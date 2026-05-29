/Telangana Farmers: తెలంగాణ రైతులకు శుభవార్త..అకౌంట్లోకి డబ్బులు పడ్డాయి..చెక్ చేశారా?

Telangana Maize Procurement: తెలంగాణ రైతాంగానికి రాష్ట్రంలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం శుభవార్త తెలియజేసింది. ధాన్యం కొనుగోలు చేసిన వెంటనే రైతుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో డబ్బు జమ చేస్తుండగా.. ఇప్పుడు మొక్కజొన్న రైతులకు కూడా రేవంత్ సర్కారు నిధులను విడుదల చేసింది. ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన కొనుగోలు కేంద్రాల్లో పంటను విక్రయించిన వారి అకౌంట్లో డబ్బును జమ చేసింది. దాదాపుగా 2 లక్షల మంది రైతులు పంటను విక్రయించగా.. ఆ రైతులకు రూ.1,173 కోట్ల నిధులను తెలంగాణ ప్రభుత్వం తాజాగా విడుదల చేసింది.
మొక్కజొన్న పంటకు క్వింటాకు రూ.2,400 మద్దతు ధర అందిస్తుండగా.. ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన 338 కేంద్రాల్లో 2.41 లక్షల మంది రైతులు 13.42 లక్షల టన్నుల మొక్కజొన్నను సేకరించడం జరిగింది. వీటి విలువ సుమారు రూ.3,757 కోట్లు కాగా.. ప్రస్తుతం అందులో కొంత డబ్బును ప్రభుత్వం రైతుల ఖాతాల్లోకి బదిలీ చేసింది.
అయితే పంటను విక్రయించిన మిగిలిన రైతులకు అతి త్వరలోనే డబ్బును బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ చేస్తామని తెలంగాణ వ్యవసాయ శాఖమంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు తెలిపారు. ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన కొనుగోలు కేంద్రాల్లో రైతులు పండించిన ప్రతి గింజను కొంటామని ఆయన స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్రంలో అకాల వర్షాల కారణంగా రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోతుండగా.. ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంతో రాష్ట్ర రైతాంగం హర్షాన్ని వ్యక్తం చేస్తోంది.
అకాల వర్షాల కారణంగా రైతులు నష్టపోకూడదనే ఉద్దేశంతో తడిచిన ధాన్యాన్ని కూడా కొనుగోలు చేస్తామని వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి వెల్లడించారు. అయితే ఇప్పటికే రైతుల వద్ద నుంచి 57 లక్షల టన్నుల ధాన్యాన్ని ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేయగా.. ధాన్యాన్ని విక్రయించిన 8.15 రైతుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో నిధులను విడుదల చేసినట్లు ఆయన తెలియజేశారు. ప్రభుత్వం సేకరించిన ధాన్యంలో 9 వేల టన్నులకు పైగా ధాన్యం తడిచి ఉన్నట్లు ఆయన తెలిపారు. వాటిని బాయిల్డ్ రైస్ మిల్కు తరలించినట్లు వివరించారు.
అయితే వర్షాల కారణంగా తడిచిన ధాన్యాన్ని మిల్లులకు తరలించడం ద్వారా ధాన్యాన్ని కాపాడుకోవచ్చని మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు స్పష్టం చేశారు. ధాన్యాన్ని త్వరితగతిన తరలించేందుకు ఇసుక రవాణా చేసే లారీలను కూడా వినియోగించినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఈ ఏడాది రికార్డు స్థాయిలో ప్రభుత్వం ధాన్యం కొనుగోలు చేసినట్లు వ్యవసాయ శాఖ తెలిపింది.
