Telangana Polling: రేపే తెలంగాణలో తొలి విడత స్థానిక ఎన్నికలు.. స్కూల్స్ బంద్..

తెలంగాణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో గెలుపే లక్ష్యంగా అధికార, ప్రతిపక్ష పార్టీలు వ్యూహ ప్రతి వ్యూహాలు రచిస్తున్నాయి. ప్రత్యర్థి వ్యూహాలకు దీటుగా ప్రతి వ్యూహాలు అమలు చేస్తున్నారు. అందుకోసం ప్రతి ఇంటికి పోలింగ్ ముందు రోజు స్పెషల్ గిప్టులు పంపుతున్నారు. కొందరు చికిన్, మటన్ పంపుతుంటే, మరికొందరు లిక్కర్ను సరఫరా చేస్తున్నారు.
ఇంకొన్ని గ్రామాల్లో ఓటుకు వెయ్యి నుంచి రెండు వేల వరకు పంచబోతున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతుంది.తెలంగాణలోని 4,236 గ్రామాల్లో రేపు సర్పంచ్, వార్డు మెంబర్ల కోసం ఎన్నికలు జరుగనున్నాయి. ఆయా గ్రామాల్లో ఇప్పటికే ఈసీ పోలింగ్ కోసం అన్ని ఏర్పాట్లు చేసింది. అయితే పోలింగ్ కు ముందు చాలా గ్రామాల్లో ఓటర్లను ప్రలోభపెట్టేందుకు అభ్యర్థులు కసరత్తు చేస్తున్నారు.
కొందరు ఓట్లరకు చికెన్, మద్యం బాటిల్ను అందిస్తుంటే.. ఇంకొందరు ఓటుకు వెయ్యి చొప్పున పంపిణీ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. కొన్ని గ్రామాల్లో 2 వేల రూపాయల వరకు కూడా పంపిణీ చేస్తున్నారు. వలస ఓటర్లను పోలింగ్ కోసం ఊర్లకు రప్పించేందుకు ప్రత్యేకంగా బస్సులు, కార్లు, ఇతర వెహికిల్స్ను ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. కొన్ని గ్రామాల ప్రయాణ ఖర్చులను ఓటింగ్ తర్వాత ఇచ్చేందుకు ముందస్తు ఒప్పందం చేసుకున్నట్లు జోరుగా ప్రచారం జరుగుతుంది.
