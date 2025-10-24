TG Liquor Shops Applications: మద్యం షాపులకు భారీగా దరఖాస్తులు.. అత్యధికంగా రంగారెడ్డి జిల్లా.. అత్యల్పంగా ఆ జిల్లాలోనే..!!

TG Liquor Shops Applications: తెలంగాణలో మద్యం దుకాణాల లైసెన్సుల కోసం ఈసారి భారీ స్థాయిలో దరఖాస్తులు వచ్చాయి. మొత్తం 2,620 మద్యం షాపులకు 95,137 దరఖాస్తులు వచ్చాయి. చివరి రోజు అయిన అక్టోబర్ 23వ తేదీ రాత్రివరకు మాత్రమే 4,822 దరఖాస్తులు చేరాయి. వాస్తవానికి, ఓబీసీ బంద్, పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ బస్సులు నడవకపోవడం, కొన్ని ప్రాంతాల్లో బ్యాంకులు సక్రమంగా పని చేయకపోవడం వంటి సమస్యలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఎక్సైజ్ శాఖ గడువును 23వ తేదీ వరకు పొడగించిన విషయం తెలిసిందే.
కాగా ఈసారి అత్యధికంగా రంగారెడ్డి డివిజన్లో 29,420 దరఖాస్తులు రాగా, అతి తక్కువగా ఆదిలాబాద్ డివిజన్లో 4,154 దరఖాస్తులు మాత్రమే వచ్చాయి. ఇది తెలంగాణలో మద్యం వ్యాపారం మీద ఉన్న విపరీతమైన ఆసక్తిని సూచిస్తోంది.
డ్రా తేదీ ఖరారు:
మద్యం షాపుల కేటాయింపుకు సంబంధించిన లాటరీ డ్రా అక్టోబర్ 27వ తేదీన ఉదయం 11 గంటలకు నిర్వహించనున్నారు. ప్రతి జిల్లాలో ఎక్సైజ్ సూపరింటెండెంట్ల సమక్షంలో, సంబంధిత దరఖాస్తుదారుల ముందు ఈ డ్రా జరుగనుంది.
జిల్లాల వారీగా దరఖాస్తుల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:
ఆదిలాబాద్లో 771, కొమురం భీమ్ అసిఫాబాద్లో 680, మంచిర్యాలలో 1,712, నిర్మల్లో 991, హైదరాబాద్లో 3,201, సికింద్రాబాద్లో 3,022, జగిత్యాలలో 1,966, కరీంనగర్లో 2,730, పెద్దపల్లిలో 1,507, రాజన్న సిరిసిల్లలో 1,381 దరఖాస్తులు వచ్చాయి. ఇక ఖమ్మంలో 4,430, భద్రాద్రి కొత్తగూడెంలో 3,922, జోగులాంబ గద్వాలలో 774, మహబూబ్నగర్లో 2,487, నాగర్కర్నూల్లో 1,518, వనపర్తిలో 757, మెదక్లో 1,420, సంగారెడ్డిలో 4,432, సిద్దిపేటలో 2,782 దరఖాస్తులు నమోదయ్యాయి. నల్లగొండలో 4,906, సూర్యపేటలో 2,771, యాదాద్రి భువనగిరిలో 2,776, కామారెడ్డిలో 1,502, నిజామాబాద్లో 2,786 దరఖాస్తులు వచ్చాయి. అలాగే మల్కాజిగిరిలో 5,168, మేడ్చల్లో 6,063, సరూర్నగర్లో 7,845, శంషాబాద్లో 8,536 దరఖాస్తులు నమోదయ్యాయి.వికారాబాద్లో 1,808, జనగామాలో 1,697, జయశంకర్ భూపాలపల్లిలో 1,863, మహబూబాబాద్లో 1,800, వరంగల్ రూరల్లో 1,958, వరంగల్ అర్బన్లో 3,175 దరఖాస్తులు అందాయి.
మొత్తంగా ఈ లెక్కలన్నింటి ప్రకారం 95,137 మంది అభ్యర్థులు కొత్తగా మద్యం షాపు లైసెన్స్ పొందడానికి దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. ఎక్సైజ్ శాఖ అంచనా ప్రకారం, ఈసారి మద్యం షాపుల లైసెన్సుల కేటాయింపులో పోటీ తీవ్రంగా ఉండనుంది. ఎందుకంటే ప్రతి షాపుకు సగటున 35–40 మంది దరఖాస్తు చేసుకున్నట్లు గణాంకాలు సూచిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో 27వ తేదీ డ్రాపై ఆసక్తి మరింతగా పెరిగింది.
