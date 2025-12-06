Siddipet: సర్పంచ్ పదవికి ఇద్దరు భార్యల నామినేషన్.. బరిలో చివరకు ఇద్దరే.. భర్త ఏంచేశాడంటే..?

Two wives nominations for sarpanch post in siddipet: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల రచ్చనడుస్తొంది. మూడు దశల్లో ఎన్నికల నిర్వహణకు ఈసీ ఇటీవల నొటిఫికేషన్ ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో తెలంగాణ పంచాయతీ ఎన్నికలు మూడు దశల్లో జరగనున్నాయి. ఈ నెల 5వ తేదీతో నామినేషన్ల పర్వం ముగిసింది. మొదటి విడత ఎన్నికలు ఈనెల 11న, రెండో విడతలో 14వ తేదీన, మూడో విడతకు సంబంధించి 17వ తేదీన పంచాయతీ ఎన్నికలు నిర్వహించనున్నారు. ఇప్పటికే అధికారులు ఎన్నికల నిర్వాహణకు అన్నిరకాలు ఏర్పాట్లు చేశారు. శాంతి భద్రతల సమస్యలు తలెత్తకుండా, ఓటింగ్ ప్రశాంతంగా జరిగేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.
మొత్తంగా తెలంగాణలో సర్పంచ్ పదవి కోసం పోటీల్లో అనేక విచిత్రమైన ఘటనలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. కొన్ని చోట్ల తల్లిపై కూతురు పోటీచేస్తుండగా, మరికొన్ని చోట్ల అన్నదమ్ములు కూడా ఒకరిపై ఒకరు బరిలో ఉంటున్నారు.
ఇటీవల నామినేషన్ లలో గొడవలు జరిగి ఒకతల్లి సూసైడ్ కూడా చేసుకుంది. మొత్తంగా సర్పంచ్ ఎన్నికలు పుణ్యామా అని తెలంగాణలో మరోసారి కొన్ని ఘటనలు వార్తలలో ఉంటున్నాయి. తాజాగా.. ఒక వ్యక్తి తన ఇధ్దరు భార్యలతో సర్పంచ్ పదవి కోసం నామినేషన్ వేయించాడు. అయితే .. సిద్దిపేట జిల్లాలో జరిగిన ఘటన ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
తెలంగాణలోని సిద్దిపేట జిల్లా అక్బర్ పేట భూంపల్లి మండలం జంగపల్లి సర్పంచ్ గా పోటీకి ఒక వ్యక్తి తన ఇద్దరు భార్యలతో నామినేషన్ వేయించాడు. ఏదైన తప్పులు ఉంటే.. ఒకరి నామినేషన్ తిరస్కరణకు గురైన మరో భార్య నామినేషన్ ను అధికారులు ఆమోదిస్తారని ముందు జాగ్రత్తగా ఇలా చేశాడు. అయితే.. నామినేషన్ గడువు ఇప్పటికే ముగిసింది.
ఆగ్రామంలో ఇతరులు ఎవరు కూడా సర్పంచ్ పదవి కోసం బరిలోని దిగలేదు. దీంతో సదరు వ్యక్తి.. ఇద్దరు భార్యల్లో ఎవరో ఒకరు నామినేషన్ లు విత్ డ్రా చేసుకుంటే..ఏకగ్రీవంగా సర్పంచ్ ను ఎన్నుకొవచ్చని గ్రామస్థులు భావిస్తున్నారు.
Read more: Malla Reddy Video: బిడ్డా .. రేవంత్ ఇంకా యుద్దమే.!. మల్లారెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు.. వీడియో..
కానీ సదరు వ్యక్తి ఇద్దరు భార్యలు కూడా నామినేషన్ వెనక్కు తీసుకొమని ఎవరి వారు మంకు పట్టు పట్టారంట. దీంతో ఆ భర్త ఎవరికి చెప్పిన కూడా తన మాటను భార్యలు వినట్లేదని అందరికి చెబుతున్నాడంట. దీంతో ఆ గ్రామంలో ఇద్దరు భార్యల సర్పంచ్ పదవీ పంచాయతీ రచ్చ కాస్త నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook