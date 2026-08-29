/తెలంగాణ ఇన్-సర్వీస్ టెట్ షెడ్యూల్ రిలీజ్.. ముఖ్యమైన తేదీలు, పూర్తి వివరాలు ఇవే..!

Telangana In Service TET 2026: తెలంగాణలో ఇన్ సర్వీస్ ఉపాధ్యాయుల కోసం నిర్వహించే టెట్ షెడ్యూల్ ను పాఠశాల విద్యాశాఖ అధికారికంగా విడుదల చేసింది. 2026 విద్యా సంవత్సరానికి గాను సెప్టెంబర్ 8,9వ తేదీల్లో ఈ పరీక్షలను కంప్యూటీర్ ఆధారిత విధానంలో నిర్వహించనున్నట్లు విద్యాశాఖ ప్రకటించింది. ఈ ప్రత్యేక టెట్ పరీక్షకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మొత్తం 24,983 మంది ఉపాధ్యాయ అభ్యర్థులు హాజరు కానున్నారు. రోజుకు విడతలవారీగా మూడు షిఫ్టుల్లో ఆన్ లైన్ పరీక్షలను నిర్వహించేందుకు విద్యాశాఖ ఏర్పాట్లను చేస్తోంది.
మొదటి సెషన్: ఉదయం 9:00 నుండి 11:30 వరకు
రెండవ సెషన్: మధ్యాహ్నం 2:00 నుండి 4:30 వరకు
పేపర్లు, మాధ్యమాల వారీగా షెడ్యూల్
సెప్టెంబర్ 8: పేపర్ 1, పేపర్ 2 (తెలుగు, ఆంగ్ల మాధ్యమం) పరీక్షలు జరుగుతాయి.
సెప్టెంబర్ 9: ఇతర మాధ్యమాలకు పేపర్ 2 పరీక్షలు జరుగుతాయని అధికారులు ప్రకటించారు.
ఈ ప్రత్యేక టెట్ ఎవరి కోసం?
జాతీయ ఉపాధ్యాయ విద్యా మండలి (NCTE) నిబంధనల ప్రకారం ఇంకా అర్హత ప్రమాణాలను పూర్తి చేయని ప్రభుత్వ, ప్రభుత్వ-అనుబంధ పాఠశాలల్లో పనిచేస్తున్న ఉపాధ్యాయుల కోసం విద్యా శాఖ ఈ ప్రత్యేక టెట్ను నిర్వహిస్తోంది. హాల్ టికెట్లు, ఇతర పూర్తి పరీక్ష మార్గదర్శకాల కోసం అభ్యర్థులు విద్యా శాఖ అధికారిక వెబ్సైట్, schooledu.telangana.gov.in ను సందర్శించాలని సూచించడమైనది.
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