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Telangana: దేశంలో పెట్టుబ‌డుల‌కు తెలంగాణ సుర‌క్షిత స్థాన‌ం: రేవంత్‌ రెడ్డి

Telangana Is Safe Destination For Investments: పెట్టుబడులకు తెలంగాణ ఒక కేంద్రంగా నిలుస్తోందని.. ఇక్కడ పెట్టుబడులు సురక్షితం అని ముఖ్యమంత్రి ప్రకటించారు. హైదరాబాద్‌తోపాటు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు అపార అవకాశాలు ఉన్నాయని సీఎం వివరించారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 31, 2026, 11:33 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 11:33 PM IST
Telangana: దేశంలో పెట్టుబ‌డుల‌కు తెలంగాణ సుర‌క్షిత స్థాన‌ం: రేవంత్‌ రెడ్డి
Image Credit: Telangana CM Review (Source: X)

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Telangana: దేశంలో పెట్టుబ‌డుల‌కు తెలంగాణ సుర‌క్షిత స్థాన‌ం: రేవంత్‌ రెడ్డి
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