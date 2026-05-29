/Telangana: తెలంగాణ ఇందిరమ్మ బీమాపై ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం.. ఆ వయసు దాటితే రూ.5 లక్షల సాయం కష్టమేనా?

Telangana Indiramma Bima Scheme Age Limit 57: తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రతి కుటుంబానికి రూ.5 లక్షల బీమాను ఇందిరమ్మ కుటుంబ బీమా పథకం ద్వారా అందించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. బడ్జెట్ సమావేశంలో భట్టి విక్రమార్క తెలిపినట్లుగా జూన్ 2 నుంచి ఈ పథకాన్ని అమలు చేయాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఈ పథకానికి గరిష్ట వయోపరిమితి 57 సంవత్సరాలుగా నిర్ణయించే అవకాశం ఉంది. 60 ఏళ్లుగా వయోపరిమితిని నిర్ణయిస్తే లబ్ధిదారుల సంఖ్య విపరీతంగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. దరఖాస్తు చేసుకునే సమయంలో నామినీ వివరాలను తప్పనిసరిగా పేర్కొనాలని ప్రభుత్వం తెలిపింది, లేకపోతే దరఖాస్తు తిరస్కరించబడుతుంది. ఒకవేళ కుటుంబంలో ఎవరైనా మరణిస్తే, నామినీకి ఈ బీమా కింద రూ. 5 లక్షలు అందుతాయి.
ఇందిరమ్మ బీమా పథకానికి అర్హతలు..
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇందిరమ్మ బీమా పథకం జూన్ 2 నుంచి ప్రారంభం కానుంది. ఈ పథకానికి లబ్ధిదారులను ఎంపిక చేసేందుకు గరిష్ట వయోపరిమితి 57 ఏళ్లుగా నిర్ణయించనున్నారు. లబ్ధిదారుల సంఖ్య పెరిగితే ప్రభుత్వ ఖజానాపై ఆర్థిక భారం పడుతుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. అందుకే వయోపరిమితిని మూడు సంవత్సరాలు తగ్గించి, 57 ఏళ్ల పరిమితికి కుదించాలని ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తోంది.
ఇందిరమ్మ బీమా నిబంధనలు..
ఇందిరమ్మ బీమా పథకానికి దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి కొన్ని నిబంధనలు ఉన్నాయి. ఆ నిబంధనలకు అనుగుణంగా దరఖాస్తు చేసుకున్న వారిని మాత్రమే అనుమతిస్తారు. దరఖాస్తు ఫారంలో నామినీ వివరాలు తప్పనిసరిగా ఉండాలి, లేని పక్షంలో అధికారులు అప్లికేషన్ను స్వీకరించరు. ఈ నిబంధనను ప్రభుత్వం చాలా ముఖ్యమైనదిగా పేర్కొంది.
ఒకవేళ దురదృష్టవశాత్తు లబ్ధిదారుడు మరణిస్తే, నామినీ ఖాతాలో రూ. 5 లక్షల బీమా పరిహారం జమ చేయబడుతుంది. నేరుగా వారి ఖాతాలో ఈ డబ్బును జమ చేస్తారు. లబ్ధిదారుల కుటుంబానికి ఆర్థికంగా అండగా నిలబడేందుకు తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇందిరమ్మ బీమా పథకం ద్వారా సహాయం చేయనుంది.
ఈ పథకానికి కావలసిన ముఖ్యమైన పత్రాలు..
ఇందిరమ్మ కుటుంబ బీమా పొందడానికి, దరఖాస్తుదారుడు నామినీ వివరాలను తప్పనిసరిగా అందించాలి. అలాగే, ఆధార్ కార్డు, వైట్ రేషన్ కార్డ్, బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు మరియు చిరునామా వంటి పత్రాలు కూడా అవసరం. మీ సేవ కేంద్రాల్లో త్వరలోనే ఈ పథకానికి సంబంధించిన దరఖాస్తు ప్రక్రియను అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు. ప్రమాదవశాత్తు దరఖాస్తుదారుడు మరణిస్తే, వారి కుటుంబానికి ఈ బీమా పథకం ఎంతో సహాయపడుతుంది. దీనికి సంబంధించిన సమావేశాలు కూడా జరుగుతున్నాయి. జూన్ 2న ఇందిరమ్మ బీమా పథకాన్ని ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది.
