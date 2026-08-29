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తెలంగాణ ఇన్-సర్వీస్ టెట్ షెడ్యూల్ రిలీజ్.. ముఖ్యమైన తేదీలు, పూర్తి వివరాలు ఇవే..!

Telangana In Service TET 2026: తెలంగాణలో ఇన్ సర్వీస్ టీచర్స్ కు బిగ్ అలర్ట్.  టెట్ 2026 పరీక్షల షెడ్యూల్ ను పాఠశాల విద్యాశాఖ విడుదల చేసింది.

Written ByBhoomi
Published: Aug 29, 2026, 06:32 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 06:32 PM IST
తెలంగాణ ఇన్-సర్వీస్ టెట్ షెడ్యూల్ రిలీజ్.. ముఖ్యమైన తేదీలు, పూర్తి వివరాలు ఇవే..!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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