  • Riyaz Encounter: రియాజ్ ఎన్ కౌంటర్‌లో బిగ్ ట్విస్ట్.. సిట్టింగ్ జడ్జీతో విచారణ చేపట్టాలని సంచలన డిమాండ్..

Riyaz Encounter: రియాజ్ ఎన్ కౌంటర్‌లో బిగ్ ట్విస్ట్.. సిట్టింగ్ జడ్జీతో విచారణ చేపట్టాలని సంచలన డిమాండ్..

Nizamabad Riyaz encounter news: నిజామాబాద్ లో రౌడీ షీటర్ రియాజ్ పోలీసుల నుంచి గన్ లాక్కుని కాల్పులకు ప్రయత్నించడంతో పోలీసులు అతనిపై ఫైరింగ్ జరిపారు. దీంతో అతను అక్కడికక్కడే చనిపోయాడు.ఈ ఘటనపై డీజీపీ సైతం క్లారిటీ ఇచ్చారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 21, 2025, 12:47 PM IST
  • తెలంగాణ మానవ హక్కుల ఫోరం సంచలన డిమాండ్..
  • రియాజ్ ఎన్ కౌంటర్ పై అనుమానాలున్నాయని వ్యాఖ్యలు..

Riyaz Encounter: రియాజ్ ఎన్ కౌంటర్‌లో బిగ్ ట్విస్ట్.. సిట్టింగ్ జడ్జీతో విచారణ చేపట్టాలని సంచలన డిమాండ్..

Telangana Human rights forum on Riyaz encounter incident: నిజామాబాద్ లో ఈ నెల 17న విధినిర్వహణలో ఉన్న కానిస్టేబుల్ ప్రమోద్ ను చోరీ కేసులో అదుపులోకి తీసుకున్న రౌడీ షీటర్ రియాజ్ కత్తిపోట్లకు పాల్పడ్డాడు. పబ్లిక్ గా కానిస్టేబుల్ ను ఇష్టమున్నట్లు పొడిచి పారిపోయాడు. ఈ ఘటన తెలంగాణలో సంచలనంగా మారింది. పోలీసుపైన కత్తిపోట్ల ఘటన అధికారులు సీరియస్ గా తీసుకున్నారు.   నిందితుడి  కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టి రెండు రోజుల క్రితం అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అరెస్ట్ చేసే క్రమంలో కూడా మరోపోలీసుపై దాడి చేశాడు.  

షేక్ రియాజ్ ను నిన్న(సోమవారం) ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో చికిత్సకు తీసుకెళ్లగా అక్కడ విధుల్లో ఉన్న ఏఆర్ కానిస్టేబుల్ నుంచి గన్ లాక్కునేందుకు ప్రయత్నించాడు. దీంతో పోలీసులు కాల్పులు జరపడంతో రియాజ్ చనిపోయాడు. పోలీసుల  నుంచి గన్ లాక్కొవడం వల్లనే ఎన్ కౌంటర్ చేయాల్సి వచ్చిందని డీజీపీ స్పష్టం చేశారు.

మరోవైపు అతనిపై 40కిపైగా కేసులు ఉన్నాయి. అయితే నిన్నరాత్రి పోలీసులు పోస్ట్ మార్టం నిర్వహించి డెడ్ బాడీని అర్దరాత్రి కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించారు. తెల్లవారు జామున అంత్యక్రియలు కూడా  పూర్తి చేశారు.

అయితే..  రియాజ్  ఎన్‌కౌంటర్‌ను హైకోర్టు, తెలంగాణ మానవ హక్కుల కమిషన్‌ సుమోటోగా తీసుకుని న్యాయ విచారణ జరపాలని తెలంగాణ మానవ హక్కుల వేదిక డిమాండ్ చేసింది. నిజామాబాద్‌లో కానిస్టేబుల్‌ ప్రమోద్‌ హత్య కేసులు నిందితుడు రియాజ్‌ ఎన్‌కౌంటర్‌పై  హైకోర్టు సిట్టింగ్‌ జడ్జితో విచారణ జరిపించాలని తెలంగాణ మానవ హక్కుల వేదిక డిమాండ్‌ చేసింది.

చట్టాన్ని ఉల్లంఘించిన వారు ఎంతటి వారైనా, వారికి శిక్ష పడేలా చేయాలని మానవ హక్కుల వేదిక రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఆత్రం భుజంగరావు, ప్రధాన కార్యదర్శి డాక్టర్ ఎస్. తిరుపతయ్య డిమాండ్‌ చేశారు. ఎన్‌కౌంటర్‌లో పాల్గొన్న పోలీసులను తక్షణమే సస్పెండ్‌ చేయాలని, వారిపై హత్యా నేరం పెట్టాలన్నారు.

Read more: Constable Pramod Murder Case: కానిస్టేబుల్ ప్రమోద్‌కు ఘన నివాళులు.. ఎక్స్ గ్రేషియా ప్రకటించిన తెలంగాణ డీజీపీ.. మరో కీలక నిర్ణయం..

రియాజ్ ఎన్ కౌంటర్ పై తమకు అనుమానాలున్నాయని తెలంగాణ మానవహక్కుల వేదిక సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసింది. పోలీస్ వ్యవస్థ రియాజ్‌ను హత్య చేయాలని ముందే నిర్ణయించుకున్నట్టుగా అనిపిస్తుందన్నారు. 

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

NizamabadRiyaz EncounterTelangana Human rights forumconstable murder caseHuman rights forum

