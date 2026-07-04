Telangana-Maharashtra Border Floods News: గత కొన్ని రోజులుగా కుమరం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లాతో పాటు ఎగువన ఉన్న మహారాష్ట్రలో కురుస్తున్న కుండపోత వర్షాలకు ఇరు రాష్ట్రాల సరిహద్దులు జలమయమయ్యాయి. సరిహద్దు గుండా ప్రవహించే ప్రాణహిత, పెన్ గంగా నదులు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తూ.. మహోగ్రరూపం దాల్చాయి. భారీగా వస్తున్న వరద నీటితో నదులు ప్రమాదకర స్థాయిని దాటి ప్రవహిస్తుండటంతో తీర ప్రాంత ప్రజలు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురవుతున్నారు. ఈ ప్రాంతాల్లో జీవించేవారు బిక్కుబిక్కుమంటూ రోజులు గడపాల్సి వస్తుంది.
కాళేశ్వరం వద్ద ఉరకలేస్తున్న గోదావరి..
ప్రాణహిత నది గంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తుండటంతో.. ఆ వరద ఉధృతి అంతా దిగువన ఉన్న గోదావరి నదిలోకి చేరుతోంది. ఫలితంగా ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రమైన కాళేశ్వరం వద్ద గోదావరి నది ఊరకలు వేస్తూ పోటెత్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.. త్రివేణి సంగమ క్షేత్రం వద్ద నీటి మట్టం వేగంగా పెరుగుతుండటంతో అధికారులు పరిస్థితిని నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
పుష్కర ఘాట్లను ముంచెత్తిన వరద..
సిర్పూర్ నియోజకవర్గంలో వర్షాల ప్రభావం అత్యంత తీవ్రంగా ఉందని అధికారులు తెలుపుతున్నారు. కౌటాల మండలంలోని ప్రాణహిత నది పుష్కర ఘాట్లను తాకుతూ వరద నీరు చేరింది. ఘాట్లన్నీ దాదాపు మునిగిపోయే స్థితికి చేరుకున్నాయని అధికారులు వెల్లడించారు. మరోవైపు, తాటిపెల్లి వద్ద పెన్ గంగా నది ఉగ్రరూపంతో ప్రవహిస్తోంది. నది ప్రమాదకర స్థాయికి మించి ప్రవహిస్తుండటంతో ఇరువైపులా ఉన్న రాకపోకలు పూర్తిగా స్తంభించిపోయాయి.
అధికారుల తీవ్ర హెచ్చరిక..
మహారాష్ట్ర ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి భారీగా వరద నీరు వస్తోందని.. నదీ పరివాహక ప్రాంతాల ప్రజలు, ముఖ్యంగా మత్స్యకారులు ఎవరూ కూడా చేపల వేట కోసం నదుల్లోకి వెళ్లకూడదని.. ఎవరూ నదులను దాటే ప్రయత్నం చేయవద్దని అధికారులు సమీప గ్రామాల ప్రజలను అప్రమత్తం చేశారు.
కొట్టుకుపోయిన ప్రధాన రహదారి..
భారీ వర్షాల ధాటికి సిర్పూర్ మండలంలో తీవ్ర నష్టం వాటిల్లింది. చీలపల్లి వద్ద వరద నీటి ఉధృతికి ప్రధాన రహదారి పూర్తిగా కొట్టుకుపోయింది. రోడ్డు కొట్టుకుపోవడంతో ఆ మార్గంలో ప్రయాణించే పలు గ్రామాలకు నగరాలకు సంబంధాలు పూర్తిగా తెగిపోయాయి. రాకపోకలు నిలిచిపోవడంతో అత్యవసర వైద్య సేవలు, నిత్యావసరాల కోసం స్థానిక ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
అప్రమత్తంగా ఉండాలి..
పరిస్థితి రోజు రోజుకి తీవ్రమవుతుండటంతో కొమరం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లా యంత్రాంగం హై అలర్ట్ ప్రకటించింది. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. అత్యవసరమైతే తప్ప ప్రజలు ఇళ్ల నుంచి బయటకు రావద్దని.. స్థానిక అధికారుల సూచనలను పాటించాలని కలెక్టరేట్ వర్గాలు వెల్లడించాయి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.