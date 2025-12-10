English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Telangana Polling: రేపే తెలంగాణలో తొలి విడత స్థానిక ఎన్నికలు.. స్కూల్స్ బంద్..

Telangana Polling: రేపే తెలంగాణలో తొలి విడత స్థానిక ఎన్నికలు.. స్కూల్స్ బంద్..

Telangana Local Body Polling: తెలంగాణలో రేపే తొలివిడత స్థానిక ఎన్నికల పోలింగ్ జరగనుంది. ప్రచార పర్వం ముగియడంతో ఓటర్లను ఆకట్టుకునేందుకు అభ్యర్థులు తీవ్రంగా కష్టపడుతున్నారు. గెలవాలనే లక్ష్యంతో ఖర్చుకు వెనకడుగు వేయడం లేదు.

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 10, 2025, 10:30 AM IST

Trending Photos

EPFO Update: పిఎఫ్‎ ఖాతాదారులకు గుడ్ న్యూస్.. మీ ఖాతాలో రూ. 52,000 జమ కానుంది.. పూర్తి అప్‌డేట్ ఇదిగో..!!
7
EPFO interest rate hike
EPFO Update: పిఎఫ్‎ ఖాతాదారులకు గుడ్ న్యూస్.. మీ ఖాతాలో రూ. 52,000 జమ కానుంది.. పూర్తి అప్‌డేట్ ఇదిగో..!!
Jr NTR: ఢిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించిన జూనియర్ ఎన్టీఆర్.. ఎందుకో తెలుసా..?
5
Jr Ntr
Jr NTR: ఢిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించిన జూనియర్ ఎన్టీఆర్.. ఎందుకో తెలుసా..?
School Holidays: విద్యార్థులకు భారీ గుడ్‌న్యూస్‌.. ఆ 2 రోజులు స్కూళ్లకు సెలవులే..!
5
school holidays Telangana
School Holidays: విద్యార్థులకు భారీ గుడ్‌న్యూస్‌.. ఆ 2 రోజులు స్కూళ్లకు సెలవులే..!
New Year 2026: మంచు దుప్పటి కప్పుకున్న కొండలు.. సముద్ర అలల సరాగాలు.. ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం.. కొత్త ఏడాది మరింత కొత్తగా.. ఇలా ప్లాన్ చేసి.. ఎంజాయ్ చేయండి..!!
6
New Year 2026 celebrations
New Year 2026: మంచు దుప్పటి కప్పుకున్న కొండలు.. సముద్ర అలల సరాగాలు.. ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం.. కొత్త ఏడాది మరింత కొత్తగా.. ఇలా ప్లాన్ చేసి.. ఎంజాయ్ చేయండి..!!
Telangana Polling: రేపే తెలంగాణలో తొలి విడత స్థానిక ఎన్నికలు.. స్కూల్స్ బంద్..

తెలంగాణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో గెలుపే లక్ష్యంగా అధికార, ప్రతిపక్ష పార్టీలు వ్యూహ ప్రతి వ్యూహాలు రచిస్తున్నాయి. ప్రత్యర్థి వ్యూహాలకు దీటుగా ప్రతి వ్యూహాలు అమలు చేస్తున్నారు. అందుకోసం ప్రతి ఇంటికి పోలింగ్ ముందు రోజు స్పెషల్ గిప్టులు పంపుతున్నారు. కొందరు చికిన్, మటన్ పంపుతుంటే, మరికొందరు లిక్కర్‌ను సరఫరా చేస్తున్నారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఇంకొన్ని గ్రామాల్లో ఓటుకు  వెయ్యి నుంచి రెండు వేల వరకు పంచబోతున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతుంది.తెలంగాణలోని 4,236 గ్రామాల్లో రేపు సర్పంచ్, వార్డు మెంబర్ల కోసం ఎన్నికలు జరుగనున్నాయి. ఆయా గ్రామాల్లో ఇప్పటికే ఈసీ పోలింగ్ కోసం అన్ని ఏర్పాట్లు చేసింది. అయితే పోలింగ్ కు ముందు చాలా గ్రామాల్లో ఓటర్లను ప్రలోభపెట్టేందుకు అభ్యర్థులు కసరత్తు చేస్తున్నారు.

Read more:  Chiranjeevi: పాయే.. మరోసారి చిరంజీవి పరువు పాయే..

Read more:  నాగార్జున ‘శివ’ 4K రీ రిలీజ్ టోటల్ కలెక్షన్స్.. సీనియర్ హీరోల్లో నాగార్జున సరికొత్త రికార్డు.. 

కొందరు ఓట్లరకు చికెన్, మద్యం బాటిల్‌ను అందిస్తుంటే.. ఇంకొందరు ఓటుకు వెయ్యి చొప్పున పంపిణీ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. కొన్ని గ్రామాల్లో 2 వేల రూపాయల వరకు కూడా పంపిణీ చేస్తున్నారు. వలస ఓటర్లను పోలింగ్‌ కోసం ఊర్లకు రప్పించేందుకు ప్రత్యేకంగా బస్సులు, కార్లు, ఇతర వెహికిల్స్‌ను ఏర్పాట్లు  చేస్తున్నారు. కొన్ని గ్రామాల ప్రయాణ ఖర్చులను ఓటింగ్ తర్వాత ఇచ్చేందుకు ముందస్తు ఒప్పందం చేసుకున్నట్లు జోరుగా ప్రచారం జరుగుతుంది.  

Read more:​  సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..

Read more:​ సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Telangana local body electionsSchool holidaysPanchayath ElectionsSchool holidays 10 DecemberSchool Holidays 11 December

Trending News