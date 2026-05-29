Telangana: తెలంగాణ ఇందిరమ్మ బీమాపై ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం.. ఆ వయసు దాటితే రూ.5 లక్షల సాయం కష్టమేనా?

Telangana Indiramma Bima Scheme Age Limit 57: తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన ఇందిరమ్మ కుటుంబ బీమా పథకం గురించి ఒక ముఖ్యమైన సమాచారం వెలువడింది. ఈ బీమా పథకం ముఖ్య ఉద్దేశం లబ్ధిదారులకు ఆర్థిక భరోసా కల్పించడం, దీనిలో భాగంగా లబ్ధిదారుల గరిష్ట వయో పరిమితిని 57 సంవత్సరాలుగా నిర్ణయించాలని ప్రభుత్వం ఆలోచనలో ఉంది. అయితే, గతంలో 60 ఏళ్ల వయోపరిమితిపై పరిశీలనలు జరిగాయి, కానీ లబ్ధిదారుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగే అవకాశం ఉండటంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందిరమ్మ బీమా పథకం గురించిన మరిన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Written ByRenuka Godugu
Published: May 29, 2026, 03:51 PM IST|Updated: May 29, 2026, 03:56 PM IST
రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

