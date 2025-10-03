Telangana Local Body Polls: స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు.. రంగంలోకి అబ్కారీ శాఖ .. ఆ పని చేశారో వీపు విమానం మోతే..!!

Telangana Local Body Polls 2025: తెలంగాణలో గ్రామ పంచాయతీలు, జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన షెడ్యూల్ వెలువడినప్పటి నుంచి అబ్కారీ శాఖ అలర్ట్ అయ్యింది. రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ప్రకటన మేరకు, ఈ నెల 9 నుంచి నామినేషన్ల దాఖలు ప్రక్రియ ప్రారంభమవుతుంది. దీని నేపథ్యంలో అక్రమ మద్యం తటస్థతకు సంబంధించి ముందస్తు ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా సరిహద్దు రాష్ట్రాల నుండి తెలంగాణలో అక్రమంగా మద్యం ప్రవేశం జరగకుండా రాష్ట్రంలోని అన్ని తపాలా, ఎక్సైజ్, పోలీస్ స్టేషన్లను కట్టుదిట్టంగా పరిశీలించే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.
రాష్ట్రంలోని 34 ఎక్సైజ్ జిల్లాల పరిధిలోని 139 పోలీస్ స్టేషన్లలో గుడుంబా తయారీ, సరఫరా, అమ్మకాలకు పైనిఘా విధించనుంది. నల్లబెల్లం మద్యం, ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చే అక్రమ మద్యం రాకుండా ప్రత్యేక తనిఖీ కేంద్రాలను బలోపేతం చేస్తారు. ఛత్తీస్ఘడ్, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, ఆంధ్రప్రదేశ్ వంటి సరిహద్దు రాష్ట్రాల నుండి మద్యం ప్రవేశాన్ని అడ్డుకునేందుకు నియమిత చర్యలు చేపడతారు. జిల్లాల వారీగా ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేసి, స్టేషన్ సిబ్బంది, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అధికారులు, పోలీసులు, రెవెన్యూ శాఖల ప్రతినిధులు కలిసి అక్రమ కార్యకలాపాలపై పటిష్టంగా నిఘా వహిస్తారు.
అత్యధిక మద్యం అమ్మకాలు జరుగుతున్న దుకాణాలను ప్రత్యేక దృష్టిలో ఉంచి.. అక్కడ పరిస్థితులు ఎందుకు ఇలా జరిగాయో పరిశీలిస్తారు. అభ్యర్థులు లేదా ఇతరులు ఎవరైనా మద్యం కొనుగోలు చేస్తున్నారో, లేదా మరే ఇతర కారణాలు ఉన్నాయో వివరంగా లాగే ప్రయత్నం చేయనున్నారు. అక్రమ మద్యం సరఫరాను నిలిపివేయడం, గుడుంబా తయారీని ఆపడం, మద్యం ఎమ్మార్పీ ధరల ఉల్లంఘనలు జరగకుండా చూడడం ప్రధాన లక్ష్యంగా ఉంటాయి.
అబ్కారీ అధికారులు దుకాణదారులను అలర్ట్ చేస్తూ.. ఎన్నికల నియమావళి, అక్రమ మద్యం సమస్యలపై అవగాహన కల్పిస్తారు. నియమాలు ఉల్లంఘిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకోవడం, దుకాణాలను తాత్కాలికంగా నిలిపివేయడం వంటి చర్యలు చేపట్టనున్నారు. ఈ పూర్తి కార్యాచరణ కొన్ని రోజులలోనే అమలు ప్రారంభం కానున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
కాగా రాష్ట్రంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ప్రక్రియ ఐదు దశల్లో నిర్వహించనున్నారు. మొత్తం 12,733 గ్రామ పంచాయతీలు, 1,12,288 వార్డుల్లో ఎన్నికలు జరుగనున్నాయి. పార్టీలన్నీ ఈ స్థానిక ఎన్నికలను ప్రధానంగా తీసుకుని, ఎక్కువ స్థానాలు గెలుచుకోవడానికి వ్యూహాలు రూపొందిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో అబ్కారీ శాఖ చర్యలు చేపట్టడం, పోలీస్, రెవెన్యూ శాఖలతో సమన్వయం పెంచడం అత్యంత అవసరం అయ్యిందని అధికారులు చెబుతున్నారు.
