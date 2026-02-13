TG Muncipal Elections Results: కవిత సంచలనం..వడ్డేపల్లి మున్సిపల్ కైవసం..

Telangana Muncipal Elections Results 2026 : తెలంగాణ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో అధికార కాంగ్రెస్, ప్రతిపక్ష బీఆర్ఎస్ పార్టీలకు గట్టి షాక్ ఇచ్చింది కవిత. తాజాగా ఈ నెల 11న జరిగిన మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీతో పాటు ప్రతిపక్ష పార్టీ అయిన బీఆర్ఎస్ తో పాటు కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న బీజేపీకి కవితమ్మ పెద్ద షాకే ఇచ్చింది. తాజాగా ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లా నుంచి వేరు పడిన జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాలోని వడ్డేపల్లిలో కవిత కు ప్రజలకు పట్టం కట్టారు.
వడ్డేపల్లిలోని మున్సిపాలిటీలోని 10 వార్డుల్లో 8 స్థానాలను ఆల్ ఇండియా ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ (AIFB) పార్టీ కైవసం చేసుకోవడం తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ప్రకంపనలు పుట్టిస్తోంది. ఇక్కడ జరిగిన మిగిలిన చెరో స్థానాన్ని బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ పార్టీ చావు తప్పి కన్నులొట్టపోయినట్టు ఏదో గెలిచారంటే గెలిచారు.
వడ్డే పల్లి ప్రాంతంలో మంచి పేరున్న వడ్డేపల్లి శ్రీనన్న కొద్ది రోజుల క్రితం కల్వకుంట్ల కవితకు చెందిన తెలంగాణ జాగృతిలో చేరారు. ఆయన మద్దతుదారులు AIFB సింహం గుర్తు పై పోటీ చేసి మున్సిపాలిటీని కైవసం చేసుకున్నారు.
మరోవైపు 7 కార్పోరేషన్ లకు ఎన్నికల ఫలితాలు ఆసక్తి రేకిస్తున్నాయి. కరీంనగర్, నిజామాబాద్ లో బీజేపీ మెజారిటీ స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో కొనసాగుంది. మరోవైపు రామగుండం, మహబూబ్ నగర్, మంచిర్యాల, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, నల్గొండ కార్పోరేషన్ లలో కాంగ్రెస్ హవా నడుస్తోంది. మొత్తంగా 7 కార్పోరేషన్ లలో బీఆర్ఎస్ ఎక్కడా ఆధిక్యంలో లేకపోవడం తెలంగాణ రాజకీయాల్లో సంచలనం రేపుతుంది. మరోవైపు మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో అధికార కాంగ్రెస్ ఆశించినంత రాకపోయినా.. తన ఉనికి చాటుకొని నెంబర్ వన్ ప్లేస్ లో నిలిచింది.
