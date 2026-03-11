English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Telangana MLA Disqualification Case: కడియం శ్రీహరి, దానంల అనర్హత పిటిషన్ కొట్టేసిన తెలంగాణ స్పీకర్..

Telangana MLA Disqualification Case: మొత్తంగా తెలంగాణలో అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి ఫిరాయించిన బీఆర్ఎస్ పార్టీ 10ఎమ్మెల్యేల అనర్హత పటిషన్ లో 8 మందికి క్లీన్ చిట్ ఇచ్చిన స్పీకర్.. తాజాగా దానం నాగేందర్, కడియం శ్రీహరిల అనర్హత పిటిషన్ పై విచారించిన స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్.. తాజాగా వీళ్లిద్దరిపై సరైన సాక్ష్యాధారాలు లేనందున వీరి పిటిషన్ కొట్టేసింది.    

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 11, 2026, 11:25 AM IST

Telangana Speaker clean Chit to kadiyam Danam Petition: తెలంగాణలో పార్టీ ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేల కేసులో స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ అనూహ్యమైన  తీర్పు వెల్లడించారు. దానం నాగేందర్, కడియం శ్రీహరిల అనర్హత పిటిషన్లను డిస్మిస్ చేస్తూ తీర్పునిచ్చారు.  వారు పార్టీ మారారనడానికి సరైన ఆధారాలు లేవని శాసన సభాపతి  స్పష్టం చేశారు. స్పీకర్ తాజా నిర్ణయంతో మొత్తం 10 మంది ఎమ్మెల్యేలకు క్లీన్ చిట్  లభించినట్లయింది. మొత్తంగా స్పీకర్ వెలువరించిన తీర్పు పై బీఆర్ఎస్ పార్టీ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది.

దానం నాగేందర్ సికింద్రాబాద్ ఎంపీగా కాంగ్రెస్ పార్టీ టికెట్ పై పోటీ చేసిన విషయం ప్రస్తావించనా.. స్పీకర్ కు అది కనబడలేదా అని సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రశ్నించారు. మరోవైపు దానం నాగేందర్ మాట్లాడుతూ.. నేను కేసీఆర్ కు జావాబుదారీగా ఉంటాను. నాపై ఏ అధికారంతో ఫిర్యాదు చేశారని ఇప్పుడు అడుగుతున్నానన్నారు. నాపై కొందరు కక్ష్యకట్టి పర్సనల్ ఫిర్యాదు చేశారన్నారు. స్పీకర్ పరిధిలో తాను ఎలాంటి తప్పు  చేయలేదని చెప్పారు. తీర్పు ఎలా ఉన్నా నాకు ఓకే అన్నారు. మొత్తంగా న్యాయం గెలిచిందన్నారు. 

ఉప ఎన్నికలకు వెళ్లాల్సి వస్తే సిద్ధమే.  ఈ సందర్భంగా దానం నాగేందర్ ఈ అనర్హత పిటిషన్ ను బీజేపీ పార్టీ ఎందుకు వేసిందో అని ప్రశ్నించారు. మొత్తంగా స్పీకర్ రాజ్యాంగాన్ని కాలరాసారాని బీజేపీ నేతలు, బీఆర్ఎస్ నేతలు మండిపడుతున్నారు. మొత్తంగా ఈ అనర్హత ఎమ్మెల్యేల పిటిషన్ రేపు సుప్రీంకోర్టులో విచారణకు రానుంది. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Telangana Disqualification CaseSpeaker Dismised Kadiyam Danam Nagender PetitionTelangana Speaker Decision on MLA Defection CaseDanam NagenderDanam Nagendr Disqualification

