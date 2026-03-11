Telangana MLA Disqualification Case: కడియం శ్రీహరి, దానంల అనర్హత పిటిషన్ కొట్టేసిన తెలంగాణ స్పీకర్..

Telangana Speaker clean Chit to kadiyam Danam Petition: తెలంగాణలో పార్టీ ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేల కేసులో స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ అనూహ్యమైన తీర్పు వెల్లడించారు. దానం నాగేందర్, కడియం శ్రీహరిల అనర్హత పిటిషన్లను డిస్మిస్ చేస్తూ తీర్పునిచ్చారు. వారు పార్టీ మారారనడానికి సరైన ఆధారాలు లేవని శాసన సభాపతి స్పష్టం చేశారు. స్పీకర్ తాజా నిర్ణయంతో మొత్తం 10 మంది ఎమ్మెల్యేలకు క్లీన్ చిట్ లభించినట్లయింది. మొత్తంగా స్పీకర్ వెలువరించిన తీర్పు పై బీఆర్ఎస్ పార్టీ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది.
దానం నాగేందర్ సికింద్రాబాద్ ఎంపీగా కాంగ్రెస్ పార్టీ టికెట్ పై పోటీ చేసిన విషయం ప్రస్తావించనా.. స్పీకర్ కు అది కనబడలేదా అని సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రశ్నించారు. మరోవైపు దానం నాగేందర్ మాట్లాడుతూ.. నేను కేసీఆర్ కు జావాబుదారీగా ఉంటాను. నాపై ఏ అధికారంతో ఫిర్యాదు చేశారని ఇప్పుడు అడుగుతున్నానన్నారు. నాపై కొందరు కక్ష్యకట్టి పర్సనల్ ఫిర్యాదు చేశారన్నారు. స్పీకర్ పరిధిలో తాను ఎలాంటి తప్పు చేయలేదని చెప్పారు. తీర్పు ఎలా ఉన్నా నాకు ఓకే అన్నారు. మొత్తంగా న్యాయం గెలిచిందన్నారు.
ఉప ఎన్నికలకు వెళ్లాల్సి వస్తే సిద్ధమే. ఈ సందర్భంగా దానం నాగేందర్ ఈ అనర్హత పిటిషన్ ను బీజేపీ పార్టీ ఎందుకు వేసిందో అని ప్రశ్నించారు. మొత్తంగా స్పీకర్ రాజ్యాంగాన్ని కాలరాసారాని బీజేపీ నేతలు, బీఆర్ఎస్ నేతలు మండిపడుతున్నారు. మొత్తంగా ఈ అనర్హత ఎమ్మెల్యేల పిటిషన్ రేపు సుప్రీంకోర్టులో విచారణకు రానుంది.
Also Read: ఎన్టీఆర్ అల్లు అర్జున్ టూ చిరంజీవి బాలకృష్ణ బిరుదులు మార్చుకున్న హీరోలు..
Also Read: రష్మిక టూ శ్రీలీల సౌత్ యంగ్ బ్యూటీలు ఏం చదువుకున్నారో తెలుసా..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.