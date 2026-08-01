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ప్రాజెక్టులపై అవగాహన లేని కేటీఆర్‌ మళ్లీ అమెరికాలో ఉద్యోగానికి వెళ్లాలి

Vivek Slams To KT Rama Rao And Harish Rao: ప్రాజెక్టులపై కేటీఆర్‌కు అవగాహన లేదని.. ఆయన మళ్లీ ఉద్యోగం కోసం అమెరికా వెళ్లాలని తెలంగాణ మంత్రి వివేక్‌ వెంకటస్వామి సూచన చేశారు. ఈ సందర్భంగా ప్రాజెక్టుల అంశంపై బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ నాయకత్వంపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 01, 2026, 04:35 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 04:35 PM IST
ప్రాజెక్టులపై అవగాహన లేని కేటీఆర్‌ మళ్లీ అమెరికాలో ఉద్యోగానికి వెళ్లాలి
Image Credit: Vivek Venkataswamy

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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ప్రాజెక్టులపై అవగాహన లేని కేటీఆర్‌ మళ్లీ అమెరికాలో ఉద్యోగానికి వెళ్లాలి
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