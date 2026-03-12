Telangana Inter Exams 2026: ఇంటర్‌ పరీక్షల ఫలితాల డేట్‌ ఫిక్స్‌.. ఇప్పటికే మొదలైన వాల్యుయేషన్‌ ప్రక్రియ, ఎప్పుడుంటే?

Telangana Inter Exams 2026 Result Date Out: తెలంగాణ ఇంటర్ ఫలితాల కోసం 2026 ఎదురుచూస్తున్న విద్యార్థులకు బిగ్ అప్డేట్. తెలంగాణ మొదటి, రెండో సంవత్సరం ఇంటర్ ఫలితాలు ఏప్రిల్ 10వ తేదీలోపే విడుదల అయ్యే అవకాశం ఉంది. ముందుగా ఏప్రిల్ 4 లేదు 5వ తేదీన ఫలితాలు ప్రకటించేందుకు అధికారులు ప్రణాళిక సిద్ధం చేశారు. అయితే వాల్యుయేషన్ లో ఒకవేళ ఆలస్యం అయితే మరో రెండు మూడు రోజులు పట్టే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం. మొత్తానికి ఏప్రిల్ 10 లోపే ఈ ఫలితాలు విడుదల చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు తెలంగాణ ఇంటర్ బోర్డు వర్గాలు తెలిపాయి. అయితే ఫిబ్రవరి 25న ప్రారంభమైన ఈ ఇంటర్ పరీక్షలు మార్చి 18 తో ముగియనున్నాయి. ఈ నెల 4 నుంచే వాల్యుయేషన్ ప్రక్రియ కూడా మొదలైంది.
విద్యార్థులు ఇంటర్ పరీక్ష ఫలితాలు 2026 కోసం తెలంగాణ స్టేట్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ అధికారిక వెబ్సైట్ అయిన (TSBIE) tsbie.cgg.gov.in నుంచి సులభంగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు . వారి హాల్ టికెట్ నెంబర్ ద్వారా ఫలితాలు చెక్ చేసుకోవచ్చు. ప్రతి సబ్జెక్టు గ్రేడ్ అందులో కనిపిస్తుంది . అయితే టీఎస్ ఇంటర్మీడియట్ ఫలితాలు 2026 ఆన్లైన్లో ప్రొవిజినల్ సర్టిఫికెట్ విడుదల చేస్తారు. విద్యార్థులు ఒరిజినల్ మార్క్ షీట్స్ స్కూల్ నుంచి కలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. వారికి ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే 0402465507 ని సంప్రదించవచ్చు.
తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలు ప్రతిరోజు ఉదయం 9 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు నిర్వహిస్తున్నారు. ఇక విద్యార్థులు ఎగ్జామ్స్ సెంటర్ కి 8:30 లోపు చేరుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఫిబ్రవరి 26, 2026 నుంచి ఇంటర్ సెకండియర్ పరీక్షలు ప్రారంభమయ్యాయి. మార్చు 18, 2026 తో ముగిస్తుంది
ఇంటర్ ఫస్టియర్ ఎగ్జామ్స్ 2026 ఫిబ్రవరి 25 తో ప్రారంభమై.. మార్చి 17వ తేదీకి ఈ పరీక్షలు ముగుస్తాయి. ఫిబ్రవరి ప్రారంభంలోనే రెండు సెషన్లలో ప్రాక్టికల్ ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్స్ కూడా నిర్వహించారు. ఉదయం 9 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటలు, మధ్యాహ్నం 2 నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ఈ పరీక్షలు నిర్వహించారు.
పరీక్షకు హాజరయ్య విద్యార్థులు ప్రతిరోజు తమతో పాటు హాల్ టికెట్ ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్లకు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మొబైల్ ఫోన్స్, స్మార్ట్ వాచ్లు వంటివి తమతోపాటు తీసుకోవడం నిషేధం. మీ రిజిస్టర్ నెంబర్ ఆధారంగానే ఎగ్జామ్స్ సెంటర్లో కూర్చోవాల్సి ఉంటుంది.
ఇంటర్ మొదటి సంవత్సరం పరీక్షలు 2026..
|2026 ఫిబ్రవరి 25
|సెకండ్ లాంగ్వేజ్
|2026 ఫిబ్రవరి 27
|ఇంగ్లిష్ పేపర్ 1
|2026 మార్చి 2
|మ్యాథ్స్ 1ఏ
|2026 మార్చి 4
|మ్యాథ్స్ 1బీ
|2026 మార్చి 6
|ఫిజిక్స్
|2026 మార్చి 10
|కెమిస్ట్రీ
|2026 మార్చి 13
|అడిషన్ ఆప్షనల్ పేపర్స్
|2026 మార్చి 17
|లాంగ్వేజెస్
తెలంగాణ ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ 2026 పరీక్షలు..
|2026 ఫిబ్రవరి 26
|సెకండ్ లాంగ్వేజ్ పేపర్ II
|2026 ఫిబ్రవరి 28
|ఇంగ్లిష్ పేపర్ II
|2026 మార్చి 3
|మ్యాథ్స్ పేపర్ IIA
|2026 మార్చి 5
|మ్యాథ్స్ పేపర్ IIB
|2026 మార్చి 7
|ఫిజిక్స్ పేపర్ II
|2026 మార్చి 12
|కెమిస్ట్రీ పేపర్ II
|2026 మార్చి 15
|ఆప్షనల్ పేపర్స్
|2026 మార్చి 18
|మోడ్రన్ లాంగ్వేజ్ పేపర్ II
