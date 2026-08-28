Konda Surekha Rakhi Message to Revanth: కేబినెట్ నుంచి మంత్రి కొండా సురేఖ ను తప్పించనున్నారనే ప్రచారం జరుగుతున్న వేళ రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఈ రోజు రాఖీ పండగ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డికి రాఖీ కట్టారు మంత్రి కొండా సురేఖ. ఈ పరిణామం కాంగ్రెస్ పార్టీతో పాటు, రాజకీయవర్గాల్లో తీవ్ర చర్చకు దారితీసింది.
రాఖీతో రాజీ ప్రయత్నాలు..
ఇటీవల ముఖ్యమంత్రిని టార్గెట్ చేస్తూ మంత్రి కొండా సురేఖ కుమార్తె సుస్మిత చేసిన వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు పార్టీలో తీవ్ర దుమారం రేపాయి. ఈ వ్యాఖ్యలు పూర్తిగా ఆమె వ్యక్తిగతం. తనకు సంబంధం లేదంటూ కొండా దంపతులు దాటవేసే ప్రయత్నం చేశారు. మరోవైపు కూతురు వ్యాఖ్యలను ఖండించకపోగా.. ఆమె వ్యక్తిగత అభిప్రాయం అని చెప్పడం వంటివి తీవ్ర దుమారం రేపాయి.
తాజా పరిణామాల నేపథ్యంలో ఇరువురి సమావేశంపై ఆసక్తి..
ఇన్నాళ్లు నివురు గప్పిన నిప్పులా ఉన్న తెలంగాణ కాంగ్రెస్లో విభేదాలు ఒక్కసారిగా భగ్గుమన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో పీసీసీ క్రమశిక్షణ కమిటీ కొండా సురేఖపై తగిన చర్యలు తీసుకొవాలని ఏఐసీసీకి నివేధిక పంపింది. కేసీ వేణుగోపాల్ విదేశీ పర్యటన ముగించుకొని వచ్చిన తర్వాత కొండా సురేఖపై ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటారనే దానిపై చర్చ నడుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆమెపై కాంగ్రెస్ అధిష్టానం వేటు వేయనుందని, స్వచ్ఛంద రాజీనామా చేయాలని సీనియర్లు చెబుతున్న వేళ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఇంటికి కొండా సురేఖ వెళ్ళడం హాట్ టాపిక్గా మారింది. సోదరభావంతో సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి మంత్రి కొండా సురేఖ రాఖీ కట్టారు. రాఖీతో సమస్య సమిసిపోతుందా? లేక కంటిన్యూ అవుతుందా? అనేది వెయిట్ అండ్ సీ.
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