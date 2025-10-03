English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Telangana liquor sales: మద్యం అమ్మకాల్లో తెలంగాణ రికార్డ్.. రెండ్రోజుల్లో రూ. 419కోట్ల మద్యం విక్రయాలు..!!

Telangana liquor sales: తెలంగాణలో రెండు రోజులు లిక్కర్ పండగ జరిగింది. అదేమనండి.. దసరా, గాంధీ జయంతి ఈ రెండూ కూడా ఒకే రోజు రావడంతో మద్యం అమ్మకాలు రికార్డులు క్రియేట్ చేశాయి. పండగకు ముందు కేవలం రెండు రోజుల్లోనే రూ. 419కోట్ల విలువైన మద్యం అమ్ముడైనట్లు రాష్ట్ర ఎక్సైజ్ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. సాధారణ రోజులతో పోలిస్తే ఇది భారీ పెరుగుదల అని తెలిపారు.   

Written by - Bhoomi | Last Updated : Oct 3, 2025, 01:23 PM IST

Telangana liquor sales: తెలంగాణ  దసరా పండుగ, గాంధీ జయంతి ఒకే రోజున రావడంతో మద్యం విక్రయాలు అంచనాలను మించి రికార్డు స్థాయికి చేరుకున్నాయి. రాష్ట్ర ఎక్సైజ్ శాఖ విడుదల చేసిన తాజా గణాంకాల ప్రకారం, కేవలం రెండు రోజుల్లోనే రూ. 419 కోట్ల విలువైన మద్యం అమ్మకాలు నమోదయ్యాయి. సాధారణ రోజులతో పోలిస్తే ఇది అసాధారణ స్థాయి పెరుగుదల అని అధికారులు వెల్లడించారు.

సెప్టెంబర్ 30వ తేదీ మద్యం విక్రయాల పరంగా అత్యంత కీలక రోజుగా నిలిచింది. ఆ రోజే రూ. 333 కోట్ల విలువైన మద్యం అమ్ముడైనట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఆ తరువాత అక్టోబర్ 1వ తేదీన మరో రూ. 86 కోట్ల అమ్మకాలు నమోదయ్యాయి. అంటే రెండు రోజుల్లో కలిపి మద్యం కొనుగోళ్లలో విపరీతమైన వృద్ధి చోటుచేసుకుంది. వాస్తవానికి సెప్టెంబర్ 26 నుంచే మద్యం కొనుగోళ్లు పెరుగుతూనే ఉన్నాయని ఎక్సైజ్ శాఖ వివరించింది.

అక్టోబర్ 2వ తేదీ గాంధీ జయంతి సందర్భంగా ప్రభుత్వం మద్యం దుకాణాలకు సెలవు ప్రకటించడం, అదే రోజున దసరా పండుగ జరగడం ఈ విక్రయాల పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణమైంది. ముందురోజే భారీగా మద్యం కొనుగోళ్లు జరగడంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న వైన్ షాపులు, లిక్కర్ మార్ట్స్ వద్ద విపరీతమైన రద్దీ కనిపించింది. పలుచోట్ల మద్యం కోసం బారులు తీరిన జనసందోహం కనబడింది.

పండుగ సీజన్‌కి తోడు డ్రై డే రావడం కూడా ఈ రికార్డు స్థాయి అమ్మకాల వెనుక కీలక కారణమని అధికారులు చెబుతున్నారు. సాధారణంగా పండుగల ముందు మద్యం విక్రయాలు పెరిగినా, ఈసారి డబుల్ సెలబ్రేషన్స్ ఉండటంతో కొనుగోళ్లు మరింతగా పెరిగాయి. ప్రత్యేకంగా హైదరాబాద్, వరంగల్, ఖమ్మం, నిజామాబాద్ వంటి నగరాల్లో మద్యం షాపుల వద్ద భారీ హడావుడి కనిపించింది. అధికారుల అంచనా ప్రకారం, రాబోయే  పండుగల సమయంలో కూడా ఇలాంటి భారీ విక్రయాలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. 

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

telangana newsDasara 2025Gandhi jayantiLiquor salesExcise Department

