  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Telangana Muncipal election Result: హంగ్ మున్సిపాలిటీస్.. జోరందుకున్న క్యాంపు రాజకీయాలు..

Telangana Muncipal election Result: హంగ్ మున్సిపాలిటీస్.. జోరందుకున్న క్యాంపు రాజకీయాలు..

Telangana Muncipal election Result 2026: ఓటర్లు రాజకీయ పార్టీలకు ఖంగు తినిపించారు. మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో రాజకీయ పార్టీలకు పిచ్చెక్కించారు. తెలంగాణలో జరిగిన మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాలు రసవత్తరంగా మారాయి. 34 మున్సిపాలిటీల్లో ఓటర్లు రాజకీయ పార్టీలకు దిమ్మతిరిగేలా చేశారు.  మున్సిపాలిటీల్లో ఏపార్టీకి స్పష్టమైన మెజారిటీ ఇవ్వలేదు. దీంతో ఎన్నికల ప్రచార సమయంలో రాజకీయ పార్టీలను దుమ్మెత్తిపోసినవారు ఇపుడు కొత్త పాలకవర్గాలను ఏర్పాటుచేసేందుకు వార్డుసభ్యులను కూడగట్టుకోడానికి ప్రయత్నాలు చేయాల్సి వచ్చింది. విలక్షణ తీర్పునిచ్చిన మున్సిపాలిటీల్లో ఏరాజకీయ పార్టీ.. ఎవరితో జతకడుతుందో అంతుబట్టడం లేదు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 14, 2026, 08:10 AM IST

Telangana Muncipal election Result: హంగ్ మున్సిపాలిటీస్.. జోరందుకున్న క్యాంపు రాజకీయాలు..

Telangana Muncipal election Result: రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా హైదరాబాద్, ఖమ్మం, వరంగల్ కార్పోరేషన్లకు మినహా జరిగిన ఎన్నికల్లో కొన్ని స్థానాల్లో ఓటర్లు విలక్షణ తీర్పు ఇచ్చారు.  జగిత్యాల జిల్లా రాయికల్, జనగామ, జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాలో గద్వాల, వడ్డేపల్లి,అలంపూర్, కరీంనగర్ జమ్మికుంట, కుమరంభీమ్ ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలో ఆసిఫాబాద్, కాగజ్ నగర్, మంచిర్యాల జిల్లా బెల్లంపల్లి, క్యాతనపల్లి, మహబూబాబాద్ జిల్లాలో మహబూబాబాద్, కే సముద్రం, మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో దేవకద్ర, మేడ్చల్ జిల్లాలో అలియాబాద్, నారాయణ పేట జిల్లాలో నారాయణపేట, నిర్మల్ జిల్లాలో బైంసా, ఖనాపూర్, నిజామాబాద్ జిల్లాలో బోధన్, రాజన్నసిరిసిల్ల జిల్లా వేములవాడ, రంగారెడ్డిజిల్లా మొయినాబాద్,  సంగారెడ్డి జిల్లా ఇంద్రేశం, ఇస్నాపూర్, జిన్నారం, సంగారెడ్డి జిల్లా కోహిర్, జహీరాబాద్, వనపర్తిజిల్లా అమరచింత, వరంగల్ జిల్లా వర్థన్నపేట, యాదాద్రిజిల్లా పోచంపల్లి, మెదక్ జిల్లా నర్సాపూర్, మెదక్ మున్సిపాలిటీల్లో రాజకీయ పార్టీలకు ఓటర్లు దిమ్మతిరిగే తీర్పు ఇచ్చారు.
మున్సిపాలిటీల్లో రాజకీయ పార్టీలకు స్వతహాగా వార్డుల్లో మెజారిటీ సభ్యుల బలం లేకుండా పోయింది. దీంతో ఈ మున్సిపాలిటీల్లో ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థులు కీలకం కాబోతున్నారు. కొన్ని మున్సిపాలిటీల్లో  రాజకీయ పార్టీలు కలిసి సంకీర్ణకూటమిగా ఏర్పడి పాలకవర్గాలను ఏర్పాటు చేయబోతున్నాయి.

మెజారిటీ రాని మున్సిపాలిటీల్లో కాంగ్రెస్, బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ రాజకీయ పార్టీలు అధికారం చేజిక్కించుకోడానికి ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థుల మద్ధతుకోసం బేరసారాలుమొదలుపెట్టాయి. ఆయా మున్సిపాలిటీల్లో గెలుపొందిన ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థులను రహస్య స్థావరాలకు తరలించి భారీస్థాయిలో బేరసారాలాడుతున్నట్లు సమాచారం.

ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఆదిలాబాద్ మున్సిపాలిటీలో ఎన్నికల ఫలితాలు రాజకీయ పార్టీలకు దిమ్మతిరిగేలా చేశాయి. 49 వార్డులతో అతిపెద్ద మున్సిపాలిటీగా ఆదిలాబాద్ ఇబ్బందికర పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటోంది. ఇక్కడ మున్సిపల్ పాలకవర్గాన్ని ఏర్పాటు చేయాలంటే... 25 మంది వార్డు సభ్యుల బలం అవసరం. అయితే ఇక్కడ 21 వార్డుల్లో బీజేపీ అభ్యర్థులు విజయం సాధించారు. 11 వార్డుల్లో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులు గెలుపొందారు. 11 వార్డుల్లో ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థులు సత్తాచాటారు. కేవలం 6 వార్డుల్లో మాత్రం బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులు గెలుపొందారు. ఇక్కడ ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థులు కీలకమయ్యారు.

వికారాబాద్ జిల్లా పరిగి మున్సిపాలిటీలో ఎన్నికల ఫలితాలు రాజకీయ పార్టీలను ఖంగు తినిపించాయి. ఇక్కడ 18 మున్సిపాలిటీలున్నాయి. మున్సిపల్ పాలకవర్గాన్ని ఏర్పాటుచేయాలంటే 9 మంది వార్డుసభ్యుల మద్ధతు అవసరం. ఇక్కడ 8వార్డుల్లో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులు, 8వార్డుల్లో బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులు విజయం సాధించారు. రెండు వార్డుల్లో ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థులు గెలుపొందారు. ఇక్కడ ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థులు కింగ్ మేకర్లుగా మారారు. ఇండిపెండెంట్లు ఏపార్టీకి మద్ధతు ఇస్తారు? ఏపార్టీకి షాకిస్తారోనని ఆసక్తికర చర్చసాగుతోంది.

మెదక్ మున్సిపాలిటీలో 32 వార్డులున్నాయి. ఇక్కడ మున్సిపల్ పాలక వర్గాన్ని ఏర్పాటు చేయాలంటే 17 మంది వార్డు సభ్యులుండాలి. కానీ మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాల్లో 15 వార్డుల్లో బీఆర్ఎస్, 14 వార్డుల్లో కాంగ్రెస్, రెండు వార్డుల్లో బీజేపీ, ఒకవార్డులో ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థి విజయం సాధించారు. ఇక్కడ ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థి మద్ధతుతోపాటు, ఎక్స్ అఫిషియో సభ్యుల మద్ధుతు చాలా కీలకంగా మారింది. మెదక్ మున్సిపాలిటీని కైవసం చేసుకోడానికి బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ పార్టీలు తీవ్రంగా కసరత్తుచేస్తున్నాయి.

మెదక్ జిల్లా నర్సాపూర్ మున్సిపాలిటీలోనూ ఓటర్లు విలక్షణ తీర్పు ఇచ్చారు. ఇక్కడ 15 మున్సిపాలిటీ వార్డులు ఉన్నాయి. మున్సిపల్ పాలకవర్గాన్ని ఏర్పాటు చేయాలంటే 8మంది వార్డు సభ్యులు అవసరం. అయితే కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఆరు వార్డులు, 5 వార్డుల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ  , నాలుగు వార్డుల్లో బీజేపీ అభ్యర్థులు గెలుపొందారు. ఇక్కడ ఏ రాజకీయ పార్టీ, ఏపార్టీ మద్ధతుతో పాలక వర్గాన్ని ఏర్పాటుచేస్తుందోనని చర్చనీయాంశమైంది.

యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా పోచంపల్లి మున్సిపాలిటీలో 13 వార్డులున్నాయి. ఇక్కడ మున్సిపల్ పాలకవర్గాన్ని ఏర్పాటు చేయాలంటే 7 వార్డు సభ్యుల బలం ఉండాలి. కానీ ఇక్కడ ఆరు చోట్ల కాంగ్రెస్, 5 వార్డుల్లో బీఆర్ఎస్,  బీజేపీ అభ్యర్థి ఒక వార్డు, మరో వార్డులో ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థి గెలిచారు. ఇక్కడ ఎక్స్ అఫిషియో సభ్యుల మద్ధతుతో ఏ రాజకీయ పార్టీ పాలక వర్గాన్ని ఏర్పాటుచేస్తుందోనని చర్చనీయాంశమైంది.

వరంగల్ జిల్లా వర్థన్నపేట మున్సిపాలిటీలో 12 వార్డులున్నాయి. ఇక్కడ పాలకవర్గాన్ని ఏర్పాటుచేయాలంటే 7 గురు సభ్యుల మెజారిటీ ఉండాలి. అయితే  ఆరు వార్డుల్లో బీఆర్ఎస్, 5 వార్డుల్లో కాంగ్రెస్, ఒక వార్డులో ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థి విజయం సాధించారు.

వనపర్తి జిల్లా అమరచింత మున్సిపాలిటీలో విపత్కర పరిస్థితి ఎదురైంది.  అమరచింతలో 10 మున్సిపల్ వార్డులున్నాయి. మూడు వార్డుల్లో కాంగ్రెస్, మూడు వార్డుల్లో బీఆర్ఎస్, మూడు వార్డుల్లో బీజేపీ, ఒకవార్డులో ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థి విజయం సాధించారు. దీంతో ఇక్కడ పాలకవర్గం ఏర్పాటు రాజకీయపార్టీలకు తలనొప్పిగా తయారైంది. ఇక్కడ ఏ రాజకీయ పార్టీ లీడ్ చేస్తుందనే విషయం చర్చనీయాంశమైంది. ఇక్కడ ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థితోపాటు రాజకీయ పార్టీల ఎత్తుగడ కీలకం కానుంది.

సంగారెడ్డి జిల్లా జహీరాబాద్ మున్సిపాలిటీలో విచిత్రపరిస్థితి నెలకొంది. ఇక్కడ 37 మున్సిపల్ వార్డులున్నాయి. మున్సిపల్ పాలకవర్గాన్ని ఏర్పాటు చేయాలంటే 19 మంది సభ్యుల మద్ధుతు ఉండాలి. ఇక్కడ ఏ రాజకీయ పార్టీకి తగిన బలం లేకుండా పోయింది. దీంతో ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థులు ఐదుగురు కీరోల్ పోషించబోతున్నారు. 15 వార్డుల్లో బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులు గెలిచారు. 14 వార్డుల్లో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులు విజయం సాధించారు. మూడు వార్డుల్లో బీజేపీ అభ్యర్థులు గెలుపొందారు. ఐదు వార్డుల్లో గెలిచిన ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థుల ఏ రాజకీయ పార్టీకి మద్ధతు ఇస్తారోనని చర్చసాగుతోంది.

సంగారెడ్డి జిల్లా కోహిర్ మున్సిపాలిటీలోనూ ఇబ్బందికర పరిస్థితులు తలెత్తాయి. ఇక్కడ 16 మున్సిపల్ వార్డులున్నాయి. కోహిర్ మున్సిపాలిటీలో పాలకవర్గాన్ని ఏర్పాటుచేయాలంటే 9 మంది సభ్యులు అవసరం. 8 చోట్ల కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులు, 5 చోట్ల కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులు, ఒక చోట బీజేపీ అభ్యర్థి, రెండు వార్డుల్లో ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థులు విజయం సాధించారు. దీంతో ఏ రాజకీయ పార్టీ అవకాశాన్ని అనుకూలంగా మలచుకుంటుందోనని రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చసాగుతోంది.

సంగారెడ్డి జిల్లా జిన్నారం మున్సిపాలిటీలో ఫలితాలతో రాజకీయ పార్టీలు ఖంగుతిన్నాయి. ఇక్కడ 20 మున్సిపల్ వార్డులున్నాయి. పాలకవర్గాన్ని ఏర్పాటుచేయాలంటే 11 మంది సభ్యుల బలం ఉండాలి. అయితే 8 వార్డుల్లో బీఆర్ఎస్, 6 వార్డుల్లో  కాంగ్రెస్, నాలుగు వార్డుల్లో బీజేపీ, రెండు వార్డుల్లో ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థులు విజయం సాధించారు. ఇక్కడ రాజకీయ పార్టీలు కూటమిగా ఏర్పడి ఎవరికి షాకిస్తారోనని చర్చసాగుతోంది.

సంగారెడ్డి జిల్లా ఇస్నాపూర్ మున్సిపాలిటీలో రాజకీయ పార్టీలు విలవిల్లాడుతున్నాయి. ఎన్నికల ఫలితాలు రాజకీయ పార్టీలకు షాకిచ్చాయి. 26 మున్సిపల్ వార్డులున్న ఇస్నాపూర్ మున్సిపాలిటీలో పాలకవర్గాన్ని ఏర్పాటు చేయాలంటే 14 మంది వార్డు సభ్యుల మద్ధతు అవసరం. ఇక్కడ 12 వార్డుల్లో బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులు గెలిచారు. 10 వార్డుల్లో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులు విజయం సాధించారు. 4 వార్డుల్లో ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థులు సత్తాచాటారు. ఇస్నాపూర్ మున్సిపాలిటీలో ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థులు కింగ్ మేకర్లు కాబోతున్నారు. 

సంగారెడ్డి జిల్లా ఇంద్రేశం మున్సిపాలిటీలోనూ ఎన్నికల ఫలితాలు రాజకీయ పార్టీలను ఆందోళనకు గురిచేశాయి. ఇక్కడ 18 మున్సిపల్ వార్డులున్నాయి. పాలకవర్గాన్ని ఏర్పాటుచేయాలంటే 10 మంది సభ్యుల బలం ఉండాలి. ఏ పార్టీకీ 10 మంది సభ్యుల బలం లేదు. 9 వార్డుల్లో బీఆర్ఎస్, 6వార్డుల్లో  కాంగ్రెస్, రెండు వార్డుల్లో బీజేపీ అభ్యర్థులు, ఒక వార్డులో ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థి గెలిచారు. దీంతో ఇక్కడ ఏరాజకీయ పార్టీ చక్రంతిప్పుతుందోనని చర్చసాగుతోంది.

రంగారెడ్డిజిల్లా మొయినాబాద్ మున్సిపాలిటీలో ఎన్నికల ఫలితాలు రాజకీయ పార్టీలకు షాకిచ్చాయి. మొయినాబాద్ మున్సిపాలిటీలో 26 వార్డులున్నాయి. ఇక్కడ పాలకవర్గాన్ని ఏర్పాటుచేయాలంటే 14 మంది సభ్యుల బలం ఉండాలి. ఇక్కడ ఏరాజకీయపార్టీకి 14 మంది సభ్యులు లేరు. పదివార్డుల్లో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులు గెలిచారు. 7వార్డుల్లో బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులు విజయం సాధించారు. నాలుగు వార్డుల్లో బీజేపీ అభ్యర్థులు, 5 వార్డుల్లో ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థులు గెలుపొందారు. మొయినాబాద్ మున్సిపాలిటీలో ఇండిపెండెంట్లు కింగ్ మేకర్లు అవుతారా? కింగ్ లవుతారా? అనే చర్చ జోరందుకుంది.

రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వేములవాడలో ఓటర్లు  విలక్షణ తీర్పు ఇచ్చారు. వేములవాడ మున్సిపాలిటీలో 28 వార్డులున్నాయి. ఇక్కడ మున్సిపల్ పాలకమండలి ఏర్పాటుకు రాజకీయ పార్టీలకు స్పష్టమైన మెజారిటీ సభ్యులు లేకుండా పోయారు. మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాల్లో 13 వార్డుల్లో కాంగ్రెస్‌ , 8వార్డుల్లో బీజేపీ, 5వార్డుల్లో బీఆర్‌ఎస్‌,  రెండువార్డుల్లో ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థులు విజయం సాధించారు. వేములవాడ మున్సిపాలిటీలో పాలకమండలిని ఏర్పాటుచేయాలంటే 15 మంది వార్డు సభ్యులుండాలి. 15 వార్డుల్లో ఏ రాజకీయ పార్టీకి బలం లేకుండా పోయింది. దీంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థుల మద్ధతుతో కొత్త పాలకమండలిని ఏర్పాటు చేసే ప్రయత్నాల్లో ఉన్నారు.

నిజామాబాద్ జిల్లా బోధన్ మున్సిపాలిటీలో రాజకీయ పార్టీలు ఖంగుతిన్నాయి. ఓటర్ల తీర్పుతో ఇబ్బందికర పరిస్థితులు తలెత్తాయి. 38 వార్డులున్న బోధన్ లో 20 మంది సభ్యుల బలం ఉంటే... పాలకవర్గాన్ని ఏర్పాటుకు వీలవుతుంది. ఇక్కడ 20 మంది సభ్యుల బలం రాజకీయపార్టీలకు లేదు. 17 వార్డుల్లో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులు గెలిచారు. 13 వార్డుల్లో ఇండిపెండెంట్లు విజయం సాధించారు. 5వార్డుల్లో బీఆర్ఎస్, మూడు వార్డుల్లో బీజేపీ అభ్యర్థులు గెలుపొందారు. ఇక్కడ ఏ రాజకీయపార్టీ పాలక వర్గాన్ని ఏర్పాటు చేస్తుందోనని ఆసక్తి నెలకొంది. ఇండిపెండెంట్లు కీ రోల్ పోషించబోతున్నారు.

నిర్మల్ జిల్లా ఖానాపూర్ మున్సిపాలిటీలో ఓటర్లు రాజకీయ పార్టీలకు దిమ్మతిరిగే సమాధానమిచ్చారు. ఇక్కడ 12 వార్డులున్నాయి. పాలకవర్గాన్ని ఏర్పాటు చేయాలంటే 7గురు సభ్యుల బలం ఉండాలి. ఇక్కడ నాలుగు చోట్ల బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులు, మరో నాలుగు వార్డుల్లో బీజేపీ అభ్యర్థులు విజయం సాధించారు. మూడువార్డులను కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులు కైవసం చేసుకున్నారు. ఒకవార్డులో ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థి విజయం సాధించారు. ఇక్కడ రాజకీయ పార్టీలు కలిసి పాలకవర్గాన్ని ఏర్పాటు చేయబోతున్నాయి. రాజకీయ సమీకరణలు ఉత్కంఠను రేకెత్తిస్తున్నాయి.

నిర్మల్ జిల్లా భైంసాలోనూ విపత్కర పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. 26 వార్డులున్న భైంసా మున్సిపాలిటిలో పాలకవర్గాన్ని ఏర్పాటు చేయాలంటే 14 మంది వార్డు సభ్యుల మద్ధతు కావాలి. ఇక్కడ 12 వార్డుల్లో ఎంఐఎం అభ్యర్థులు గెలిచారు. 7 వార్డుల్లో  ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థులు సత్తా చాటారు. 5 వార్డుల్లో బీజేపీ అభ్యర్థులు గెలుపొందారు. కేవలం ఒకే ఒకవార్డుతో కాంగ్రెస్ సరిపెట్టుకుంది. బైంసాలో ఏ రాజకీయ పార్టీ అవకాశంగా మలచుకుంటుందోనని ఆసక్తికర చర్చ సాగుతోంది.

నారాయణపేట జిల్లా నారాయణపేట మున్సిపాలిటీలో ఎన్నికల ఫలితాలు ఆసక్తిని రేకెత్తించాయి. ఇక్కడ 24 మున్సిపాలిటీలున్నాయి. పాలక వర్గాన్ని ఏర్పాటు చేయాలంటే 13 మంది వార్డు సభ్యుల బలం కావాలి. 11 వార్డుల్లో బీజేపీ అభ్యర్థులు విజయం సాధించారు. 7 వార్డుల్లో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులు సత్తాచాటారు. నాలుగు వార్డుల్లో ఇండిపెండెంట్లు గెలిచారు. రెండు వార్డులకు బీఆర్ఎస్ పరిమితమైంది. నారాయపేట మున్సిపాలిటీలో బీజేపీ అభ్యర్థులు చక్రం తిప్పుతారా? కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిస్థితులను అనుకూలంగా మార్చుకుంటుందా? అనే చర్చ జోరందుకుంది.

మేడ్చల్ జిల్లా అలియాబాద్ మున్సిపాలిటీలో ఫలితాలు ఆసక్తికరంగా మారాయి. ఇక్కడ 20 మున్సిపల్ వార్డులున్నాయి. పాలకవర్గాన్ని ఏర్పాటుచేయాలంటే 11 మంది వార్డు సభ్యుల బలం అవసరం. ఇక్కడ 8 వార్డుల్లో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులు గెలిచారు. 7 వార్డుల్లో బీర్ఎస్ విజయం సాధించారు. 

మహబూబ్‌నగర్‌ జిల్లా దేవరకద్రలో జరిగిన మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో మిశ్రమఫలితాలు వచ్చాయి. ఏ రాజకీయ పార్టీకి మెజారిటీ వార్డుల్లో విజయం దక్కలేదు. దేవరకద్ర మున్సిపాలిటీలో మొత్తం 12 వార్డులున్నాయి. ఈ వార్డులకు జరిగిన ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్‌ 6, బీఆర్‌ఎస్‌ 4, ఒక్కోవార్డులో బీజేపీ, ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థులు విజయం సాధించారు. ఇక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇండిపెండెంట్ మద్ధతుతో కొత్తపాలక మండలిని ఏర్పాటు చేసే అవకాశం ఉందని సమాచారం.

జగిత్యాలజిల్లా రాయికల్ మున్సిపాలిటీలో మిశ్రమఫలితాలొచ్చాయి. రాయ్ కల్ మున్సిపాలిటీలో మొత్తం 12 వార్డులున్నాయి. ఇక్కడ 5 వార్డుల్లో బీజేపీ అభ్యర్థులు విజయంసాధించారు. మూడు వార్డుల్లో కాంగ్రెస్‌, మరో మూడువార్డుల్లో బీఆర్‌ఎస్‌ అభ్యర్థులు గెలుపొందారు.  ఒక వార్డులో ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థి విజయం సాధించారు. రాయికల్ మున్సిపాలిటీలో పాలకవర్గం ఏర్పాటు చేయడానికి ఏ రాజకీయ పార్టీకి సంపూర్ణ మెజారిటీ లభించలేదు. దీంతో ఎక్స్ అఫిషియో సభ్యులు, ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థి కీలకంగా మారారు.

మహబూబాబాద్ జిల్లా మహబూబాబాద్ మున్సిపాలిటిలో ఎన్నికల ఫలితాలు రాజకీయ పార్టీలకు దిమ్మతిరిగేలా చేశాయి. ఇక్కడ 36 మున్సిపల్ వార్డులున్నాయి. పాలకవర్గాన్ని ఏర్పాటు చేయాలంటే 19 మంది వార్డు సభ్యుల మద్ధతు అవసరం. 13 వార్డుల్లో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులు గెలిచారు. 11 వార్డుల్లో బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులు గెలిచారు. 11 మంది ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థులు సత్తా చాటారు. ఒక వార్డులో బీజేపీ అభ్యర్థి గెలుపొందారు. ఇక్కడ పాలకవర్గాన్ని ఎవరు ఏర్పాటు చేస్తారోనని చర్చనీయాంశంగా మారింది.

మహబూబాబాద్ జిల్లా కేసముద్రం మున్సిపాలిటీలో ఎన్నికల ఫలితాలు ఆసక్తికరంగా మారాయి. 16 వార్డులున్న కేసముద్రంలో పాలకవర్గాన్ని ఏర్పాటు చేయాలంటే 9 మంది వార్డు సభ్యుల మద్ధతు అవసరం. అయితే కాంగ్రెస్ 8 వార్డుల్లో గెలుపొందారు. మరో 8 వార్డుల్లో బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులు విజయం సాధించారు. ఇక్కడ ఏపార్టీ తరఫున పాలకవర్గాన్ని ఏర్పాటు చేస్తారనే విషయం ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది.

మంచిర్యాల జిల్లా భూపాలపల్లి మున్సిపాలిటీలో ఎన్నికల ఫలితాలు రాజకీయ పార్టీలను ఖంగు తినిపించాయి. ఇక్కడ 34 మున్సిపల్ వార్డులున్నాయి. 18 మంది వార్డు సభ్యుల బలం ఉండాలి. అయితే 14 వార్డుల్లో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులు, 14 వార్డుల్లో బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులు గెలుపొందారు. ఒక వార్డులో బీజేపీ అభ్యర్థి గెలవగా, 5 వార్డుల్లో ఇండిపెండెంట్లు గెలిచారు. ఎవరి మద్ధతుతో ఏ రాజకీయ పార్టీ అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకుంటుందోనని ఆసక్తికరంగా మారింది.

మంచిర్యాల జిల్లా క్యాతనపల్లిలో ఎన్నికల ఫలితాలు ఆసక్తికరంగా మారాయి. 22 వార్డులున్న క్యాతనపల్లిలో పాలకవర్గాన్ని ఏర్పాటు చేయాలంటే 12 మంది వార్డు సభ్యుల మద్ధతు కావాలి. అయితే 10 వార్డుల్లో బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులు విజయం సాధించారు. 7 వార్డుల్లో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులు గెలుపొందారు. 5 వార్డుల్లో ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థులు సత్తా చాటారు. ఇక్కడ ఇండిపెండెంట్లు కింగ్ మేకర్లు కాబోతున్నారు. దీంతో ఇండిపెండెంట్ల మద్ధతుకు మంచి డిమాండ్ ఏర్పడింది. ఏ రాజకీయ పార్టీ చక్రంతిప్పుతుందోనని రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశమైంది.

కొమురం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలో మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాలు ఆసక్తికరంగా మారాయి. ఆసిఫాబాద్ మునిసిపాలిటీ, కాగజ్ నగర్ మునిసిపాలిటీల్లో ఫలితాలు రాజకీయ పార్టీలకు షాకిచ్చాయి. కాగజ్ నగర్ మునిసిపాలిటీలో 30 వార్డులున్నాయి. ఇక్కడ పాలకవర్గం ఏర్పాటు చేయాలంటే 16 మంది వార్డు సభ్యులుండాలి. అయితే పది వార్డుల్లో కాంగ్రెస్ , మరో పదివార్డుల్లో బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులు విజయం సాధించారు. 5 వార్డుల్లో బీజేపీ అభ్యర్థులు, 5 వార్డుల్లో ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థులు సత్తా చాటారు. 16 మంది సభ్యుల మద్ధతును ఏపార్టీ కూడగడుతుందోనని చర్చసాగుతోంది.

ఆసిఫాబాద్ మున్సిపాలిటీలో 20 వార్డులున్నాయి. ఇక్కడ పాలక వర్గాన్ని ఏర్పాటుచేయాలంటే 11 మంది వార్డు సభ్యుల మద్ధతు అవసరం. అయితే 9 వార్డుల్లో బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులు విజయం సాధించారు. 7 వార్డుల్లో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులు గెలిచారు. నాలుగు వార్డుల్లో ఇండిపెండెంట్లు సత్తాచాటారు. ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థులు ఏ రాజకీయ పార్టీ మద్ధుతు ఇస్తారోనని ఆసక్తిరేకెత్తిస్తోంది.

కరీంనగర్ జిల్లా జమ్మికుంట మున్సిపాలిటీలో ఎన్నికలఫలితాలు రాజకీయ పార్టీలకు దిమ్మతిరిగేలా చేశాయి. 30 వార్డులున్న జమ్మికుంట మున్సిపాలిటీలో  పాలకవర్గాన్ని ఏర్పాటు చేయాలంటే 16 మంది వార్డు సభ్యులు బలంకావాలి. అయితే ఇక్కడ 12 వార్డుల్లో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థుల విజయం సాధించారు. 10 వార్డుల్లో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులు గెలిచారు. నాలుగు వార్డుల్లో బీజేపీ అభ్యర్థులు, మూడు వార్డుల్లో ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థులు సత్తాచాటారు. జమ్మికుంట మున్సిపాలిటీలో రాజకీయ పార్టీలు మద్ధతు ఎలా కూడగట్టే అవకాశం ఉందోనని ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది. ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థుల మద్ధతుతో చక్రం తిప్పేదెవరోనని చర్చసాగుతోంది.

జనగామజిల్లా జనగామ మున్సిపాలిటీలో ఎన్నికల ఫలితాలు రాజకీయ పార్టీలను ఖంగుతినిపించాయి. ఏ రాజకీయ పార్టీకి స్పష్టమైన మెజారిటీ రాకపోవడంతో రాజకీయ సమీకరణలు ఆసక్తిగా మారాయి. 13 వార్డుల్లో బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులు విజయం సాధించారు. 12 వార్డుల్లో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులు గెలిచారు. ఐదు వార్డుల్లో ఇండి పెండెంట్లు పాగావేశారు. ఇక్కడ రాజకీయ సమీకరణలు ఖరీదుగా మారాయి. ఏరాజకీయ పార్టీ చక్రం తిప్పుతుందోనని ఆసక్తికర చర్చసాగుతోంది.

జగిత్యాల జిల్లాలో రాయ్ కల్, జగిత్యాల మున్సిపాలిటీల్లో ఫలితాలు రాజకీయ పార్టీలకు తలనొప్పిగా మారాయి. ఏ మున్సిపాలిటీలోనూ స్పష్టమైన మెజారిటీ స్థానాలు లేకపోవడంతో రాజకీయ పార్టీలకు సంకట పరిస్థితి ఎదురైంది. రాయ్ కల్ మున్సిపాలిటీలో 12 వార్డులున్నాయి. ఇక్కడ పాలక వర్గం ఏర్పాటుకు7 మంది సభ్యుల మద్ధతు అవసరం. బీజేపీ అభ్యర్థులు 5 వార్డుల్లో గెలిచారు. మూడు వార్డుల్లో కాంగ్రెస్, మరో మూడువార్డులను బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులు కైవసం చేసుకున్నారు. ఒక వార్డులో గెలిచిన ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థి కీలకంగా మారాడు.  సమీకరణలు ఎలామారబోతున్నాయోనని రాజకీయ పార్టీలను కలవరపెడుతున్నాయి.

జగిత్యాల మున్సిపాలిటీలో ఫలితాలు ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తున్నాయి. 50 మున్సిపల్ వార్డులున్న జగిత్యాలలో ఫలితాలు రాజకీయ పార్టీలు ఇబ్బందిపెట్టాయి. ఇక్కడ పాలకవర్గాన్ని ఏర్పాటు చేయాలంటే 26 మంది  వార్డు సభ్యుల బలం అవసరం. కానీ ఏ రాజకీయ పార్టీకి 26 మంది సభ్యుల బలం లేకుండా పోయింది. 23 వార్డుల్లో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులు గెలిచారు. రెండు వార్డుల్లో ఎంఐఎం అభ్యర్థులు విజయం సాధించారు. 15 స్థానాల్లో ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థులు సత్తా చాటారు. జగిత్యాలలో రాజకీయ సమీకరణలు పక్కనబెడితే.. ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థులు మద్ధతు ఖరీదుగా మారింది. ఇండిపెండెంట్ల మద్ధతుతో రాజకీయ ముఖచిత్రంలో విప్లవాత్మక మార్పులు చోటుచేసుకోబోతున్నాయని రాజకీయ పరిశీలకులు భావిస్తున్నారు.

జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాలో రాజకీయాలు రంజుగా మారాయి. మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాలు రాజకీయ పార్టీలను ఖంగుతినిపించాయి. గద్వాల, వడ్డేపల్లి, అలంపూర్ మున్సిపాలిటీల్లో రాజకీయ పార్టీలకు స్పష్టమైన మెజారిటీ రాకుండా పోయింది. దీంతో రాజకీయాలు ఆసక్తికరంగా మారాయి. గద్వాల మున్సిపాలిటీలో 37 వార్డులున్నాయి. ఇక్కడ పాలక వర్గాన్ని ఏర్పాటు చేయాలంటే 18 మంది వార్డు సభ్యుల మద్దతు అవసరం. 16 వార్డుల్లో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులు గెలిచారు. 11 వార్డుల్లో బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులు విజయంసాధించారు. 7 వార్డుల్లో బీజేపీ అభ్యర్థులు గెలుపొందారు. మూడు వార్డులను ఇండిపెండెంట్లు సొంతంచేసుకున్నారు. ఇక్కడ ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థులు కీ రోల్ పోషించబోతున్నారు.

వడ్డేపల్లి మున్సిపాలిటీలో ఎన్నికల ఫలితాలు రాజకీయ పార్టీలకు చేదు అనుభవాన్ని మిగిల్చాయి. పది వార్డులున్న వడ్డేపల్లిలో అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ, బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఒక్కో వార్డును చేజిక్కించుకున్నాయి. 8 వార్డుల్లో ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థులు సత్తాచాటారు. ఇక్కడ రాజకీయాలకు అతీతంగా ఇండిపెండెంట్లు చక్రం తిప్పబోతున్నారు. 

అలంపూర్ మున్సిపాలిటీలోనూ ఎన్నికల ఫలితాలు ఆసక్తికరంగా మారాయి. పదివార్డులున్న అలంపూర్ లో కాంగ్రెస్ ఐదు వార్డులు, మరో ఐదు వార్డుల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థులు గెలుపొందారు. పాలకవర్గం ఏర్పాటుకు ఇరుపార్టీలు కసరత్తు చేస్తున్నాయి. పాలకవర్గం ఏర్పాటులో ఏ రాజకీయ పార్టీ చక్రంతిప్పుతుందోనని ప్రజలు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

(రచయత..మునిరాజ్ జీ న్యూస్ డెస్క్)

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Telangana Municipal Elections 2026Telangana Camp PoliticsTS Municipal Elections LiveTG Muncipal Election ResultsTelangana Municipal Election Results 2026

