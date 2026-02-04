English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telangana Mla defection case: నేడు కడియం శ్రీహరి అనర్హత కేసు.. వేటు పడేనా..!

Telangana Mla defection case: నేడు కడియం శ్రీహరి అనర్హత కేసు.. వేటు పడేనా..!

Telangana Mla defection case: తెలంగాణలో పార్టీ ఫిరాయించిన ఎమ్మెల్యేల కేసులో భాగంగా నేడు కడియం శ్రీహరిని స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ విచారించనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కడియం శ్రీహరిపై స్పీకర్ అనర్హత వేటు వేస్తారా అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 4, 2026, 10:03 AM IST

Telangana Mla defection case: నేడు కడియం శ్రీహరి అనర్హత కేసు.. వేటు పడేనా..!

Kadiyam Srihari Telangana Mla defection case: పార్టీ పిరాయించారన్ని ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న MLA కడియం శ్రీహరి ఇవాళ స్పీకర్‌ విచారణకు హాజరుకానున్నారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి గెలిచి కాంగ్రెస్‌లో చేరారంటూ  స్టేషన్ ఘనపూర్ ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహరికి తెలంగాణ అసెంబ్లీ స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ నోటీసులు జారీ చేశారు.  ఉదయం 11 గంటలకు అసెంబ్లీలోని స్పీకర్ కార్యాలయంలో వ్యక్తిగతంగా విచారణకు హాజరుకావాలని ఆ నోటీసుల్లో స్పీకర్ పేర్కొన్నారు.

కాగా పార్టీ మారిన కడియం శ్రీహరిపై అనర్హత వేటు వేయాలని కోరుతూ బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే కేపీ వివేకానంద దాఖలు చేసిన పిటిషన్ ఆధారంగా స్పీకర్ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ఫిరాయింపుల అంశంపై  బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ పార్టీల మధ్య వివాదం  హీటెక్కిస్తోంది. అనర్హత పిటిషన్  ఎదుర్కొన్న ఎమ్మెల్యేలలో బండ్ల కృష్ణ మోహన్, గూడెం మహిపాల్ రెడ్డి, ప్రకాష్ గౌడ్, అరికపూడి గాంధీ, తెల్లం వెంకట్రావు, పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి, కాలే యాదయ్యలను విచారించి  తెలంగాణ స్పీకర్ ఇప్దివరకే క్లీన్ చిట్ ఇచ్చారు. 

వీరిని బీఆర్ఎస్ సభ్యులుగా గుర్తిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ప్రస్తుతం ఎమ్మెల్యేలు దానం నాగేందర్, కడియం శ్రీహరి, డాక్టర్ సంజయ్ పిటిషన్లను విచారణ చేస్తున్నారు. ఇటీవల దానంను విచారించగా, తాజాగా కడియం శ్రీహరికి నోటీసులు ఇచ్చి విచారణకు మాజరు కావాలని ఆదేశించారు. 

