Sankranti Gift: సంక్రాంతి పండుగకు తెలంగాణ మంత్రి శుభవార్త.. ఏమిటో తెలుసా?

Telangana Minister Announced Sankranti Gift Know What He Announce: సంక్రాంతి పండుగ వేళ ప్రజలకు తెలంగాణ మంత్రి శుభవార్త ప్రకటించారు. అర్హులందరికీ ఇందిరమ్మ ఇళ్లు ఇస్తామని ప్రకటించగా.. ఇళ్లు ఇచ్చాకే తాము ఎన్నికలకు వెళ్తామని సంచలన ప్రకటన చేశారు. ఈ మేరకు ఇల్లందు గడ్డపై బహిరంగ సవాల్‌ చేశారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Jan 9, 2026, 11:26 PM IST

Telangana Sankranti Gift: తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రజలకు సంక్రాంతి కానుక అందించింది. అర్హులకు ఇందిరమ్మ ఇల్లు అందిస్తామని.. మరో మూడు విడతలుగా ఇందిరమ్మ ఇళ్లను ఇస్తామని తెలంగాణ మంత్రి ప్రకటించారు. ఆ ఇందిరమ్మ ఇల్లు పేదలకు ఇచ్చాకే తాము అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు వెళ్తామని మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి సంచలన ప్రకటన చేశారు. ఇల్లందు గడ్డపైనే నుంచి ప్రతిపక్షాలకు ఝలక్‌ ఇస్తూ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Also Read: Pay Revison Commission: ఉద్యోగులకు సీఎం చంద్రబాబు సంక్రాంతి గిఫ్ట్‌.. పీఆర్‌సీపై కీలక ప్రకటన

భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా ఇల్లందు పట్టణంలో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి, స్థానిక ఎమ్మెల్యే కోరం కనకయ్య, ఎంపీ బలరాం నాయక్‌తో కలిసి పాల్గొన్నారు. కార్యక్రమం అనంతరం ఇల్లందు నియోజకవర్గ పరిధిలో ఇటీవల పంచాయతీ ఎన్నికల్లో గెలుపొందిన ప్రజా ప్రతినిధులను సన్మానించారు. ఈ సందర్భంగా పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి కీలక ప్రసంగం చేశారు. రానున్న మూడేళ్లలో పల్లెలు పట్టణాల్లో మూడు విడతలగా ఇందిరమ్మ ఇళ్ళను ఇవ్వడం జరుగుతుందని ఇచ్చిన తర్వాతే ఎన్నికలకు వెళ్తామని ప్రకటించారు.

Also Read: Tirumala Darshan: 10 రోజుల్లో 7.83 ల‌క్ష‌ల మందికి తిరుమలలో వైకుంఠ ద్వార దర్శనం

మరో ఐదేళ్లు ఇందిరమ్మ ప్రభుత్వమే ఉంటుందని పొంగులేటి జోష్యం చెప్పారు. రానున్న మున్సిపల్ ఇతర ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థులను గెలిపించాలని కోరారు. రెండు సంవత్సరాల పాలన పూర్తి చేసుకుని ప్రభుత్వం మూడో సంవత్సరంలోకి అడుగుపెట్టిన కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం రెండేళ్ల పాలనలో జరిగిన గ్రామపంచాయతీ ఎన్నికల్లో 68 నుంచి 69 శాతం సర్పంచులు ఉప సర్పంచ్‌లు కాంగ్రెస్ పార్టీ మద్దతు ఇచ్చిన వారిని గెలిపించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

Also Read: Tirumala: ఈ ఒక్క నంబర్‌కు 'హాయ్‌' అంటే చాలు.. తిరుమల వివరాలు మీ ఫోన్‌లోకి

ఏ ప్రభుత్వం చేయని విధంగా సన్న బియ్యం పంపిణీ, ఉచిత బస్సు, 200 యూనిట్ల ఉచిత విద్యుత్ వంటి అనేక సంక్షేమ పథకాలను ప్రభుత్వం కొనసాగిస్తోందని పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి వివరించారు. మున్సిపాలిటీ పరిధిలో 76వ జీవో సమస్య పరిష్కరిస్తానని తెలిపారు. అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు పట్టణంలో నిర్వహించి ఇల్లందు పట్టణాన్ని అద్దంలా అభివృద్ధి చేస్తామని ప్రకటించారు. మున్సిపల్ ఎన్నికల్లోను ఇల్లందులో ప్రతి వార్డులో పర్యటిస్తానని పొంగులేటి చెప్పారు. 

ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే కోరం కనకయ్య మాట్లాడుతూ నియోజకవర్గం లో వందకు పైగా పంచాయతీ ఎన్నికల్లో సర్పంచ్ స్థానాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ మద్దతు అభ్యర్థులు గెలుచుకోవడం జరిగిందన్నారు. పార్టీలకు అతీతంగా సంక్షేమమే లక్ష్యంగా పని చేయాలని ఈ సందర్భంగా సర్పంచులకు ఎమ్మెల్యే తెలిపారు. రానున్న మున్సిపల్ జడ్పిటిసి ఎంపిటిసి ఎన్నికల్లోను కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయమే లక్ష్యంగా పార్టీ శ్రేణులు పనిచేయాలని పిలుపునిచ్చారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Sankranti GiftIndiramma IlluIllandukhammamKothagudem

