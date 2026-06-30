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'తెలంగాణలో కొత్త ఎయిర్‌పోర్టులపై కీలక అప్‌డేట్‌.. త్వరలో వరంగల్, ఆదిలాబాద్ పనులు ప్రారంభం'

Telangana Minister Major Update Of Warangal And Adilabad Airports: తెలంగాణలో కొత్త ఎయిర్‌పోర్టులు రెండు రాబోతున్నాయని.. త్వరలోనే వాటిని ప్రారంభించుకోబోతున్నట్లు తెలంగాణ మంత్రి ఉత్తమ్‌ కుమార్‌ రెడ్డి ప్రకటించారు. వరంగల్‌, ఆదిలాబాద్‌ ఎయిర్‌పోర్టుల పనులు త్వరలో ప్రారంభిస్తామని వెల్లడించారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 30, 2026, 05:07 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 05:07 PM IST
'తెలంగాణలో కొత్త ఎయిర్‌పోర్టులపై కీలక అప్‌డేట్‌.. త్వరలో వరంగల్, ఆదిలాబాద్ పనులు ప్రారంభం'
Image Credit: Warangal And Adilabad AirportSource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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'తెలంగాణలో కొత్త ఎయిర్‌పోర్టులపై కీలక అప్‌డేట్‌.. త్వరలో వరంగల్, ఆదిలాబాద్ పనులు ప్రారంభం'
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