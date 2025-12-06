Telangana Sarpanch Elections: సర్పంచ్ ఎన్నికలతో తెలంగాణలోని గ్రామాల్లో కోలాహలం నెలకొంది. ఏ ఇద్దరు కలిసినా ఒకటే చర్చ. నీ ఓటు ఎవరికి.. నీ ఓటు ఎవరికి.. అంటూ మాట్లాడుకుంటున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మూడు దశల్లో నామినేషన్ల ప్రక్రియ ముగిసింది. 545 గ్రామీణ మండలాల్లోని 12,760 పంచాయతీలు, 1,13,534 వార్డులకు ఎన్నికల నిర్వహించనున్నారు. మూడు విడతల వారీగా పోలింగ్ జరగనుంది. ఈ నెల 11, 14, 17 తేదీల్లో పోలింగ్ నిర్వహించనుండగా.. ఓటింగ్ పూర్తయిన అనంతరం అదేరోజు లెక్కింపు ప్రక్రియ ఉంటుంది. అనంతరం ఫలితాల ప్రకటన ఉంటుంది. పంచాయతీ ఎన్నికలకు ఎన్నికల సంఘం పూర్తి ఏర్పాట్లు చేసింది. ఈ నేపథ్యంలోనే అధికారులకు కీలక సూచనలు జారీ చేసింది.
పోలింగ్ కు ముందు రోజు డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెంటర్లకు సకాలంలో చేరుకోవాలి. బ్యాలెట్ బాక్స్ను, పోలింగ్ సామాగ్రి డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెంటర్ నుంచి తీసుకోవాలి. చెక్ లిస్ట్తో సరి చూసుకోవాలి. బ్యాలెట్ పేపర్లను తనిఖీ చేసి.. లెక్కించుకోవాలి. నెంబర్లను నోట్ చేసుకోవాలి. ఓటరు జాబితా మొత్తం నాలుగు కాపీలను చెక్ చేసుకోవాలి. చెరగని సిరా సీసాలు, ఇంకు ప్యాడులు, అభ్యర్థుల నమూనా సంతకాల ఫోటో కాపీలను తనిఖీ చేసుకోవాలి. డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెంటర్లోనే లంచ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. పోలింగ్ పార్టీకి ఏర్పాటు చేసిన రవాణా సౌకర్యాలలోనే ప్రయాణం చేయాల్సి ఉంటుంది.
ప్రతిపాదించిన భవనాన్ని, పోలింగ్ స్టేషన్లో చేసిన ఏర్పాట్లను పరిశీలించుకోవాలి. ఓటర్ల ప్రవేశ, నిష్క్రమణలను ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. ఓటింగ్ కంపార్ట్మెంట్ను ఓటర్లు రహస్యంగా ఓటు వేసేటట్లు ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. పోలింగ్ స్టేషన్ వద్ద సంబంధిత ఓటర్ల వివరాలు పేర్కొన్నటువంటి నోటీసు అంటించాలి. పోటీ చేస్తున్న అభ్యర్థుల జాబితా, వారికి కేటాయించిన ఎన్నికల గుర్తు నమూనాను పోలింగ్ స్టేషన్ ముందు అతికించాలి. పోలింగ్ ఏజెంట్ల నియామకం కూడా పోలింగ్కు ముందు రోజే పూర్తి చేసుకోవాలి. ఫారం 12 ద్వారా పోలింగ్ ఏజెంట్ను నియామకం చేసుకోవాలి.
18 రకాల గుర్తింపు పత్రాల జాబితాను గోడపై అంటించాలి. సంబంధిత కవర్లు రాసి ఉంచుకోవాలి. పోలింగ్ రోజు ఓటింగ్ ప్రారంభానికి నిర్దేశించిన సమయం కంటే గంట ముందు నుంచి బ్యాలెట్ పెట్టే సిద్ధం చేసే ప్రక్రియను ప్రారంభించాలి. 7 గంటలకల్లా బ్యాలెట్ బాక్స్ను సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఖాళీ బ్యాలెట్ బాక్స్ను ఏజెంట్లకు చూపించి ఒక అడ్రస్ ట్యాగ్ను అందులో ఉంచాలి. పేపర్ సీల్పై ఏజెంట్లు, పీఓ సంతకాలు చేయాలి. నెంబర్ నోట్ చేసుకోవాలి. బాక్స్ ఓపెన్కు యాంటీ క్లాక్ వైస్, క్లోజ్కు క్లాక్ వైజ్ను గుర్తుంచుకోవాలి.
బ్యాలెట్ బాక్స్ సిద్ధం చేసిన తర్వాత పోలింగ్ ప్రారంభానికి ముందు అనుబంధం-12, భాగం-1 ను ఏజెంట్లకు ఇవ్వవలసి ఉంటుంది. పోలింగ్ ముగిసిన తర్వాత అనుబంధం 12 భాగం 3ను ఇవ్వాలి. పురుషులు, స్త్రీలను విడిగా మార్కు చేసుకుంటూ.. ప్రతి రెండు గంటలకు ఒకసారి లెక్కించుకోవాలి. అధికారుల సందర్శన వివరాలు నోట్ చేసుకోవాలి. వినియోగించిన పేపర్ సీల్ రికార్డును నోట్ చేసుకోవాలి. బ్యాలెట్ పేపర్ అకౌంట్ను నోట్ చేసుకోవాలి. ఒంటి గంటకు పోలింగ్ ముగిసినట్లుగా ప్రకటించి బ్యాలెట్ బాక్స్లకు సీల్ వేయాలి. ఒంటిగంట తరువాత కూడా ఓటర్లు ఉంటే ఓటర్లకు స్లిప్పులు ఇచ్చి పోలింగ్ కంటిన్యూ చేయాలి.
పోలింగ్ సిబ్బంది నియామకం ఇలా..
==> 200 మంది ఓటర్ల వరకు ఒక PO, ఒక OPO
==> 201 నుంచి 400 వరకు ఒక PO, ఇద్దరు OPO లు
==> 400 మంది ఓటర్లకు పైబడి ఒక PO, ముగ్గురు OPO లు
