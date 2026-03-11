Telangana MLA Disqualification Case: దానం, కడియంపై వేటు.. ? మరికాసేట్లో స్పీకర్ తీర్పు..

Telangana Speaker Decision on MLA Defection Case: తెలంగాణలో బీఆర్ఎస్ తరుపున ఎన్నికై దాదాపు రెండున్నరేళ్లు కావొస్తోన్న వీరిపై అనర్హత వేటు వేయడంలో తెలంగాణ స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ తాత్సారం చేస్తున్నట్టు బీఆర్ఎస్ ఆరోపించిన సంగతి తెలిసిందే కదా. మరోవైపు సుప్రీం జోక్యంతో వీరిపై ఏదో ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాలని చెప్పడంతో ఎట్టకేలకు అనర్హత పిటిషన్ విషయం లో కదలిక వచ్చింది. మొత్తంగా తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ఉత్కంఠకు రేపుతున్న MLA అనర్హత కేసులో ఇవాళ తీర్పు వెలువడనుంది. ఎమ్మెల్యేలు దానం నాగేందర్, కడియం శ్రీహరిలపై దాఖలైన అనర్హత పిటిషన్లపై శాసనసభ స్పీకర్ ఇవాళ తుది నిర్ణయాన్ని ప్రకటించనున్నారు.
సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల నేపథ్యంలో, నిర్ణీత గడువు ముగుస్తుండటంతో స్పీకర్ కార్యాలయం ఈ మేరకు సిద్ధమైంది. మొత్తం పదిమంది ఎమ్మెల్యేలు పార్టీ ఫిరాయించినట్టు ఆరోపణలు ఎదుర్కోగా, వారిని విచారించిన స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్, ఇప్పటికే ఎనిమిది మందికి క్లీన్చిట్ ఇచ్చిన ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే కదా.
ఇక దానం, కడియంల విషయంలో వాదనలు పూర్తయ్యాయి. సుప్రీంకోర్టు సూచనల ప్రకారం మార్చి 12వ తేదీలోపు వీరిద్దరి విషయంలో స్పీకర్ నిర్ణయాన్ని ప్రకటించాల్సివుంది. అయితే స్పీకర్ తీర్పు ఎలా ఉండబోతుందో అని రాజకీయ వర్గాల్లో ఉత్కంఠ నెలకొంది. గత లోక్ సభ ఎన్నికల్లో కడియం శ్రీహరి కూతురు కడియం కావ్య వరంగల్ ఎంపీగా పోటీ చేసి గెలుపొందారు. ఆమె ఎన్నికల ప్రచారంలో కడియం అంతా తానై వ్యవహరించారు. అంతేకాదు కూతురు గెలుపు కోసం తన వంతుగా కృషి చేశారు. మరోవైపు దానం నాగేందర్ ఏకంగా సికింద్రాబాద్ ఎంపీగా కాంగ్రెస్ పార్టీ టికెట్ పోటీ చేసిన విషయం తెలిసిందే కదా. ఇద్దరు కూడా బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరుపున గెలిచినా.. ఒకరు కూతురు కోసం కాంగ్రెస్ పార్టీకి ప్రచారం చేశారు. దానం ఏకంగా పోటీ చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో వీరిద్దరిపై అనర్హత వేటు పడే అవకాశాలే ఎక్కువగా ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది.
