TS Inter Results 2026: నేడే తెలంగాణ ఇంటర్ ఫలితాలు విడుదల.. 9.97 లక్షల మంది విద్యార్థుల ఉత్కంఠకు తెర! రిజల్ట్స్ లింక్ ఇదే! 

Today Telangana Intermediate Results 2026 Release: తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ ఫలితాలు ఈ రోజు ఉదయం 11 గంటలకు విడుదల కానున్నాయి. దాదాపు 9.97 లక్షల మంది విద్యార్థులు ఈ పరీక్షలకు హాజరయ్యారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వివిధ సెంటర్లలో ఇంటర్మీడియట్ మొదటి, రెండో సంవత్సరం పరీక్షలు నిర్వహించారు. వాటి ఫలితాలు ఈరోజు ఏప్రిల్ 12వ తేదీన ఆదివారం విడుదల చేస్తున్నట్లు ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఇక ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ,సెకండ్ ఇయర్ విద్యార్థులు బోర్డు అధికారిక వెబ్‌సైట్ https://tgbie.cgg.gov.in/ సందర్శించి ఫలితాలు చెక్ చేసుకోవచ్చు. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Apr 12, 2026, 07:41 AM IST

Today Telangana Intermediate Results 2026 Release: ఇంటర్ పరీక్షలు విద్యార్థి జీవితంలో ఎంతో కీలకమైన మలుపు అని చెప్పవచ్చు. ఈ పరీక్షల ఆధారంగానే వారు డిగ్రీ, ఇంజినీరింగ్, మెడిసిన్ కోర్సుల్లో చేరుతారు. అది ఇంటర్‌ మార్కులపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అందుకే ఎంతో పకడ్బందీగా ఈ పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. విద్యార్థులు కూడా శ్రద్ధగా సిద్దమవుతారు. తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ ఫలితాలు ఈ రోజు ఆదివారం ఏప్రిల్ 12వ తేదీ విడుదల చేస్తున్నట్లు బోర్డు అధికారికంగా ప్రకటించింది. తెలంగాణ సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి చేతుల మీదుగా ఈ ఫలితాలు విడుదల అయ్యే ఛాన్స్‌ ఉంది.

ఇంటర్మీడియట్ మొదటి సంవత్సరం 4,89,126 మంది విద్యార్థులు రాయగా..  రెండో సంవత్సరం 5,07,949 విద్యార్థులు రాశారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొత్తంగా 1,495 పరీక్ష కేంద్రాల్లో ఈ ఇంటర్ పరీక్షలు నిర్వహించారు. కట్టుదిట్టమైన భద్రత మధ్య ఎలాంటి.. అవాంఛనీయ సంఘటనలు చోటు చేసుకోకుండా ఇంటర్ పరీక్షలు పూర్తయ్యాయి. 

ఈ ఏడాది ఇంటర్ పరీక్షలు రాసిన వారి సంఖ్య గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే మరింత పెరిగినట్లు సమాచారం. అయితే ఇందులో 16 వేల మంది వరకు మొదటి రోజు పరీక్షకు హాజరు కాలేకపోయారు. మొత్తానికి తెలంగాణ ఇంటర్ పరీక్షలు 2026 దాదాపు 10 లక్షల మంది విద్యార్థులు హాజరైనట్లు చెప్పొచ్చు. ఈ తెలంగాణ ఇంటర్ పరీక్షలు రాసిన విద్యార్థులు ఇంటర్మీడియట్ బోర్డ్ అధికారిక వెబ్‌సైట్ https://tgbie.cgg.gov.in/ లో సందర్శించి తమ మార్కులు తెలుసుకోవచ్చు. ముందుగానే హాల్ టికెట్ రెడీగా పెట్టుకోవాలి. ఈనెంబర్ ఆధారంగా క్లిక్ చేస్తే మీరు ఫలితాలు పొందుతారు. 

 తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఈ ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు పరీక్షలు ఫిబ్రవరి 25వ తేదీ నుంచి మార్చు 18వ తేదీ వరకు నిర్వహించారు. ఇక ఈ ఫలితాలపై విద్యార్థులు తీవ్ర ఉత్కంఠగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ ఫలితాల్లో రీకౌంటింగ్, రీ వెరిఫికేషన్ ప్రక్రియ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇంటర్ పరీక్షల్లో ఫెయిల్ అయిన విద్యార్థులు అడ్వాన్స్‌డ్‌ సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు కూడా రాయొచ్చు. అవి మే లేదా జూన్ నెలలో జరిగే అవకాశం ఉంది. 

ఇంటర్ పరీక్ష ఫలితాలు చెక్ చేసుకునే విధానం..
తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ పరీక్ష ఫలితాలు ఇంటర్‌ అధికారిక బోర్డు వెబ్‌సైట్ https://tgbie.cgg.gov.in/ మాత్రమే కాకుండా ఇతర మార్గాల్లో కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. 

తెలంగాణ ఇంటర్ ఫలితాలు ఎస్ఎంఎస్ ద్వారా కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. విద్యార్థులు తమ హాల్ టికెట్ ద్వారా  'TSGEN1 <Hall Ticket Number>' టైప్ చేసి 56263 ఈ ఎస్ఎంఎస్ విధానంలో ఇంటర్ ఫలితాలు చెక్ చేసుకోవచ్చు 

డీజీ లాకర్ ద్వారా కూడా ఇంటర్మీడియట్ ఫలితాలు చెక్ చేసుకోవచ్చు. దీనికి 'TS Inter Results' సెక్షన్ ఎంపిక చేసుకొని, వివరాలు నమోదు చేసి మార్కులు తెలుసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా మార్క్స్ మెమో కూడా పొందవచ్చు. 

 మనబడి ద్వారా కూడా ఇంటర్మీడియట్ ఫలితాలు అందులో అందుబాటులో ఉంటాయి. ఇక కొన్ని వెబ్సైట్లో కూడా ఈ ఇంటర్మీడియట్ ఫలితాలు పొందుపరుస్తారు. తెలుగు, ఇంగ్లీషులో కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది, సులభంగా చెక్ చేసుకోవచ్చు.

 

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

