/తెలంగాణ మోడల్ స్కూళ్లలో చేరేందుకు విద్యార్థుల వెనుకడుగు.. ఏకంగా 51,000 పైగా సీట్లు ఖాళీ!

Telangana Model Schools: తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకువచ్చిన తెలంగాణ మోడల్ సూళ్లలో చేరేందుకు విద్యార్థులు వెనకంజ వేస్తున్నారు. గ్రామీణ ప్రాంత విద్యార్థులకు ఇంగ్లీష్ మీడియం చదువును అందించాలన్న లక్ష్యంతో ప్రారంభమైన మోడల్ స్కూల్స్ ప్రస్తుతం ఎన్నో సవాళ్లను ఎదుర్కుంటున్నాయి. రెగ్యులర్ ఉపాధ్యాయుల కొరత.. అరకొర హాస్టల్ వసతులు, రవాణా సౌకర్యం లేకపోవడం ఇలాంటి కారణాల వల్ల ఈ విద్య సంవత్సరంలో దాదాపు 51వేలకు పైగా సీట్లు ఖాళీగా మిగిలిపోయాయి. రాష్ట్రంలోని 194 మోడల్ పాఠశాలల్లో 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి గాను మొత్తం 1,59,080 సీట్ల సామర్థ్యం అందుబాటులో ఉండగా, కేవలం 1,07,782 మంది విద్యార్థులు మాత్రమే ప్రవేశాలు పొందారు. దీనితో 51,298 సీట్లు ఖాళీగా ఉండిపోయాయి. గత విద్యా సంవత్సరంలో కూడా 50,718 సీట్లు ఖాళీగా ఉండటం, ఈ పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల నమోదు ఏటేటా క్రమంగా తగ్గుతోందనడానికి నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది.
పాఠశాలల్లో మంజూరైన మొత్తం 3,880 బోధనా పోస్టులలో 1,080 పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయి. ఇందులో..
ప్రిన్సిపాల్ పోస్టులు: 97, పిజిటి (PGT) పోస్టులు: 560, టిజిటి (TGT) పోస్టులు: 423
పరిమిత సంఖ్యలో ఉపాధ్యాయులు ఉండటం వల్ల ఉన్నవారికే అదనపు తరగతుల భారం పడుతోంది. దీనిఫలితంగా విద్యార్థులపై వ్యక్తిగత శ్రద్ధ వహించడం, ప్రయోగశాల (ల్యాబ్) పనులు నిర్వహించడం, ప్రత్యేక బోధన అందించడం సాధ్యపడటం లేదని ఉపాధ్యాయులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం అవసరం కొద్దీ గంటల ప్రాతిపదికన ఉపాధ్యాయులను నియమిస్తున్నారు. అయితే ఇది శాశ్వత పరిష్కారం కాదు. బోధన నిరంతరాయంగా కొనసాగాలంటే క్రమం తప్పకుండా ఖాళీలను భర్తీ చేయాలి అని బి. కొండయ్య, రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు, తెలంగాణ రాష్ట్ర మోడల్ స్కూల్ టీచర్స్ ఫెడరేషన్ (టీఎస్ఎంఎస్టీఎఫ్) డిమాండ్ చేశారు.
గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో రెసిడెన్షియల్ గురుకుల పాఠశాలల విస్తరణ వల్ల కూడా మోడల్ స్కూళ్లలో చేరికలు తగ్గుతున్నాయని ఉపాధ్యాయులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. గురుకులాల్లో ఉచిత వసతి, భోజనం అందుతుండగా, అనేక మోడల్ స్కూళ్లలో కనీస నివాస వసతులు లేవు. అందులో ముఖ్యంగా బాలురకు సరిపడా హాస్టల్ వసతి లేకపోవడం...సుదూర ప్రాంతాల నుండి రాకపోకలు సాగించేందుకు రవాణా సౌకర్యాలు కరువవ్వడం...ఈ కారణాల వల్ల తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలను మోడల్ పాఠశాలలకు పంపేందుకు వెనుకాడుతున్నారు.
ప్రస్తుతం మోడల్ స్కూళ్లను తెలంగాణ పబ్లిక్ పాఠశాలలుగా మార్చడం, సీబీఎస్ఈ (CBSE) పాఠ్యప్రణాళికను ప్రవేశపెట్టడం లేదా సెంటర్స్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్గా తీర్చిదిద్దడం వంటి మార్పులపై చర్చ జరుగుతోంది. అయితే కేవలం బోర్డులు లేదా పాఠ్యప్రణాళిక మార్చడం వల్ల సమస్యలు తీరవని ఉపాధ్యాయ సంఘాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. ప్రభుత్వం తక్షణమే స్పందించి ఖాళీగా ఉన్న ఉపాధ్యాయ పోస్టులను భర్తీ చేయాలని, హాస్టల్, రవాణా వసతులను మెరుగుపరచాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. ఈ ప్రాథమిక సమస్యలను పరిష్కరిస్తేనే గ్రామీణ విద్యార్థులకు ఆంగ్ల మాధ్యమంలో నాణ్యమైన విద్య అందించే అసలు లక్ష్యం నెరవేరుతుందని వారు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
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