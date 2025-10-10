Maoists Surrender: మరో ముగ్గురు అన్నలు లొంగిపోయారు.. తెలంగాణలో మావోయిస్టులు అంతం ఇదేనా?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Maoist Movement in Telangana: తెలంగాణలో మావోయిస్టు ఉద్యమం  నెమ్మదిగా తన చరమాంకానికి చేరుకుంటుందనే సంకేతాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. తాజాగా రాష్ట్ర పోలీసులకు పెద్ద విజయంగా భావించదగిన పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఒకప్పుడు అరణ్య ప్రాంతాలను కుదిపేసిన నక్సలిజం, ఇప్పుడు తన అంతిమ దశలోకి అడుగుపెడుతోందని చెప్పవచ్చు. మూడు కీలక మావోయిస్టు నేతలు శుక్రవారం డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి ఎదుట లొంగిపోవడం.. ఈ అంశానికి మరింత బలాన్నిచ్చింది.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Oct 10, 2025, 01:33 PM IST

తెలంగాణ రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యులుగా ఉన్న ఈ ముగ్గురు నాయకులు.. కూకటి వెంకట్ అలియాస్ వికాస్, మొగిలిచర్ల రాజు అలియాస్ సీఎన్ఎం చందు, గంగవ్వ అలియాస్ సోనీ  చాలా ఏళ్లుగా మావోయిస్టు కార్యకలాపాల్లో చురుకుగా ఉన్నవారిగా పోలీసులు తెలిపారు. వీరిలో కూకటి వెంకట్‌ (వికాస్‌) సిద్దిపేట జిల్లా కూటిగల్ మండలంలోని మదూర్ గ్రామానికి చెందిన వ్యక్తి. నక్సలిజం బలంగా ఉన్న కాలంలో ఆయుధ పోరాటాలకు నాయకత్వం వహించిన వికాస్, గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా తెలంగాణలో మావోయిస్టు కార్యకలాపాలను సమన్వయం చేసే కీలక నేతగా ఉన్నాడు.

ఇక మొగిలిచర్ల రాజు అలియాస్ చందు చట్టసంఘటిత దళాలతో అనేక సార్లు తలపడిన వ్యక్తిగా పోలీసులు పేర్కొన్నారు. మరోవైపు గంగవ్వ అలియాస్ సోనీ మహిళా మావోయిస్టు దళంలో ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తూ, బస్తర్‌, ములుగు, భద్రాద్రి సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో కీలక బాధ్యతలు నిర్వర్తించిందని సమాచారం. ఈ ముగ్గురి లొంగిపోవడం తెలంగాణ మావోయిస్టు ఉద్యమానికి పెద్ద దెబ్బగా పోలీసులు అభివర్ణిస్తున్నారు.

డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి సాయంత్రం జరపనున్న మీడియా సమావేశంలో ఈ లొంగుబాటు వెనుక పరిస్థితులు, ప్రభుత్వ పునరావాస పథకాలు, అలాగే మిగతా మావోయిస్టులకు ఇచ్చే అవకాశాలపై వివరాలు వెల్లడించనున్నారు. ఈ పరిణామంతో తెలంగాణలో నక్సలిజం ఇక పూర్తిగా అంతమవుతున్న దిశగా పయనిస్తుందనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది.

గత రెండు సంవత్సరాల్లో తెలంగాణలో పలువురు సీనియర్ మావోయిస్టులు లొంగిపోవడం, మరికొందరు అంతర్గత విభేదాల కారణంగా ఆర్గనైజేషన్‌ నుంచి వైదొలగడం, మిగతా సభ్యులు వయస్సు, ఆరోగ్య సమస్యలతో వెనక్కి తగ్గడం వల్ల పార్టీ బలహీనపడింది. ఒకప్పుడు గిరిజన ప్రాంతాల్లో బలమైన పట్టు కలిగిన మావోయిస్టు దళాలు ఇప్పుడు చిత్తు బతుకులు గడుపుతున్న స్థితికి చేరాయి.

తెలంగాణ ప్రభుత్వం మరోవైపు తిరుగుబాటు మార్గాన్ని వదిలి ప్రధాన ప్రవాహంలో కలిసేందుకు సిద్ధమవుతున్న మావోయిస్టులకు పునరావాస ప్యాకేజీలు, భద్రతా హామీలు అందిస్తోంది. దీంతో చాలా మంది తిరిగి సమాజంలో స్థిరపడేందుకు ముందుకొస్తున్నారు. ఈ పరిణామాలన్నింటినీ కలిపి చూస్తే, తెలంగాణలో మావోయిస్టు ఉద్యమం ఇప్పుడు చరిత్రలోని ఒక అధ్యాయంగా మిగిలిపోయే దిశగా సాగుతోంది. ఈ లొంగుబాట్లు మావోయిస్టు ఆర్గనైజేషన్‌కి చివరి మోగుతోన్న ఘంటికలుగా భావిస్తున్నారు.

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

telangana newsMaoist SurrenderNaxalism EndsDGP Shivadher ReddyMaoist leaders

