Telangana Local Body Elections 2025: ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నవాళ్లు పోటీ చేయకూడదా? స్థానిక ఎన్నికల సమయంలో బిగ్‌ డౌట్..!!

Telangana Local Body Elections 2025: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సంబంధించి రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ఇటీవల నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసిన సంగతి తెలిసిందే. దీనికి అనుగుణంగా పల్లెల్లో సందడి వాతావరణం నెలకొంది. ఎక్కడ చూసినా ఎన్నికల చర్చ, అభ్యర్థుల ఎంపిక, రాజకీయ వ్యూహాలపై జోరుగా చర్చలు జరుగుతున్నాయి. స్థానిక ప్రజలు, పార్టీ కార్యకర్తలు, ఆశావాహులు.. ఇలా అంతా ఎన్నికలకు సన్నద్ధమవుతున్నారు. విజయదశమి సమయానికే వచ్చిన ఎన్నికల ప్రకటన పల్లెల్లో ఎన్నికల పండగ వాతావరణాన్ని సృష్టించిందని చెప్పుకోవచ్చు. అయితే చాలా మందిలో కొన్ని సందేహాలు ఉన్నాయి. స్థానిక సంస్థల్లో పోటీ చేసేందుకు ఎవరు అర్హులు. ఎలాంటి అర్హతలు ఉండాలి. ముగ్గురు పిల్లలున్నవారు పోటీ చేయోవచ్చా. ఇలాంటి ఎన్నో సందేహాలను ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో పోటీకి అర్హుల పరంగా ముఖ్యమైన నిబంధనలు 1994లో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ప్రవేశపెట్టిన చట్టంలో ఉన్నాయి. 1995 మే 31 నుంచి అమల్లోకి వచ్చిన ఈ చట్టం ప్రకారం, ఇద్దరికంటే ఎక్కువ మంది పిల్లలు కలిగినవారు పంచాయతీరాజ్ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడానికి అనర్హులుగా ఉండాలని స్పష్టంగా పేర్కొంది. ముఖ్యంగా 1995 మే 31 నాటికి ముగ్గురికి పైగా సంతానం ఉన్నవారు.. చట్టం అమల్లోకి వచ్చిన తరువాత కవలలు పుట్టిన వారు, ఒకే కాన్పులో ముగ్గురి పిల్లలు ఉన్నవారు పోటీకి అర్హులు కాదని నిర్దేశించింది. అయితే, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం 2024 డిసెంబరు 19 నుండి ఈ పరిమితిని తొలగించి ఇద్దరికంటే ఎక్కువ పిల్లలు ఉన్నవారికి కూడా పోటీ చేసే అవకాశం కల్పించింది. తెలంగాణలో ఈ నిబంధనలు ఇప్పటికీ అమల్లో ఉన్నాయి.
ఎన్నికల ప్రకటన తరువాతి మూడు రోజుల్లో పల్లెల్లో ఉత్సాహభరిత వాతావరణం నెలకొంది. అభ్యర్థుల ఎంపిక, రిజర్వేషన్లు, పార్టీ వ్యూహాలు, సామాజిక-ఆర్థిక పరిస్థితుల ఆధారంగా ప్రధాన పార్టీలు బలమైన అభ్యర్థులను గుర్తించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మాత్రమే కాకుండా పట్టణ, నగర ప్రాంతాల నుంచి కూడా అభ్యర్థుల రాయితీలు, సామర్థ్యాన్ని పార్టీలు పరిశీలిస్తున్నాయి. విజయదశమి ఉత్సవాలు, దసరా అలంకరణలు, రావణవధ ప్రదర్శనలు, ఇలా ఈ సందర్భాన్ని మరింత సందడిగా మార్చేశాయి.
ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికలు రెండు విడతల్లో జరుగుతున్నాయి. అక్టోబర్ 9న తొలి విడత నామినేషన్లు, అక్టోబర్ 13న రెండో విడత. పోలింగ్: అక్టోబర్ 23 (మొదటి విడత), అక్టోబర్ 27 (రెండో విడత). ఓట్ల లెక్కింపు నవంబర్ 11న జరగనుంది. గ్రామ పంచాయతీ, సర్పంచ్ ఎన్నికలు మూడు విడతల్లో ఉంటాయి. మొదటి విడత నోటిఫికేషన్ అక్టోబర్ 17న, నామినేషన్లు 17-19, పోలింగ్ అక్టోబర్ 31; రెండో విడత నోటిఫికేషన్ అక్టోబర్ 21, నామినేషన్లు 21-23, పోలింగ్ నవంబర్ 4; మూడో విడత నోటిఫికేషన్ అక్టోబర్ 25, నామినేషన్లు 25-27, పోలింగ్ నవంబర్ 8న జరుగుతాయి.
ఈ ఎన్నికల ప్రకటనతో పల్లెల్లో రాజకీయ హడావుడి, ప్రజల ఉత్సాహం మరింత పెరిగింది. అభ్యర్థుల ఎంపిక, పార్టీ వ్యూహాలు, పల్లెల్లో సందడి వాతావరణం నెలకొంది. ఈ స్థానిక ఎన్నికల సమరం గ్రామీణ రాజకీయాల భవిష్యత్తును నిర్ణయించనుంది.
