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రాఖీతో రాజీ ప్రయత్నాలు.. రక్షాబంధన్ వేళ సీఎం రేవంత్‌కు కొండా సురేఖ రాఖీ రాయబారం..

Konda Surekha Ties Rakhi to Revnath Reddy: కొండా సురేఖ కూతురు సుస్మితా పటేల్ సీఎం రేవంత్ పై చేసిన వ్యాఖ్యలు తీవ్ర దుమారం రేగుతున్న వేళ .. మంత్రి కొండా సురేఖ.. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిని ఆయన నివాసంలో కలిసి రాఖీ కట్టి ఆయన ఆశీర్వాదం తీసుకోవడం సర్వత్రా చర్చనీయాంశంగా మారింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 28, 2026, 12:17 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 12:17 PM IST
రాఖీతో రాజీ ప్రయత్నాలు.. రక్షాబంధన్ వేళ సీఎం రేవంత్‌కు కొండా సురేఖ రాఖీ రాయబారం..
Image Credit: Raksha Bandan (ZEE Telugu Media/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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రాఖీతో రాజీ ప్రయత్నాలు.. రక్షాబంధన్ వేళ సీఎం రేవంత్‌కు కొండా సురేఖ రాఖీ రాయబారం..
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