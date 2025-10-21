Telangana Human rights forum on Riyaz encounter incident: నిజామాబాద్ లో ఈ నెల 17న విధినిర్వహణలో ఉన్న కానిస్టేబుల్ ప్రమోద్ ను చోరీ కేసులో అదుపులోకి తీసుకున్న రౌడీ షీటర్ రియాజ్ కత్తిపోట్లకు పాల్పడ్డాడు. పబ్లిక్ గా కానిస్టేబుల్ ను ఇష్టమున్నట్లు పొడిచి పారిపోయాడు. ఈ ఘటన తెలంగాణలో సంచలనంగా మారింది. పోలీసుపైన కత్తిపోట్ల ఘటన అధికారులు సీరియస్ గా తీసుకున్నారు. నిందితుడి కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టి రెండు రోజుల క్రితం అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అరెస్ట్ చేసే క్రమంలో కూడా మరోపోలీసుపై దాడి చేశాడు.
షేక్ రియాజ్ ను నిన్న(సోమవారం) ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో చికిత్సకు తీసుకెళ్లగా అక్కడ విధుల్లో ఉన్న ఏఆర్ కానిస్టేబుల్ నుంచి గన్ లాక్కునేందుకు ప్రయత్నించాడు. దీంతో పోలీసులు కాల్పులు జరపడంతో రియాజ్ చనిపోయాడు. పోలీసుల నుంచి గన్ లాక్కొవడం వల్లనే ఎన్ కౌంటర్ చేయాల్సి వచ్చిందని డీజీపీ స్పష్టం చేశారు.
మరోవైపు అతనిపై 40కిపైగా కేసులు ఉన్నాయి. అయితే నిన్నరాత్రి పోలీసులు పోస్ట్ మార్టం నిర్వహించి డెడ్ బాడీని అర్దరాత్రి కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించారు. తెల్లవారు జామున అంత్యక్రియలు కూడా పూర్తి చేశారు.
అయితే.. రియాజ్ ఎన్కౌంటర్ను హైకోర్టు, తెలంగాణ మానవ హక్కుల కమిషన్ సుమోటోగా తీసుకుని న్యాయ విచారణ జరపాలని తెలంగాణ మానవ హక్కుల వేదిక డిమాండ్ చేసింది. నిజామాబాద్లో కానిస్టేబుల్ ప్రమోద్ హత్య కేసులు నిందితుడు రియాజ్ ఎన్కౌంటర్పై హైకోర్టు సిట్టింగ్ జడ్జితో విచారణ జరిపించాలని తెలంగాణ మానవ హక్కుల వేదిక డిమాండ్ చేసింది.
చట్టాన్ని ఉల్లంఘించిన వారు ఎంతటి వారైనా, వారికి శిక్ష పడేలా చేయాలని మానవ హక్కుల వేదిక రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఆత్రం భుజంగరావు, ప్రధాన కార్యదర్శి డాక్టర్ ఎస్. తిరుపతయ్య డిమాండ్ చేశారు. ఎన్కౌంటర్లో పాల్గొన్న పోలీసులను తక్షణమే సస్పెండ్ చేయాలని, వారిపై హత్యా నేరం పెట్టాలన్నారు.
Read more: Constable Pramod Murder Case: కానిస్టేబుల్ ప్రమోద్కు ఘన నివాళులు.. ఎక్స్ గ్రేషియా ప్రకటించిన తెలంగాణ డీజీపీ.. మరో కీలక నిర్ణయం..
రియాజ్ ఎన్ కౌంటర్ పై తమకు అనుమానాలున్నాయని తెలంగాణ మానవహక్కుల వేదిక సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసింది. పోలీస్ వ్యవస్థ రియాజ్ను హత్య చేయాలని ముందే నిర్ణయించుకున్నట్టుగా అనిపిస్తుందన్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook