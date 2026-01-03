English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Inter Exams: పేరేంట్స్ వాట్సాప్ కు ఇంటర్ స్టూడెంట్స్ హాల్ టికెట్స్..

Inter Exams: పేరేంట్స్ వాట్సాప్ కు ఇంటర్ స్టూడెంట్స్ హాల్ టికెట్స్..

Intermediate Examinations: ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెండ్లకు ఫైనల్‌ ఎగ్జామ్స్‌పై కీలక అప్‌డేట్‌ ఇచ్చింది తెలంగాణ ఇంటర్ బోర్డు. హాల్ టికెట్ల కోసం కాలేజీల చుట్టూ తిరగాల్సిన పనిలేకుండా లింక్‌ ను నేరుగా పేరెంట్స్​ మొబైల్ నంబర్లకే  వాట్సాప్  ద్వారా పంపనుంది.

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 3, 2026, 12:41 PM IST

Trending Photos

Alcohol Consumption: మందు తాగుతున్నారా..! మీ బాడీలో ఆల్కహాల్ ఎంత సేపు ఉంటుందో తెలుసా..
8
Alcohol Consumption
Alcohol Consumption: మందు తాగుతున్నారా..! మీ బాడీలో ఆల్కహాల్ ఎంత సేపు ఉంటుందో తెలుసా..
Most Stolen Items: బంగారం కాదు.. డబ్బు అంతకన్నా కాదు.. ప్రపంచంలో ఎక్కువగా చోరీకి గురయ్యేది ఇదే..!!
6
Most Stolen Items
Most Stolen Items: బంగారం కాదు.. డబ్బు అంతకన్నా కాదు.. ప్రపంచంలో ఎక్కువగా చోరీకి గురయ్యేది ఇదే..!!
Shanmukh Jaswanth: దీప్తి సునైనాతో బ్రేకప్.. ఇన్నేళ్ల తర్వాత కొత్త ప్రియురాల్ని పరిచయం చేసిన షణ్ముఖ్ జస్వంత్..!
5
Shanmukh Jaswanth
Shanmukh Jaswanth: దీప్తి సునైనాతో బ్రేకప్.. ఇన్నేళ్ల తర్వాత కొత్త ప్రియురాల్ని పరిచయం చేసిన షణ్ముఖ్ జస్వంత్..!
Anasuya Bikini: తగ్గేదేలే అంటున్న యాంకర్ అనసూయ..బికినీ ఫోటోలతో విమర్శలకు స్ట్రాంగ్ కౌంటర్!
8
Anasuya Bharadwaj
Anasuya Bikini: తగ్గేదేలే అంటున్న యాంకర్ అనసూయ..బికినీ ఫోటోలతో విమర్శలకు స్ట్రాంగ్ కౌంటర్!
Inter Exams: పేరేంట్స్ వాట్సాప్ కు ఇంటర్ స్టూడెంట్స్ హాల్ టికెట్స్..

తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షల విషయానికొస్తే.. ఫిబ్రవరి 2 నుంచి ఇంటర్ ప్రాక్టికల్స్ ప్రారంభం కానుండగా, ఫిబ్రవరి 25 నుంచి పబ్లిక్ పరీక్షలు మొదలు కానున్నాయి. ఈ పరీక్షల్లో పారదర్శకత కోసం హాల్ టికెట్లను నేరుగా పేరెంట్స్ నంబర్లకు పంపించాలని ఇంటర్మీడియట్ అధికారులు నిర్ణయించారు. ఇప్పటికే బోర్డులో రిజిస్టర్డ్ అయిన పేరెంట్స్ ఫోన్లకు వచ్చే లింక్ ద్వారా హాల్ టికెట్ ప్రివ్యూను డౌన్‌‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఫస్టియర్ విద్యార్థులు తమ టెన్త్ హాల్ టికెట్ నంబర్, పుట్టిన తేదీతో, సెకండియర్ విద్యార్థులు ఫస్టియర్ హాల్ టికెట్ నంబర్, పుట్టిన తేదీతో ఈ లింక్ ఓపెన్ చేసుకునే అవకాశం ఇచ్చారు. ఈ క్రమంలో హాల్ టికెట్‌‌లోని గ్రూపు, మీడియం, ఫొటో, సంతకం వంటి వివరాల్లో ఏవైనా తప్పులుంటే వెంటనే కాలేజీ ప్రిన్సిపాల్ లేదా డీఐఈఓ దృష్టికి తీసుకెళ్లి సరిచేయించుకునే వెసులుబాటును బోర్డు కల్పించింది. నేటి నుంచి  పేరెంట్స్ కు మెసేజ్​ లను  పంపించనున్నట్టు అధికారులు తెలిపారు. 

Read more:  నాగార్జున ‘శివ’ 4K రీ రిలీజ్ టోటల్ కలెక్షన్స్.. సీనియర్ హీరోల్లో నాగార్జున సరికొత్త రికార్డు..

Read more:  Chiranjeevi: పాయే.. మరోసారి చిరంజీవి పరువు పాయే..

ఈ వివరాల్లో తప్పులుంటే ఒకటి, రెండు రోజుల్లో ఆఫీసర్ల దృష్టికి తీసుకుపోవాలని సూచించారు. చాలా కాలేజీల్లో యాజమాన్యాలు సరిగ్గా పరీక్షల ముందు హాల్​టికెట్లను తమ వద్ద పెట్టుకొని స్టూడెంట్లు, పేరెంట్‌లను  ఫీజుల కోసం వేధిస్తున్నాయి. ఇప్పుడు హాల్ టికెట్లు ఫోన్లకే రానుండడంతో ఇక కాలేజీల చుట్టూ తిరిగే తలనొప్పి తప్పనుంది. మరోవైపు సెకండియర్ విద్యార్థుల హాల్ టికెట్ ప్రివ్యూలో మరో ప్రత్యేకత ఉంది. ఫస్టియర్‌‌లో ఏయే సబ్జెక్టులు పాసయ్యారు, ఎన్ని మార్కులు వచ్చాయి, ఏవైనా ఫెయిల్ అయ్యారా అనే పూర్తి వివరాలు ఇంటర్ హాల్ టికెట్ లోనే ప్రింట్ చేస్తున్నారు. దీంతో తల్లిదండ్రులకు తమ పిల్లల చదువుపై క్లారిటీ వస్తుందని బోర్డు తెలిపింది. 

Read more:​ సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!

Read more:​  సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Intermediate ExaminationsInter examsTelangana Hall TicketsTelangana Inter ExamsTelangana inter board

Trending News