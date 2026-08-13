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Sewing Machines: మహిళల ఆర్థిక స్వావలంబనకు ‘ఇందిరమ్మ కుట్టు మిషన్లు’ పథకం

Telangana Minister Announces We Will Distributes 1 19 Lakh Sewing Machines To BC Women: తెలంగాణ ప్రభుత్వం మహిళలు ఆర్థికంగా ఎదగడమే లక్ష్యంగా కుట్టు మిషన్ల పంపిణీని ప్రారంభించినట్లు మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్‌ ప్రకటించారు. మొత్తం 1.19 లక్షల ఆటోమేటిక్ కుట్టు మిషన్ల పంపిణీ చేస్తామని వెల్లడించారు. ఈ పథకానికి సంబంధించి కీలక వివరాలు తెలిపారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 13, 2026, 05:37 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 05:37 PM IST
Sewing Machines: మహిళల ఆర్థిక స్వావలంబనకు ‘ఇందిరమ్మ కుట్టు మిషన్లు’ పథకం
Image Credit: Intinta Indiramma Sewing Machines

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Sewing Machines: మహిళల ఆర్థిక స్వావలంబనకు ‘ఇందిరమ్మ కుట్టు మిషన్లు’ పథకం
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