Telangana Mla defection case: నేడు సుప్రీంలో ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేల విచారణ..

Supreme Court on MLA Defection Case: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి గెలిచి కాంగ్రెస్ పార్టీ కండువాలు కప్పుకున్న 10 మంది ఎమ్మెల్యేలను అనర్హులుగా ప్రకటించాలని బీఆర్ఎస్ కోర్టును ఆశ్రయించిన సంగతి తెలిసిందే కదా. ఇప్పటికే రెండున్నరేళ్లు కంప్లీట్ అవుతున్న ఈ విషయమై ఒక అడుగు ముందుకు.. మూడడుగులు వెనక్కి అన్నట్టు తయారైంది పరిస్థితి. ఈ సమయంలో తెలంగాణ కాంగ్రెస్లో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. మున్సిపల్ ఎన్నికలకు గాను కాంగ్రెస్ పార్టీ కోఆర్డినేటర్లను నియమించింది. మొత్తం 28 మందితో కోఆర్డినేటర్ల జాబితా విడుదల చేసింది.
అయితే ఈ జాబితాలో BRS MLA అరికేపూడి గాంధీ పేరు ఉండటం ఆసక్తికరంగా మారింది. ఇటీవలే అరికేపూడి గాంధీని స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేగా నిర్ధారించారు. నిజామాబాద్ కార్పొరేషన్కు నలుగురిని ఎంపిక చేసింది. అందులో సీనియర్ నేత టి.జీవన్ రెడ్డి, అరికేపూడి గాంధీ, బల్మూరి వెంకట్, ఈరవత్రి అనిల్ కుమార్లను నియమించింది.
అయితే.. ఇందులో శేరిలింగంపల్లి నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే అరికేపూడి గాంధీ పేరు ఉండటం హాట్ టాపిక్గా మారింది. అయితే కాంగ్రెస్ కోఆర్డినేటర్ల జాబితాలో అరికేపూడి గాంధీ పేరు ఉండటంపై బీఆర్ఎస్ నేతలు ఎలా స్పందిస్తారో అని ఆసక్తి నెలకొంది. మొత్తంగా అరికపూడి గాంధీ కాంగ్రెస్ పార్టీ కండువా కప్పుకోక పోతే.. ఆ పేరు కాంగ్రెస్ కో ఆర్డినేటర్ల జాబితాలో ఎలా ఉందనే ప్రశ్నను బీఆర్ఎష్ నేతలు లేవనెత్తే అవకాశాలున్నాయి. మొత్తంగా ఈ వ్యవహారం ఇపుడు తెలంగాణలో హాట్ టాపిక్ గా మారింది.
