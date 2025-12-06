English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Pawan Kalyan: రాజకీయ పద్మవ్యూహంను తెగించి పోరాడాలి.!. పవన్ పార్టీ సోషల్ మీడియాలో రచ్చగా మారిన గద్దర్ వీడియో ..

Telangana loves pawan kalyan:  రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రస్తుతం పవన్ కళ్యాణ్ కోనసీమలో చేసిన వ్యాఖ్యలపై దుమారం చెలరేగిన విషయం తెలిసిందే. దీనిపై తాజాగా.. పవన్ కళ్యాన్ తెలంగాణ జనసేన పార్టీ సోషల్ మీడియా హ్యండిల్ లో చేసిన గద్దర్ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 6, 2025, 10:43 PM IST
Telangana loves pawan kalyan trending amid konaseema evil eye remarks: డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాన్ ఇటీవల ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని కోనసీమను పర్యటించారు. అక్కడి రైతులతో పవన్ కళ్యాన్ మాట్లాడుతూ.. కోనసీమలోని కొబ్బరిచెట్లు చాలా పచ్చగా ఉండేవన్నారు. కానీ ఇప్పుడు మాత్రం వాటి తలలను ఎవరో వేరు చేసినట్లు కోబ్బరి చెట్లు నెలచూపులు చూస్తున్నాయన్నారు. తెలంగాణ వారి దిష్టి కోనసీమకు తగిలినట్లు ఉందన్నారు. ఈ వ్యాఖ్యలపై పెద్ద ఎత్తున దుమారం చెలరేగింది. దీనిపై పొలిటికల్ రచ్చ రాజుకుంది. మొత్తంగా  పవన్ చేసిన వ్యాఖ్యల్ని తెలంగాణలోని బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ పార్టీలు ఖండించాయి.

బేషరతుగా తెలంగాణ ప్రజలకు సారీ చెప్పాలని కాంగ్రెస్ డిమాండ్ చేసింది. కోమటి రెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి పవన్ సారీ చెబితే.. తెలంగాణలో పవన్ సినిమాలు ఆడతాయని లేకుంటే ఆడకుండా చేస్తామనిధమ్కీఇచ్చారు. ఈ క్రమంలో పవన్ కళ్యాన్ ను ఏపీలోని వైసీపీ పార్టీ నేతలు కూడా ఆరోపణలుచేశారు. డిప్యూటీ సీఎం స్థానంలో ఉండి రెండు తెలుగు స్టేట్స్ ల మధ్య పవన్ గొడవలు జరిగేలా వ్యాఖ్యలుచేశారని మండిపడ్డారు. ఈక్రమంలో ప్రస్తుతం పవన్ కళ్యాన్ తెలంగాణ జనసేన పార్టీ అధికారిక సోషల్ మీడియా హ్యాండిల్ లో తెలంగాణ అంటే పవన్ కళ్యాణ్ ఎంతో అభిమానమో అని చూపించే అనేక వీడియోలు, గతంలోని తెలంగాణపై ఆయన చూపించిన ఆదరణకు సంబంధించిన అనేక పోస్టుల్ని పెడుతున్నారు.

అదే విధంగా గతంలో ప్రజాయుద్ద నౌక పవన్ ను తమ్ముడు అని పిలుస్తు రాజకీయ పద్మవ్యూహంను తెగించి పోరాడాలంటూ కూడా గతంలో గద్దర్ తో, పవన్ కళ్యాన్ కు ఉన్న చనువును, ప్రేమను చూపిస్తున్న వీడియోను కూడా అభిమానులుపోస్ట్ చేశారు. అదే విధంగా.. జనసేన పార్టీకి స్ఫూర్తి నింపింది తెలంగాణ అని,  జనసేన పార్టీ పునాది తెలంగాణ అంటూ పోస్ట్ లు చేశారు.

Read more: Tirumala Darshan: తిరుమల భక్తులకు బిగ్ షాక్.. డిసెంబర్, కొత్త ఏడాదిలో జనవరిలో ఆ దర్శనాలు రద్దు..

జనసేనానికి పునర్జన్మ ఇచ్చింది తెలంగాణ, చలోరే చలోరే చల్ అంటూ రాజకీయ పోరాటాన్ని నడిపించింది తెలంగాణ..చివరకు తెలంగాణ ప్రజల పక్షాన నిజమైన గొంతుక జనసేన.. అంటూ పోస్టులు ప్రస్తుతం నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. మరోవైపు గతంలో పవన్ కళ్యాన్ తెలంగాణ ప్రజలకు సారీ చెప్పాలని అడిగేందుకు అసలుమీరు ఎవరంటూ.. పవన్ ఏకీపారేసిన పలు వీడియోలు నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. మొత్తంగా పవన్ లవ్స్ తెలంగాణ హ్యాష్ ట్యాగ్ నెట్టింట ట్రెండింగ్ గా మారింది.

 

