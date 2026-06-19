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Telangana ప్రజలకు అలర్ట్.. ఆ 3 రోజులు రిజిస్ట్రేషన్లు బంద్, ఎందుకో తెలుసా?

Telangana Registration Department Updates: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఈ నెల 26వ తేదీ నుంచి భూ రిజిస్ట్రేషన్లు సేవలు నిలిపోబోతున్నాయి. సర్వర్ మెయింటెనెన్స్ పనుల కారణంగానే తాత్కాలికంగా బంద్‌ కాబోతున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 19, 2026, 11:45 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 11:45 AM IST
Telangana ప్రజలకు అలర్ట్.. ఆ 3 రోజులు రిజిస్ట్రేషన్లు బంద్, ఎందుకో తెలుసా?
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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Telangana ప్రజలకు అలర్ట్.. ఆ 3 రోజులు రిజిస్ట్రేషన్లు బంద్, ఎందుకో తెలుసా?
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