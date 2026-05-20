/Caste Census: కులగణనపై సుప్రీంకోర్టు తీర్పు.. తెలంగాణ మంత్రి హర్షం

Caste Census: కులగణన నిర్వహణకు సుప్రీంకోర్టు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వడాన్ని తెలంగాణ ప్రభుత్వం స్వాగతించింది. సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పుపై రాష్ట్ర పశుసంవర్ధక, పాడి పారిశ్రామిక అభివృద్ధి, మత్స్య, యువజన సర్వీసులు, క్రీడల శాఖ మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి హర్షం వ్యక్తం చేశారు. కులగణనను వ్యతిరేకిస్తూ దాఖలైన పిటిషన్ను కొట్టివేస్తూ సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు సామాజిక న్యాయానికి బలాన్నిచ్చేదిగా ఉందని పేర్కొన్నారు.
'సంక్షేమ పథకాల సమర్థవంతమైన అమలుకు కులగణన అవసరమని సుప్రీంకోర్టు పేర్కొనడం ఎంతో కీలకం' అని మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి తెలిపారు. వెనుకబడిన వర్గాల (బీసీ) అసలు జనాభా, వారి ఆర్థిక- సామాజిక పరిస్థితులు తెలిసినప్పుడే ప్రభుత్వాలు సరైన విధానాలు రూపొందించగలవని చెప్పారు. సమాజంలోని బలహీన వర్గాలకు న్యాయం చేయాలంటే కచ్చితమైన గణాంకాలు అవసరమని, అదే లక్ష్యంతో కులగణన చేపట్టాలని దేశవ్యాప్తంగా డిమాండ్ వస్తోందని పేర్కొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో సుప్రీంకోర్టు తీర్పు వెనుకబడిన వర్గాలకు నూతన ఆశలు కలిగించిందని ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.
'కులగణన ప్రభుత్వ విధానపరమైన నిర్ణయం అని.. ఇందులో కోర్టుల జోక్యం ఉండదని ధర్మాసనం స్పష్టం చేయడం రాజ్యాంగబద్ధ పరిపాలనకు బలం' అని మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి అభిప్రాయపడ్డారు. సమగ్ర అభివృద్ధి, సమాన అవకాశాలు, సామాజిక న్యాయం సాధనలో ఈ తీర్పు చారిత్రాత్మక మైలురాయిగా నిలుస్తుందని పేర్కొన్నారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎల్లప్పుడూ వెనుకబడిన వర్గాల అభ్యున్నతికి కట్టుబడి పనిచేస్తోందని, సమాజంలోని ప్రతి వర్గానికి న్యాయం జరిగేలా తాము సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అమలు చేస్తున్నామని మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి తెలిపారు. సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పులపై బీసీ సమాజం కూడా హర్షం వ్యక్తం చేస్తోంది. దేశంలో బీసీలు ఎంత మంది ఉన్నారో తెలిస్తే తమ బీసీ వర్గానికి న్యాయం జరుగుతుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వెంటనే జనగణనతోపాటు కుల గణన కూడా చేయాలని బీసీ సంఘాలతోపాటు సామాజికవేత్తలు కోరుతున్నారు.
పాలమూరు ప్రాజెక్టుపై స్పందిస్తూ.. 'బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు పాలమూరు-రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టుపై పోరాటాల పేరుతో రాజకీయాలు చేస్తున్నారు. పదేళ్ల పాలనలో ప్రాజెక్టును పూర్తి చేయకుండా, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకు భారీ నిధులు కేటాయించి పాలమూరుపై వివక్ష చూపించారు. ప్రజలు ఇప్పటికే బీఆర్ఎస్ పార్టీ మాటలను నమ్మడం మానేశారు. వరుస ఎన్నికల్లో వచ్చిన ఫలితాలే అందుకు నిదర్శనం' అని మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి తెలిపారు.