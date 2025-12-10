English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Telangana Local Body Elections First Phase: తెలంగాణ తొలి విడత స్థానిక ఎన్నికల పోలింగ్‌కు సర్వం సిద్ధం..

Telangana Local Body Elections First Phase:తెలంగాణలో తొలి విడత స్థానిక ఎన్నికల పోలింగ్‌కు సర్వం సిద్ధమైంది. బ్యాలెట్ బాక్స్‌లు, పేపర్లు .. పోలింగ్ కేంద్రాలకు తరలిస్తున్నారు. సమస్యాత్మక పోలింగ్‌ కేంద్రాలను గుర్తించి అక్కడ వెబ్‌ క్యాస్టింగ్ ద్వారా ఎన్నికల సరళిని పర్యవేక్షించనున్నారు.

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 10, 2025, 01:10 PM IST

Telangana Local Body Elections First Phase: తెలంగాణ తొలి విడత స్థానిక ఎన్నికల పోలింగ్‌కు సర్వం సిద్ధం..

ఈసారి తెలంగాణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను మూడు విడతల్లో కలిపి 10 వేల 279 పోలింగ్‌ కేంద్రాల్లో వెబ్ కాస్టింగ్​ నిర్వహించనున్నారు. తొలి విడతలో దాదాపు 3 వేలకు పైగా కేంద్రాల్లో వెబ్‌ క్యాస్టింగ్ చేపడతారు. ఈ మేరకు ఆయా గ్రామాల్లో ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.  పోలింగ్‌ పూర్తయిన వెంటనే కౌంటింగ్ మొదలుపెట్టి సర్పంచ్, వార్డు సభ్యులను ప్రకటిస్తారు.

ఆ తర్వాత ఉప సర్పంచ్​ఎన్నిక ప్రక్రియ మొదలవుతుంది.ఈసారి గ్రీన్​ పోలింగ్​ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్టు తెలిసింది. ఓటర్లను చైతన్యం చేసేలా ఈ కేంద్రాలను అందుబాటులోకి తీసుకొస్తున్నట్టు సమాచారం. తొలి విడతలో మొత్తం 4,236 గ్రామ పంచాయతీలకు గాను 5 స్థానాల్లో నామినేషన్లు దాఖలు కాలేదు. 395 చోట్ల సర్పంచ్‌లు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. మిగిలిన 3,836 సర్పంచ్ స్థానాలకు గురువారం ఎన్నికలు నిర్వహించనుండగా.. 13 వేల 127 మంది అభ్యర్థులు బరిలో నిలిచారు. 

37 వేల 440 వార్డులకు 149 చోట్ల నామినేషన్లు రాలేదు. రికార్డు స్థాయిలో 9 వేల331 వార్డులు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. మిగిలిన 27,960 వార్డు స్థానాలకు 67 వేల 893 మంది పోటీలో ఉన్నారు. ఒక్కొక్క సర్పంచ్ స్థానానికి సగటున ఆరుగురు బరిలో నిలిచారు. సర్పంచ్ అభ్యర్థులకు 30, వార్డు సభ్యులకు 20 గుర్తులు కేటాయించారు. సర్పంచ్​ అభ్యర్థి బ్యాలెట్ పేపర్ గులాబీ, వార్డు సభ్యుడిది​ తెలుపు రంగులో ఉంటుంది. 

