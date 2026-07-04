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తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర బోర్డర్‌లో కుండపోత వర్షాలు.. ఉగ్రరూపం దాల్చిన పెన్ గంగా, ప్రాణహిత!

Telangana-Maharashtra Border Floods: తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర సరిహద్దుల్లో కుండపోత వర్షాల కారణంగా పెన్ గంగా, ప్రాణహిత నదులు ఉగ్రరూపం దాల్చాయి. కుమరం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలో భారీ వరదల కారణంగా కాళేశ్వరం వద్ద గోదావరి నది ప్రమాదకర స్థాయి దాటి ప్రవహిస్తోంది.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 04, 2026, 05:39 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 05:39 PM IST
తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర బోర్డర్‌లో కుండపోత వర్షాలు.. ఉగ్రరూపం దాల్చిన పెన్ గంగా, ప్రాణహిత!
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర బోర్డర్‌లో కుండపోత వర్షాలు.. ఉగ్రరూపం దాల్చిన పెన్ గంగా, ప్రాణహిత!
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