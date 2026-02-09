Telangana Muncipal Elections: నేటి సాయంత్రంతో ముగియనున్న మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రచారం.. మూగబోనున్న మైకులు..

Telangana Muncipal Polls 2026:మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రచారం చివరి అంకానికి చేరింది. ఈ రోజు ఈవెనింగ్ తో ప్రచారానికి తెరపడనుంది. ఈనెల 11న బుధవారం రోజున 116 మున్సిపాలిటీలు, 7 కార్పొరేషన్లలో పోలింగ్ జరుగుతుంది. మొత్తం 2 వేల 982 వార్డులకు 12 వేల 930 మంది అభ్యర్థులు బరిలో నిలిచారు. ఈ క్రమంలో ఓటర్లను ప్రసన్నం చేసుకునేందుకు నేతలు సుడిగాలి ప్రచారాలు నిర్వహిస్తున్నారు. కాగా ఈ నెల 13 న జరుగనున్న కౌంటింగ్లో ఓటరు దేవుళ్లు ఎవరికి మద్దతు తెలుపుతారో అని తేలిపోనుంది.
ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి మంత్రులతో అత్యవసరంగా జూమ్ మీటింగ్ నిర్వహించారు. ఈ సమావేశంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న 116 మున్సిపాలిటీలు,7 కార్పొరేషన్లలో నెలకొన్న రాజకీయ పరిస్థితులపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సుదీర్ఘంగా చర్చించారు. క్షేత్రస్థాయిలో పార్టీకి ఉన్న సానుకూలత, ప్రతిపక్షాల ఎత్తుగడలు, ఓటర్ల నాడిని మంత్రులను అడిగి తెలుసుకున్నారు.
ప్రచారం ముగిసిన తర్వాత కూడా పోలింగ్ ముగిసే వరకు ప్రతి నిమిషం అప్రమత్తంగా ఉండాలని మంత్రులను ఆదేశించారు రేవంత్. ఎక్కడైనా అసమ్మతి, రెబల్స్ సమస్య ఉంటే వెంటనే పరిష్కరించి, కేడర్ను ఏకతాటిపైకి తీసుకురావాలని సూచించారు. ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న గ్యారెంటీలు, సంక్షేమ పథకాలను ప్రజల్లోకి బలంగా తీసుకెళ్లడంలో మంత్రులు పోషించిన పాత్రపై సీఎం సమీక్షించారు.
అత్యధిక మున్సిపాలిటీలను కైవసం చేసుకోవడమే లక్ష్యంగా పని చేయాలని, ఈ ఎన్నికల ఫలితాలు ప్రభుత్వ పనితీరుకు నిదర్శనంగా నిలుస్తాయని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఇవాళ సాయంత్రం మైకులు మూగవోనున్న తరుణంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి జరిపిన ఈ భేటీ కాంగ్రెస్ శ్రేణుల్లో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపింది. అటు బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ కూడా తమ శ్రేణులకు భరోసా కల్పిస్తున్నారు. మున్సిపాలిటిల్లో పడకవేసిన పాలనను ప్రజల్లో తీసుకెళ్లమని కార్యకర్తలను సూచించారు. అటు బీజేపీ కూడా తమ పాలిత రాష్ట్రాల్లో చేస్తోన్న అభివృద్ది సంక్షేమ పథకాల విషయాలను ప్రజలకు వివరించనున్నారు. తెలంగాణకు బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ చేసింది శూన్యమని చెబుతున్నారు. కేంద్రంలో నరేంద్ర మోడీ అనుసరిస్తున్న విధానాల వల్లే దేశం సుభిక్షంగా ఉన్నట్టు చెప్పుకొచ్చారు.
