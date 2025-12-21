Job Calendar 2026: నిరుద్యోగులకు తెలంగాణ సర్కార్ తీపికబురు..ప్రతిఏటా 'జాబ్ క్యాలెండర్' ఎప్పుడు రిలీజ్ చేస్తారంటే?

Job Calendar 2026 Telangana: తెలంగాణలోని నిరుద్యోగ యువతకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీపి కబురు అందించింది. ఉద్యోగాల భర్తీ ప్రక్రియలో నెలకొన్న అనిశ్చితికి తెరదించుతూ, ప్రతి ఏటా నిర్ణీత సమయంలో 'వార్షిక జాబ్ క్యాలెండర్' విడుదల చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్కు (TGPSC) స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
పరీక్ష తేదీలు.. పక్కా ప్రణాళిక!
ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ల కోసం అభ్యర్థులు ఏళ్ల తరబడి నిరీక్షించాల్సిన అవసరం లేకుండా ప్రభుత్వం కొత్త వ్యూహాన్ని అమలు చేయబోతోంది. ఏటా ఏయే విభాగాల్లో ఎన్ని ఖాళీలు ఉన్నాయి? నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు వస్తుంది? పరీక్షలు ఎప్పుడు జరుగుతాయి? అనే వివరాలను ముందుగానే క్యాలెండర్ రూపంలో ప్రకటిస్తారు.
పరీక్ష తేదీలు ముందే తెలియడం వల్ల అభ్యర్థులు మానసిక ఆందోళన చెందకుండా, ఒక ప్రణాళిక ప్రకారం పరీక్షలకు సిద్ధమవ్వచ్చని భట్టి విక్రమార్క పేర్కొన్నారు. ప్రకటించిన తేదీల ప్రకారమే పరీక్షలు నిర్వహించేలా కమిషన్ కట్టుబడి ఉండాలని ఆయన సూచించారు.
పేపర్ లీకేజీలకు చెక్.. పారదర్శకతే లక్ష్యం!
గతంలో జరిగిన పేపర్ లీకేజీల వంటి చేదు అనుభవాలు పునరావృతం కాకుండా ప్రభుత్వం కఠిన చర్యలు తీసుకోనుంది. క్వశ్చన్ పేపర్ తయారీ నుంచి అభ్యర్థుల తుది ఎంపిక వరకు అత్యంత భద్రతా ప్రమాణాలను, ఆధునిక టెక్నాలజీని ఉపయోగించాలని నిర్ణయించారు.
అలాగే అభ్యర్థులకు ఎప్పటికప్పుడు తాజా సమాచారాన్ని చేరవేసేందుకు డిజిటల్ వ్యవస్థలను బలోపేతం చేయనున్నారు. పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్లు ఎటువంటి రాజకీయ ఒత్తిళ్లకు తలొగ్గకుండా స్వతంత్రంగా, పారదర్శకంగా పనిచేయాలని డిప్యూటీ సీఎం స్పష్టం చేశారు.
రిజర్వేషన్లు, న్యాయపరమైన చిక్కులు
రిజర్వేషన్ల అమలులో కమిషన్ల పాత్ర అత్యంత కీలకమని, ఎటువంటి న్యాయపరమైన ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా నియామక ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలని ప్రభుత్వం సూచించింది. పారదర్శకమైన నియామకాల ద్వారా ఎంపికయ్యే అధికారులే దేశ భవిష్యత్తును నిర్ణయిస్తారని, అందుకే ఈ ప్రక్రియలో ఎక్కడా రాజీ పడకూడదని భట్టి విక్రమార్క హితవు పలికారు.
