందుకు విచారణ చెయ్యలేదు' అని రేవంత్ రెడ్డిని మాజీ మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ నిలదీశారు. 'కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో ఒక బ్యారేజ్ మేడిగడ్డ.. అందులో రెండు పిల్లర్లు మాత్రమే కుంగిపోయాయి. 8బీ, 8సీ ద్వారా నోటీసులు ఇవ్వకుండా కాళేశ్వరం కేసు విషయంలో విచారణ చేశారు. రేవంత్ రెడ్డికి పరిపాలన చేతకాదు, అన్ని వర్గాల వారు ప్రభుత్వంపై కోపంతో ఉన్నారు' అని వివరించారు.
'కాంగ్రెస్ పార్టీ మేనిఫెస్టోలో ఆర్టీసీ కార్మికులను ప్రభుత్వంలో విలీనం చేస్తామని హామీ ఇచ్చింది. రెండేళ్లకుపైగా అవుతుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చి ఆర్టిసి కార్మికులకు ఇచ్చిన హామీలు ఎందుకు అమలు చెయ్యడం లేదు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ హయంలో ఆర్టీసీ కార్మికుల సమస్యలపై మంత్రివర్గంలో నిర్ణయం తీసుకొని వాటిని పరిష్కరించేలా ఆ ఫైల్ను గవర్నర్ దగ్గరకు పంపించాం. ఆ తర్వాత బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారం కోల్పోయింది' అని మాజీ మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గుర్తుచేశారు. 'వికారాబాద్ జిల్లా తాండూరు పట్టణ పరిధిలో టెంట్ హౌస్ వారికి పోలీస్ హెచ్చరిక జారీ చేస్తూ నోటీసులు ఇచ్చారు. ఆర్టీసీ కార్మికులకు టెంట్ సామాన్లు ఇవ్వరాదు అని నోటీసులు ఇవ్వడం ఎంతవరకు కరెక్ట్, దీనిపై రాష్ట్ర డీజీపీ సమాధానం చెప్పాలి' అని డిమాండ్ చేశారు.
'కాళేశ్వరం అంటే 100 కంపోనెట్లు అందులో మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ ఒకటి, మేడిగడ్డలో రెండు పిల్లర్లు కుంగిపోతే రాహుల్ గాంధీ రేవంత్ రెడ్డి ఇద్దరు కలిసి లక్ష కోట్ల అవినీతి అంటూ మాపై దుష్ప్రచారం చేశారు. మేడిగడ్డలో కుంగిన రెండు పిల్లర్లను రిపేర్ చేస్తామని ఎల్ అండ్ టీ ముందుకు వస్తే బెదిరించారు. మేడిగడ్డ కుంగినప్పుడు ఆగమేఘాల మీద వచ్చిన ఎన్డీఎస్ఏ, ఎస్ఎల్బీసీ కుంగి 8 మంది చనిపోతే ఎందుకు రాదు' అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ సందేహం వ్యక్తం చేశారు.
'కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ద్వారా లక్షల ఎకరాలకు సాగునీరు ఇచ్చాం. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ద్వారానే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అత్యధికంగా వరి ధాన్యం వచ్చింది. వచ్చిన ధాన్యం చూసి కేంద్రమే ఆశ్చర్యపోయింది. ఆఖరికి వరి మేము కొనలేమని కేంద్రం చెప్పింది. కాళేశ్వరంతో సంబంధం లేకుండానే వరి సాగు అత్యధికంగా వచ్చిందని కాంగ్రెస్ అబద్ధాలు ప్రచారం చేసుకుంది' అని మాజీ మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ వివరించారు. 'ప్రజలు కాంగ్రెస్ పార్టీకి అధికారం ఇచ్చింది, పరిపాలన మంచిగా చెయ్యమని, బిఆర్ఎస్ పార్టీని తిట్టడం కోసం కాదు' అని కాంగ్రెస్ పార్టీకి హితవు పలికారు.
'కేరళ రాష్ట్రానికి వెళ్లి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆరు గ్యారెంటీలు అమలు చేశామని అబద్ధాలు ప్రచారం చేశారు. ఢిల్లీ వెళ్లిన రేవంత్ రెడ్డి ఎన్డీఏ కూటమి నేతలతో బ్రేక్ ఫాస్ట్ చేస్తున్నాడు. రేవంత్ రెడ్డి అలా చేస్తుంటే తెలంగాణలో ఉండే. నిజమైన కాంగ్రెస్ నాయకులకు సోయి లేదా? రాష్ట్రంలో తుగ్లక్ పరిపాలన నడుస్తుంది' అని రేవంత్ రెడ్డిపై మాజీ మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కాళేశ్వరం కేసు విషయంలో హై కోర్టు తీర్పు ప్రభుత్వానికి చెంపపెట్టు అని.. ఇప్పటికైనా బుద్ధి తెచ్చుకొని పరిపాలన చేయాలని హితవు పలికారు.
