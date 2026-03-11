English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Telangana MLA Disqualification Case: దానం, కడియంపై వేటు.. ? మరికాసేట్లో స్పీకర్ తీర్పు..

Telangana MLA Disqualification Case: దానం, కడియంపై వేటు.. ? మరికాసేట్లో స్పీకర్ తీర్పు..

Telangana MLA Disqualification Case:  2023 డిసెంబర్ లో తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో వచ్చిన తర్వాత భారత రాష్ట్ర సమితి తరుపున ఎన్నికైన పది మంది కాంగ్రెస్ పార్టీ కండువా కప్పుకున్నా..అదేమి లేదని బుకాయించారు. ఈ నేపథ్యంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ వారిపై అనర్హత వేటు వేయాలని సుప్రీంకోర్టు గడప తొక్కింది. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పటికే 8 మందికి క్లీన్ చిట్ ఇచ్చిన స్పీకర్.. ఈ రోజు కడియం శ్రీహరి, దానం నాగేందర్ లపై కీలక తీర్పు ఇవ్వనుంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 11, 2026, 10:05 AM IST

Trending Photos

Tirumala: శ్రీవారి భక్తులకు అలర్ట్.. అష్టదళ పాదపద్మారాధన సేవ వేళల్లో మార్పు.. కొత్త టైమింగ్స్ ఏంటంటే..?
5
Tirumala temple
Tirumala: శ్రీవారి భక్తులకు అలర్ట్.. అష్టదళ పాదపద్మారాధన సేవ వేళల్లో మార్పు.. కొత్త టైమింగ్స్ ఏంటంటే..?
Arshdeep Singh: ఫైన‌ల్ మ్యాచ్‌లో గొడవ.. టీమిండియా పేస‌ర్ అర్ష్‌దీప్ సింగ్‌కు ఐసీసీ ఫైన్..!
5
Arshdeep Singh Fined
Arshdeep Singh: ఫైన‌ల్ మ్యాచ్‌లో గొడవ.. టీమిండియా పేస‌ర్ అర్ష్‌దీప్ సింగ్‌కు ఐసీసీ ఫైన్..!
Hotels Closed: ఫుడ్ ప్రియులకు బ్యాడ్ న్యూస్..ఇక హోటళ్లు బంద్!
5
Commercial Gas Cylinders
Hotels Closed: ఫుడ్ ప్రియులకు బ్యాడ్ న్యూస్..ఇక హోటళ్లు బంద్!
PF Help Desk: EPFO సభ్యులకు అలర్ట్.. PF విత్‌డ్రా, నామినీ, KYC సమస్యలకు ఇక్కడికి వెళ్తే వెంటనే పరిష్కారం..!!
6
EPFO
PF Help Desk: EPFO సభ్యులకు అలర్ట్.. PF విత్‌డ్రా, నామినీ, KYC సమస్యలకు ఇక్కడికి వెళ్తే వెంటనే పరిష్కారం..!!
Telangana MLA Disqualification Case: దానం, కడియంపై వేటు.. ? మరికాసేట్లో స్పీకర్ తీర్పు..

Telangana Speaker Decision on MLA Defection Case: తెలంగాణలో బీఆర్ఎస్ తరుపున ఎన్నికై దాదాపు రెండున్నరేళ్లు కావొస్తోన్న వీరిపై అనర్హత వేటు వేయడంలో తెలంగాణ స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్  తాత్సారం చేస్తున్నట్టు బీఆర్ఎస్ ఆరోపించిన సంగతి తెలిసిందే కదా.  మరోవైపు సుప్రీం జోక్యంతో వీరిపై ఏదో ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాలని చెప్పడంతో ఎట్టకేలకు అనర్హత పిటిషన్ విషయం లో కదలిక వచ్చింది. మొత్తంగా తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ఉత్కంఠకు రేపుతున్న MLA అనర్హత కేసులో ఇవాళ తీర్పు వెలువడనుంది. ఎమ్మెల్యేలు దానం నాగేందర్, కడియం శ్రీహరిలపై దాఖలైన అనర్హత పిటిషన్లపై శాసనసభ స్పీకర్ ఇవాళ తుది నిర్ణయాన్ని ప్రకటించనున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల నేపథ్యంలో, నిర్ణీత గడువు ముగుస్తుండటంతో స్పీకర్ కార్యాలయం ఈ మేరకు సిద్ధమైంది. మొత్తం పదిమంది ఎమ్మెల్యేలు పార్టీ ఫిరాయించినట్టు ఆరోపణలు ఎదుర్కోగా, వారిని విచారించిన స్పీకర్‌ గడ్డం ప్రసాద్‌,  ఇప్పటికే ఎనిమిది మందికి క్లీన్‌చిట్ ఇచ్చిన ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే కదా. 

ఇక దానం, కడియంల విషయంలో వాదనలు పూర్తయ్యాయి. సుప్రీంకోర్టు సూచనల ప్రకారం మార్చి 12వ తేదీలోపు వీరిద్దరి విషయంలో స్పీకర్ నిర్ణయాన్ని ప్రకటించాల్సివుంది. అయితే  స్పీకర్ తీర్పు ఎలా ఉండబోతుందో అని రాజకీయ వర్గాల్లో ఉత్కంఠ నెలకొంది. గత లోక్ సభ ఎన్నికల్లో కడియం శ్రీహరి కూతురు కడియం కావ్య వరంగల్ ఎంపీగా పోటీ చేసి గెలుపొందారు. ఆమె ఎన్నికల ప్రచారంలో కడియం అంతా తానై వ్యవహరించారు. అంతేకాదు కూతురు గెలుపు కోసం తన వంతుగా కృషి చేశారు. మరోవైపు దానం నాగేందర్ ఏకంగా సికింద్రాబాద్ ఎంపీగా కాంగ్రెస్ పార్టీ టికెట్ పోటీ చేసిన విషయం తెలిసిందే కదా. ఇద్దరు కూడా బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరుపున గెలిచినా.. ఒకరు కూతురు కోసం కాంగ్రెస్ పార్టీకి ప్రచారం చేశారు. దానం ఏకంగా పోటీ చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో వీరిద్దరిపై అనర్హత వేటు పడే అవకాశాలే ఎక్కువగా ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది. 

Also Read:​ ఎన్టీఆర్ అల్లు అర్జున్ టూ చిరంజీవి బాలకృష్ణ బిరుదులు మార్చుకున్న హీరోలు..

Also Read:​ రష్మిక టూ శ్రీలీల సౌత్ యంగ్ బ్యూటీలు ఏం చదువుకున్నారో తెలుసా..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Telangana Speaker Decision on MLA Defection CaseDanam NagenderDanam Nagendr DisqualificationTelangana SpeakerKadiyam Srihari

Trending News