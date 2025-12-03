Inter Exams: ఇంటర్ విద్యార్థులకు బిగ్ అలర్ట్.. ఇదే మీకు లాస్ట్ ఛాన్స్..!

Telangana Intermediate Exams 2026: తెలంగాణలో ఇంటర్ పరీక్షల షెడ్యూల్ వచ్చేసింది. ఇప్పటికే పరీక్షల కోసం సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులకు.. ఎగ్జామ్ ఫీజు చెల్లించేందుకు ఇదే చివరి అవకాశం. నవంబర్ లోనే ఎగ్జామ్ ఫీజు కట్టేందుకు.. తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు ఛాన్స్ ఇచ్చింది. అయితే ఏదైనా కారణాలతో ఇప్పటివరకూ ఫీజు చెల్లించలేకపోయిన స్టూడెంట్స్.. డిసెంబర్ 15 లోపు రూ.2000 ఆలస్య రుసుముతో ఫీజు కట్టవచ్చు.
ఇంటర్ పరీక్షలు ఫిబ్రవరి 2026లో ప్రారంభం కానున్నాయి. మొదట ప్రాక్టీకల్స్, తర్వాత థియరీ పరీక్షలు జరగనున్నాయి. నవంబర్ 1న తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థుల నుండి ఎగ్జామ్ ఫీజు తీసుకోవడం ప్రారంభించింది బోర్డ్. నవంబర్ 14 వరకు ఎలాంటి లేట్ ఫీజు లేకుండా ఎగ్జామ్ ఫీజు చెల్లించే అవకాశం కల్పించింది. తర్వాత ఆలస్య రుసుములతో ఫీజు చెల్లించేందుకు ఛాన్స్ ఇచ్చింది.
ఆ తర్వాత నవంబర్ 16 నుండి 24 వరకు రూ.100 లేట్ ఫీజుతో చెల్లించే అవకాశం కల్పించింది. నవంబర్ 26 నుండి డిసెంబర్ 1 వరకు రూ.500 ఆలస్య రుసుముతో చెల్లించే ఛాన్స్ ఇచ్చింది. ఇక ప్రస్తుతం అంటే డిసెంబర్ 3 నుండి 8 వరకు రూ.1000 లేట్ ఫీజుతో చెల్లించవచ్చు. తర్వాత డిసెంబర్ 10 నుండి 15 వరకు రూ.2000 ఆలస్య రుసుముతో ఎగ్జామ్ ఫీజు చెల్లించుకోవచ్చు. ఇదే చివరి అవకాశం. తర్వాత లేట్ ఫీజుతో కూడా పరీక్ష ఫీజు చెల్లించలేరు.
ఇంటర్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్ ఎగ్జామ్ ఫీజు వివరాలు ఇవే..
1. ఫస్ట్ ఇయర్ జనరల్ - రూ.530
2. ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంగ్లీష్ ప్రాక్టికల్స్-రూ.100
3. ఫస్ట్ ఇయర్ ఒకేషనల్ (థియరీ 530 + ప్రాక్టికల్స్ 240 + ఇంగ్లీష్ ప్రాక్టికల్స్ 100)-మొత్తం రూ.870
4. సెకండ్ ఇయర్ జనరల్ ఆర్ట్స్-రూ.530
5. సెకండ్ ఇయర్ ఇంగ్లీష్ ప్రాక్టికల్స్-రూ.100
6. సెకండ్ ఇయర్ జనరల్ సైన్స్ (థియరీ 530 + ప్రాక్టికల్స్ 240 + ఇంగ్లీష్ ప్రాక్టికల్స్ 100)-రూ.870
7. సెకండ్ ఇయర్ ఒకేషనల్ (థియరీ 530 + ప్రాక్టికల్స్ 240 + ఇంగ్లీష్ ప్రాక్టికల్స్ 100)-రూ.870
తెలంగాణ ఇంటర్ పరీక్షల షెడ్యూల్ ఇదే..
తెలంగాణ ఇంటర్ విద్యార్థులకు ప్రాక్టికల్ పరీక్షలు 02 ఫిబ్రవరి 2026 నుండి ప్రారంభం అవుతాయి. 21 ఫిబ్రవరి 2026న ఎండ్ అవుతాయి. రోజు ఉదయం 9 గంటల నుండి 12 గంటల వరకు ఓ సెషన్, మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుండి 5 గంటల వరకు మరో సెషన్ ఉంటుంది.
* 21 జనవరి 2026 ఫస్ట్ ఇయర్, 22 జనవరి 2026 సెకండ్ ఇయర్ ఇంగ్లీష్ ప్రాక్టికల్ ఉంటుంది.
* 23, 24 జనవరి 2026 తేదీల్లో ఎథిక్స్ ఆండ్ హ్యూమన్ వాల్యూస్, ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి.
* 25 ఫిబ్రవరి 2026 నుండి థియరీ పరీక్షలు ప్రారంభం అవుతాయి. ఒకరోజు ఫస్ట్ ఇయర్, మరొక రోజు సెకండ్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి. మార్చి 18, 2026 వరకు ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలు జరగనున్నాయి.
