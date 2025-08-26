Telangana human rights commission serious on mahabubabad collector: గత కొన్ని రోజులుగా రైతన్నలు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా యూరియా కొరతను ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ఎక్కడ చూసిన ప్రతిరోజు కూడా యూరియా కోసం రైతన్నలు ఆధార్ కార్డులు, చెప్పులను క్యూలైన్ లలో పెట్టి మరీ తమ వంతు కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు.ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం యూరియా సమస్య పొలిటికల్ టర్న్ తీసుకుంది. దీనిపై అధికార, అపోసిషన్ పార్టీలు ఒకరిపై మరోకరు ఆరోపణలు, ప్రత్యారోపణలు చేసుకుంటున్నాయి.
దీనిపై కేేంద్రం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మధ్య మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి. తెలంగాణ ప్రభుత్వం మాత్రం తమకు రైతన్నలు అంటే చిత్త శుద్ది ఉందని, తొందరలోనే యూరియా కొరను అధిగమనిస్తామని, ప్రతి ఒక్కరైతుకు సరిపడా యూరియాను పంపిణి చేసే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టం చేసింది.
ఈ క్రమంలో ఇటీవల మహబూబాబాద్ లోయూరియా కోసం.. అజ్మీరా లక్య అనే వృద్ధ రైతు క్యూ లైన్లో నిలబడి, సొమ్మసిల్లి పడి తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. ఈ ఘటన తెలంగాణ వ్యాప్తంగా యూరియాకొరత ఏవిధంగా ఉందో అందరికి తెలిసిలా చేసిందని ప్రచారం జరుగుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో మహబూబాబాద్ ఘటనపై తెలంగాణ మానవ హక్కుల కమిషన్ సీరియస్ అయ్యింది.
Read more: Khammam Woman Video: వామ్మో.. దెయ్యం పట్టినట్లు నటిస్తూ.. భర్తను ఇనుపరాడ్తో చావబాదిన భార్య.. వీడియో వైరల్..
మహబూబాబాద్ కలెక్టర్ అద్వైత కుమార్పై కేసు నమోదు చేయాలని పోలీసులను మానవ హక్కుల కమిషన్ ఆదేశించింది. ఈ క్రమంలో మానవ హక్కుల కమిషన్ ఫిర్యాదు మేరకు మహబూబాబాద్ పోలీసులు కలెక్టర్ అద్వైత్ కుమార్ పై కేసు నమోదు చేశారు. ఈ ఘటనపై తమకు పూర్తి నివేదిక ఇవ్వాలని తెలంగాణ మానవ హక్కుల కమిషన్ పోలీసులను ఆదేశించింది.ఈ క్రమంలో ఒక కలెక్టర్ పై కేసు నమోదు చేయడం ప్రస్తుతం తెలంగాణలో సంచలనంగా మారింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.